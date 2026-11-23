Diana Elena Chetreanu, tânăra care a obținut cel mai mare punctaj la Medicină la concursul de Rezidențiat, spune că pregătirea pentru examen a fost un maraton de un an, cu aproximativ 12 ore de studiu pe zi în ultima lună.

Diana Chetreanu a reușit cel mai mare punctaj la nivel național Foto: Mediafax

Diana Chetreanu a obținut 938 de puncte din 950, clasându-se pe primul loc la nivel național la Medicină. În vârstă de 25 de ani, originară din Vaslui, tânăra a absolvit Facultatea de Medicină din București.

Pregătirea pentru examen a început cu un an înainte, iar perioada de studiu a fost una solicitantă, după cum povestește chiar ea. „E ca un maraton. Trebuie să-ți dozezi foarte bine energia și să înveți constant”, a explicat Diana Chetreanu pentru News.ro.

Primele parcurgeri ale materiei au fost cele mai dificile, mai ales din cauza volumului mare de informații și a numeroaselor detalii care trebuiau reținute.

„Primele treceri prin materie sunt foarte grele până când te acomodezi și crezi că nu se mai termină, că n-o să ajungi niciodată să știi foarte bine tot ce trebuie”, a mărturisit tânăra.

În ultima lună înaintea examenului, programul său a ajuns la aproximativ 12 ore de învățat pe zi. Se trezea în jurul orei 7.00-8.00 și continua studiul până seara, uneori până la 22.00 sau 23.00. Pauzele erau scurte, iar zilele semănau foarte mult între ele.

„Zilele arătau la fel, adică simțeai că nu se mai termină”, a povestit ea.

Grilele au fost principala metodă de pregătire, deși alți colegi au preferat să învețe prin lectură sau să folosească fișe de memorare. În paralel, a încercat să-și păstreze activitatea fizică și chiar s-a pregătit pentru un semimaraton.

„Am încercat să fac sport cât de mult am putut. (...) Mie îmi place mult să fac sport, să fiu activă și am încercat să îmi mențin activitatea fizică și m-a ajutat că probabil dacă nu aș fi făcut deloc mișcare cred că aș fi intrat într-un burnout mult mai rapid”, a explicat Diana Chetreanu.

De ce a ales dermatologia. Experiența personală care a influențat decizia

Deși a fost atrasă și de reumatologie, specialitate pe care a descoperit-o în anul al cincilea de facultate, Diana Chetreanu s-a orientat către dermatologie după un stagiu făcut în anul al șaselea, la Spitalul Colentina.

Alegerea a fost influențată și de experiența personală: tânăra suferă de psoriazis și spune că știe cât de mult poate afecta o boală de piele viața unui pacient.

„Și eu am o boală cronică de piele, adică am psoriazis și știu cât de mult mă afectează în viața de zi cu zi și câteodată cât de neputincioasă te poți simți când nu poți, adică te dai cu un tratament, ții tratamentul, dar tot apare, te poți simți vulnerabil în fața unei boli”, a declarat ea.

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Experiența proprie a făcut-o să înțeleagă mai bine impactul pe care îl pot avea afecțiunile dermatologice, dincolo de manifestările fizice.

„De aceea știu că te poate afecta o boală de piele, poate afecta viața unui om mult mai mult decât poți crede”, a explicat tânăra, care spune că își dorește să aprofundeze această specialitate.

De ce tot mai mulți absolvenți aleg specialități care oferă flexibilitate

Diana Chetreanu consideră că echilibrul dintre viața personală și cea profesională cântărește tot mai mult în alegerea specialității de către tinerii medici. Dermatologia, radiologia și endocrinologia sunt, în opinia sa, printre domeniile care permit o mai bună organizare a timpului.

„Eu cred că foarte mulți colegi doresc și un echilibru între viața personală și viața profesională și de aceea se alege, de exemplu, dermatologia mult mai mult acum decât în alți ani, la fel și radiologia și endocrinologia”, a afirmat ea.

Tânăra spune că a luat în calcul și cardiologia, însă a realizat că nu s-ar regăsi în activitatea dintr-un spital în această specialitate.

O altă dificultate pe care o anticipează este găsirea unui post în sistemul public. Deși a luat în calcul mai multe spitale din București, nu crede că va găsi cu ușurință un loc în specialitatea aleasă.

„În București nu cred că vor fi posturi ca să-mi găsesc în București, sincer. Pe foarte multe specialități oricum majoritatea lucrează în privat”, a spus Diana Chetreanu, care ia în calcul să profeseze în mediul privat.

„Să nu poți profesa după șase ani de muncă chiar nu mi se pare în regulă”

Tânăra a atras atenția și asupra dificultăților cu care se pot confrunta absolvenții care promovează examenul de Rezidențiat, dar nu găsesc ulterior un loc în care să profeseze.

Ea consideră că numărul insuficient de posturi din spitale reprezintă o problemă pentru medicii aflați la început de drum.

„Sunt doctori foarte buni în spitale, doar că din păcate foarte mulți poate n-o să aibă loc, cei care au promovat rezidențiatul. Și asta mă întristează pentru că au muncit șase ani și să nu poți profesa după șase ani de muncă chiar nu mi se pare în regulă”, a declarat Diana Chetreanu.

După examen, tânăra își dorește să revină la activitățile pe care le-a lăsat deoparte în perioada pregătirii, în special la sport și la întâlnirile cu prietenii. Repartiția pentru alegerea coordonatorului și a spitalului este programată la jumătatea lunii decembrie, iar din ianuarie urmează să înceapă activitatea în spital.