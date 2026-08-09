Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte câteva zeci rănite în atacuri ruse în mai multe regiuni ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce un atac cu dronă ucraineană a ucis trei persoane în regiunea rusă Belgorod.

Un atac cu dronă rusească a ucis două persoane şi a "distrus patru etaje ale unei clădiri rezidenţiale obişnuite" în Harkov, un oraş important din nord-estul ţării, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare. Alte 23 de persoane au fost rănite, potrivit guvernatorului regional Oleg Sinegubov, scrie Agerpres.

Alte opt persoane au fost rănite în cursul nopţii la Odesa, unde atacurile au avariat reţeaua electrică, portul şi clădiri rezidenţiale, şi încă nouă persoane, inclusiv patru copii, într-un atac "absolut brutal" care a vizat infrastructura energetică din apropierea unui centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk (centru-estul Ucrainei), a mai anunţat Zelenski.

Rusia mizează pe "teroarea balistică", a deplâns Volodimir Zelenski, precizând că în ultima săptămână asupra ţării sale au fost lansate 61 de rachete de diverse tipuri şi cerând totodată "mai multă presiune, mai multe sancţiuni împotriva Rusiei şi mai multe sisteme de apărare aeriană pentru Ucraina".

Şi în Rusia, un atac cu dronă ucraineană asupra oraşului de frontieră Belgorod a ucis trei persoane, potrivit guvernatorului interimar al regiunii, iar 25 de persoane, inclusiv copii, au fost rănite.

Conflictul din Ucraina, care potrivit ONU a făcut mai multe victime civile în acest an, continuă fără nicio perspectivă a unui acord de pace.