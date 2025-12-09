Ucraina și Europa pregătesc un proiect comun de acord de pace pentru SUA

Ucraina și mai multe state europene lucrează, în sfârșit, pe același document: un proiect comun de acord care urmează să fie prezentat Washingtonului, în încercarea de a defini pașii către încheierea războiului. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți, 9 decembrie, într-un mesaj pe Telegram, că elementele-cheie ale unei eventuale înțelegeri sunt deja bine conturate după discuțiile de la Londra.

Potrivit lui Zelenski, negocierile avansează într-un ritm „extrem de activ”, iar pachetul de propuneri elaborat împreună cu partenerii europeni este aproape gata pentru a fi trimis spre evaluare administrației americane. „Componentele ucrainene și europene sunt deja mai clar definite și suntem pregătiți să le prezentăm partenerilor din America. Cu partea americană încercăm să facem acești pași cât mai funcționali, cât mai rapid”, a scris președintele.

Zelenski insistă că scopul Kievului rămâne „pacea reală”, nu o formulă temporară care să lase loc unui nou atac. În același timp, menționează că legătura cu Washingtonul este permanentă, însă succesul întregului demers depinde, inevitabil, de decizia Moscovei. „Totul depinde de cât de pregătită este Rusia să facă pași reali pentru a opri vărsarea de sânge și a preveni reaprinderea războiului”, a precizat el.

Documentele în lucru ar urma să fie finalizate și transmise Statelor Unite în perioada imediat următoare. Rezultatele întâlnirii de luni, la nivelul consilierilor pe securitate națională din statele europene, au fost discutate detaliat marți cu echipa de negociere ucraineană, o consultare stabilită anterior de liderii implicați.

Contextul diplomatic este complicat de poziția administrației Trump. Președintele american a afirmat recent că Rusia s-ar afla „într-o poziție mai avantajoasă”, sugerând că Zelenski ar trebui „să se controleze” și să accepte propunerile aflate pe masă — remarci care, inevitabil, adaugă presiune asupra Kievului.

În așteptarea reacției Washingtonului, Kievul și capitalele europene încearcă să configureze un plan comun care să nu transforme pacea într-un capitol de cedări.