Fraudă la examenul de rezidențiat de la Timișoara. Trei candidați, reținuți de polițiști

Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore după ce ar fi încercat să fraudeze examenul de rezidențiat organizat duminică, 15 noiembrie, la Timișoara. Acestea sunt cercetate pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara Foto: Google Maps

Persoanele reținute ar fi fraudat examenul de rezidențiat susținut la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, au informat surse citate de G4Media.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, ancheta a început la 7 noiembrie, când polițiștii Serviciului de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la posibilitatea ca unii candidați să folosească dispozitive tehnice de comunicare pentru a frauda concursul.

„În fapt, la data de 7 noiembrie 2026, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în cadrul examenului de rezidențiat organizat la data de 15 noiembrie 2026, în centrul universitar Timișoara, unii candidați ar urma să utilizeze mijloace tehnice de comunicare pentru fraudarea examenului”, au transmis reprezentanții Poliției.

În urma verificărilor desfășurate duminică, oamenii legii au descoperit patru candidați care aveau asupra lor dispozitive de comunicare la distanță. Trei dintre aceștia, cu vârste de 42, 45 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.