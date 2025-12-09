search
SBU a publicat un clip cu atacul asupra unui elicopter gigant al Rusiei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a făcut publică o înregistrare video cu atacul asupra unui elicopter de transport multirol Mi-26 lovit la sol, pe un aerodrom, relatează publicația de specialitate Militarnyi.

Atacul a fost efectuat de unitatea de forțe speciale Alpha în iunie, însă înregistrarea video a fost făcută publică abia în decembrie. În filmare e surprinsă și lovitura, cu ajutorul unei drone, asupra unei componente al sistemului antiaerian S-400.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lansat un video În care a anunțat o campanie de recrutare pentru unitatea sa Alpha adresată specialiștilor civili.

„Cu siguranță ați auzit de Alpha din cadrul SBU - operațiunile noastre îndrăznețe, soluțiile tehnologice și rezultatele care schimbă realmente cursul războiului.”

Clipul include imagini nepublicate până acum cu un atac asupra unui elicopter rusesc, precum și a lansatorului sistemului de rachete sol-aer S-400. Agenția nu a specificat ora și locația atacurilor.

Militarnyi notează că o dronă a SBU a distrus un elicopter rusesc Mi-26, care se afla pe un aerodrom din Crimeea ocupată, estimând că atacul a avut probabil loc în iunie, când serviciul de securitate ucrainean a vizat cu drone elicoptere Mi-8, Mi-26 și Mi-28, precum și un sistem Pantsir-S1 pe aerodromul Kirovske.

Mil Mi-26 este un elicopter de transport greu din epoca sovietică care deține și astăzi recordul mondial al Federației Aeronautice Internaționale pentru cea mai mare masă ridicată de un elicopter la o altitudine de 2.000 de metri - 56.768,8 kilograme, atins în timpul unui zbor din 1982.

Publicația citată amintește că Mi-26 este cel mai puternic elicopter de transport produs în serie, capabil să ridice o sarcină de până la 20 de tone. Acesta e proiectat pentru a sprijini transportul strategic, evacuările și operațiunile militare în medii dificile. Pierderea unui atare aparat slăbește logistica rusească în zonele ocupate.

