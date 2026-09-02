Cătălin Predoiu anunță măsuri pentru siguranța elevilor înainte de începerea școlii. Drogurile, violența și criminalitatea online, printre principalele riscuri

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a coordonat miercuri, la sediul MAI, o întâlnire dedicată măsurilor de siguranță pentru unitățile de învățământ preuniversitar, în perspectiva anului școlar 2026–2027. La discuții au participat ministrul Educației, Mihai Dimian, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și ai altor instituții cu atribuții în domeniu.

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Autoritățile au analizat situația din anul școlar precedent și au stabilit principalele vulnerabilități care trebuie urmărite în noul an. Printre acestea se numără violența în școli, consumul și traficul de droguri, accidentele și alte riscuri din apropierea unităților de învățământ, transportul școlar, disparițiile și victimizarea minorilor, inclusiv în mediul online, dar și securitatea la incendii și capacitatea de reacție în situații de urgență, potrivit Antena 3 CNN.

Ministrul de Interne a precizat că obiectivul nu este ca polițiștii și jandarmii să fie permanent în interiorul școlilor, ci ca prezența acestora să fie concentrată în zonele în care riscurile sunt mai ridicate.

„Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor, ceea ce nici nu ar fi firesc, dar urmărim să creștem nivelul de siguranță în jurul lor și să fim prezenți acolo unde există riscuri, pentru a preveni și pentru a putea interveni rapid atunci când este nevoie”, a transmis Predoiu.

Cinci direcții pentru noul an școlar

Potrivit MAI, intervențiile pentru anul școlar 2026–2027 vor fi organizate în jurul a cinci direcții principale.

Prima vizează creșterea prezenței structurilor MAI în teren. Poliția și Jandarmeria își vor adapta dispozitivele în funcție de situația și vulnerabilitățile fiecărei comunități. În acest proces vor fi utilizate și informațiile din Registrul electronic de siguranță școlară, pentru identificarea zonelor cu probleme și repartizarea resurselor.

O a doua direcție este combaterea consumului și traficului de droguri. Autoritățile intenționează să extindă proiectul-pilot privind folosirea echipelor canine în apropierea școlilor, acolo unde situația operativă o impune. Structurile specializate vor interveni în cazul în care apar indicii privind activități ilegale.

Siguranța rutieră reprezintă cea de-a treia prioritate. Polițiștii își vor adapta acțiunile în zonele cu risc, iar verificările privind transportul școlar și instruirea șoferilor vor continua.

Protejarea minorilor constituie cea de-a patra direcție. Vor fi intensificate acțiunile de prevenire a disparițiilor, traficului de persoane, victimizării copiilor și faptelor de criminalitate în mediul online.

În același timp, MAI va continua programele derulate împreună cu elevii, profesorii, părinții și organizațiile partenere. Printre acestea se numără „Lecția de la MAI”, „Ora de sport la Dinamo”, „Puterea din tine – Joacă corect, trăiește curat!”, „Vocea ta e soluția!” și „Fii pregătit!”.

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Cea de-a cincea direcție privește prevenirea incendiilor și pregătirea pentru situații de urgență. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va efectua controale și acțiuni de informare preventivă, precum și exerciții de alarmare și evacuare în școli.

Predoiu: „Instituțiile statului au responsabilități clare”

La finalul întâlnirii, ministrul Cătălin Predoiu a explicat că măsurile MAI vor pune accent pe prevenție și pe o intervenție rapidă atunci când apar situații periculoase.

„Pentru începutul anului școlar 2026–2027 am avut astăzi o întâlnire de lucru cu instituțiile care au responsabilități în ceea ce privește siguranța copiilor, în conformitate cu Planul Național de Acțiuni pentru Siguranță Școlară și Planul Național de Acțiuni pentru Combaterea Violenței în Școli. Din partea Ministerului Afacerilor Interne ne-am concentrat pe măsurile care țin de competența noastră: prezența mai vizibilă în proximitatea școlilor, prevenirea violenței și a faptelor antisociale, combaterea traficului de droguri, siguranța rutieră, protejarea minorilor și capacitatea de intervenție rapidă. Am analizat situația din anul școlar trecut și am stabilit ca dispozitivele poliției și jandarmeriei să fie adaptate la riscurile și vulnerabilitățile din fiecare comunitate. Nu urmărim o prezență permanentă în interiorul școlilor, ceea ce nici nu ar fi firesc, dar urmărim să creștem nivelul de siguranță în jurul lor și să fim prezenți acolo unde există riscuri, pentru a preveni și pentru a putea interveni rapid atunci când este nevoie. Un accent important îl punem pe prevenire, iar prevenirea înseamnă să lucrăm direct cu elevii, profesorii și părinții și să folosim experiența celor care sunt deja aproape de copii. De aceea, vom continua și vom dezvolta campaniile și proiectele realizate împreună cu școlile, organizațiile neguvernamentale și partenerii instituționali. Proiecte precum Lecția de la MAI, Ora de sport la Dinamo, Vocea ta e soluția sau Fii pregătit! sunt exemple de activități prin care prevenirea poate ajunge mai ușor la copii, într-un mod direct și apropiat de preocupările lor. Cred că această colaborare cu organizațiile neguvernamentale și cu societatea civilă este importantă. Instituțiile statului au responsabilități clare, dar nu pot construi singure toate soluțiile de prevenire. Avem nevoie de școli, de familie, de comunitate și de organizații care au experiență în lucrul cu copiii. Siguranța școlară este, prin urmare, un efort comun. Sunt măsuri care țin de Ministerul Afacerilor Interne, dar și măsuri care țin de alte ministere: Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, precum și alte instituții cu atribuții în domeniul protecției sociale. Le mulțumesc tuturor instituțiilor și partenerilor care lucrează împreună cu noi. Obiectivul este simplu: să prevenim cât mai mult, să identificăm rapid riscurile și, atunci când apare o problemă, să putem interveni rapid și coordonat”, a declarat ministrul afacerilor interne, Cătălin Predoiu, la finalul întâlnirii.

MAI precizează că măsurile pentru siguranța elevilor vor fi aplicate atât la nivel național, cât și la nivel local, prin colaborarea dintre instituțiile statului, școli, familii și organizațiile care desfășoară activități de prevenire în rândul copiilor.