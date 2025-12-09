search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
Donald Trump insistă ca Ucraina să organizeze alegeri

Război în Ucraina
Într-un interviu acordat Politico, președintele Donald Trump a declarat că „a venit timpul” ca Ucraina să desfășoare alegeri prezidențiale, argumentând că a trecut prea mult de la ultimul scrutin. El a sugerat că Kievul „folosește războiul” pentru a amâna votul, adăugând că Zelenski „ar putea chiar să câștige”.

Președintele sua, Donald Trump
Președintele sua, Donald Trump

Trump a afirmat că situația din Ucraina „nu mai este o democrație”, reluând o serie de critici formulate anterior. În februarie, în timpul unei discuții cu jurnaliștii la Mar-a-Lago, el și-a exprimat sprijinul pentru cererea Rusiei ca Ucraina să organizeze alegeri, susținând în mod eronat că popularitatea lui Zelenski ar fi scăzut la „4%”. Zelenski a replicat atunci că președintele american a devenit „victimă a dezinformării ruse”.

Discuțiile privind rolul SUA și poziția față de Ucraina

Trump a comentat și declarațiile fiului său, Donald Trump Jr., referitoare la posibilitatea ca Statele Unite să se distanțeze de războiul din Ucraina. Președintele a spus că nu își împărtășește pe deplin fiul, dar a insistat că Ucraina trebuie „să joace după reguli” și să citească „propunerile” aflate pe masă, susținând că Rusia se află într-o poziție de negociere mai puternică datorită dimensiunilor sale.

Donald Trump Jr. a afirmat că tatăl său ar putea, „cel puțin în teorie”, să reducă implicarea SUA, descriindu-l ca pe un lider „imprevizibil”.

Conform Bloomberg, liderii europeni speră ca președintele american să revină la poziția că Rusia poartă responsabilitatea pentru declanșarea războiului, dar se pregătesc pentru scenariul în care Washingtonul ar putea reduce sau chiar opri sprijinul pentru Kiev.

Declarațiile lui Trump privind NATO și Ucraina

În același interviu pentru Politico, Trump a afirmat că a existat „întotdeauna” o înțelegere potrivit căreia Ucraina nu va adera la NATO – o afirmație care contrazice realitatea discuțiilor diplomatice. Președintele american a susținut că Zelenski ar fi exprimat dorința de a recupera Crimeea și de a adera la NATO într-o întâlnire cu Putin, deși singura lor întâlnire cunoscută a avut loc în 2019 la Paris, iar asemenea declarații nu au fost făcute public.

Trump l-a numit pe Zelenski „un vânzător foarte priceput”, afirmând că acesta ar fi obținut 350 de miliarde de dolari de la administrația Biden, sumă care nu corespunde realităților financiare ale ajutorului acordat Ucrainei.

Declarațiile lui Trump vin în contextul în care oficiali americani, inclusiv secretarul apărării Pete Hegseth, au afirmat că nu susțin aderarea Ucrainei la NATO, poziție pe care președintele a reiterat-o. În schimb, surse din cadrul NATO au subliniat că ireversibilitatea parcursului euroatlantic al Ucrainei rămâne în vigoare, iar ministrul de externe Andrii Sîbîha a insistat că Kievul nu va accepta condiția rusă privind renunțarea la aspirațiile de aderare.

Trump susține că Rusia are un avantaj în negocieri

Donald Trump consideră că Rusia se află într-o poziție „mai puternică” în negocierile privind viitorul conflictului, argumentând prin dimensiunea teritorială a statului rus. El a reiterat că războiul „nu s-ar fi întâmplat” dacă ar fi fost președinte și a avertizat asupra riscului unei escaladări majore.

Președintele american a adăugat că Ucraina ar trebui să analizeze cu atenție planul său de pace, despre care afirmă că „a fost bine primit” de oficialii de la Kiev, în timp ce Zelenski nu l-ar fi citit încă – o afirmație pe care partea ucraineană nu a confirmat-o.

Secretarul Consiliului de Securitate Națională, Rustem Umerov, a promis că îi va prezenta președintelui Zelenski toate detaliile discuțiilor purtate în Miami cu reprezentanții americani. Kievul și capitalele europene lucrează în continuare la ultima versiune a planului de pace, despre care se așteaptă să fie finalizată în zilele următoare. Președintele Ucrainei a declarat că garanțiile de securitate oferite de țările europene sunt „practic finalizate”.

SUA

