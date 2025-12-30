Cum s-a tranșat competiția între porcul de curte și carnea din magazin. O fermă în regim semi-deschis, în risc de faliment

Ofertele magazinelor continuă la carnea de porc, semn că vânzările au fost sub cele previzionate. Fermierii care au crescut, pe lângă animalul sacrificat pentru familie, și porci pentru un ban în plus se plâng la rândul lor că au ieșit pe pierdere.

Consumatorii care și-au dorit să mănânce carne de porc crescut la curte dar nu și-au permis prețul încă mai au o șansă, mulți fermieri căutând în continuare clienți, chiar dacă a trecut Crăciunul.

Ofertele crescătorilor au început de la 18 și chiar 20 lei/kg „în viu” înainte de Crăciun, motivând că le-au crescut foarte mult costurile. Nostalgici după gustul cărnii de porc din copilărie, mulți români care și-au permis au plătit prețul cerut. Alții au așteptat să tot scadă, intuind că fermierii vor fi forțați să vândă la preț sub cel de producție pentru că altfel animalele nevândute și nesacrificate vor consuma în continuare, iar șansele de comercializare vor scădea și mai mult.

Când s-a ajuns în punctul în care fermierii și-ar fi vândut munca aproape pe degeaba, prețul scăzând sub 10 lei/kg și chiar apropiindu-se de 6 lei/kg, s-a spus „Stop joc!”. Așa se face că Internetul este în continuare plin de oferte, dar și de contre între vânzători și potențialii cumpărători.

Nici comercianților nu le-a mers foarte bine în acest an cu carnea de porc, iar asta se poate vedea clar în ofertele încă în vigoare la marile lanțuri de magazine. S-a ajuns ca prețul la ceafa de porc fără os să scadă cu peste 5 lei/kg, putând fi cumpărată cu 16 lei/kg, cotletul să coste și acesta cam tot pe atât, iar carnea de lucru, preferată de mulți cumpărători pentru fi tocată acasă, să coboare la 12 lei/kg.

Carnea tocată se comercializează în aceste zile cu „oferte limitate” și la 8 lei/kg (de la peste 25 lei/kg), semn că vânzările estimate de către comercianți nu au fost nici pe departe atinse.

Oferte, chiar dacă nu atât de tentante cum sunt cele din supermarket, au avut în acest an, de Crăciun, până și fabricile mici, recunoscute pentru carnea de calitate comercializată la prețuri ceva mai ridicate, ceea ce reprezintă o premieră. Nici așa clienții nu au mai dat năvală, semn că fie cumpătarea își face loc în „meniul” românilor, fie puterea de cumpărare a scăzut considerabil.

„Mai avem și câte unul de avarie, că până la ștevie și urzici mai e vreme”

Fermierii care au ales să nu vândă la prețuri extrem de mici (s-a scăzut și la mai puțin de 10 lei/kg) își caută și acum cumpărători, punând oferte pentru porcii de sacrificat laolaltă cu cele pentru porcii de îngrășat. O fac inclusiv pe Internet, unde primesc și replici malițioase. „Deja prețul e în creștere, spre 8 lei kg”, se amuză internauții. „Cereau ca înecații 20 lei/ kg în viu, acum mănâncă ei carne BIO!”, comentează un alt internaut.

„Am rămas cu porcii acasă și cu burta plină, iar voi ăștia de ați comentat la preț ați rămas cu burțile goale, nu prea v-a mers bine. Lăsă-i în coteț, că și la vară mâncăm carne”, se consolează crescătorii de animale. „Poate negociați cu cei de la supermarket să vă aducă ceva carne de porc de țară pentru a-i simți gustul”, adaugă un fermier, însoțind replica și cu câteva fotografii de la tăiatul porcului.

Un alt crescător recunoaște de asemenea că a rămas cu animalul în coteț, însă lasă să se înțeleagă că nu e așa de mare supărarea: „Mai avem și câte unul de avarie, că până la ștevie și urzici mai e vreme”.

Prețul a fost cel mai mic de câțiva ani încoace, spun fermierii, în condițiile în care costurile lor au tot crescut. Mai grav este că, rămași cu animalele în ogradă, costurile vor continua să crească, iar pe măsură ce animalul se mărește vor scădea și șansele de a fi valorificat.

Acestea fiind datele problemei, tot ce lipsea pentru a-i înfuria și mai tare pe crescători a fost întrebarea „La anu’ mai creșteți porci?”, postată pe un grup de vânzări animale.

„Du-te și ia de la supermarket dacă nu vrei să crești! Normal că mai creștem!”, au venit și răspunsuri furioase care nu pot fi redate integral.

„Clar da! Doar pentru familie. Am și cumpărat doi băieți pentru la anul, așa cum fac întotdeauna”, a fost un alt răspuns.

„Lăsați carnea de porc că e tare amară. Mai bine mâncați brânză cu 45 de lei kg. Carnea de porc la 18 lei e scumpă”, au fost oferite și alte răspunsuri.

Decizie grea: să găsească soluții pentru supraviețuire sau să lichideze ferma?

Și dacă pentru fermierii care cresc cei câțiva porci pe lângă ce fac pentru familie eșecul din acest an are un preț mare, pentru o fermă din Dolj organizată după toate regulile prețul cu care s-au vândut și se vând porcii crescuți în sistem semi-deschis poate însemna falimentul. Ferma se află în Valea Stanciului, iar proprietarul anunța, în noiembrie anul acesta, că este pus în situația de a vinde animalele sub prețul de producție. Anunța de asemenea că este ultimul an în care mai crește porci și că îi vinde cu 15 lei/kg, deși carnea ar merita 20 lei/kg „în viu”.

Tânărul antreprenor care deține ferma amintită își prezenta, într-un video de câteva minute, afacerea pe care a dezvoltat-o pe cinci hectare: o fermă de porci crescuți în regim semi-deschis, pe pășuni rotative. Concret, suprafața de 5 ha a fost împărțită în loturi de 1.500 – 2.000 m.p., iar cele 400-500 animale au fost împărțite la rândul lor în grupuri de câte 50-70 care să pască timp de câteva zile pe câte un lot. Lotul pășunat este lăsat ulterior 45-60 zile să se refacă.

Deși metoda de a crește porcul pe pășune oferă un gust deosebit cărnii, atuul nu s-a dovedit suficient. Costurile au fost în cele din urmă mai mari decât prețul animalelor, pentru că porumbul, grâul și ovăzul oferite suplimentar pentru furajare, coroborat cu faptul că porcii sunt aduși la greutatea de abatorizare în aproape 12 luni, față de patru luni în fermele industriale, le-au crescut considerabil.

„Noi i-am produs la peste 16,8 lei/kg aproape și i-am vândut la 15. Pentru că noi am și exagerat”, a explicat antreprenorul Bogdan Ionuț Mișcoci, pentru „Adevărul”.

Pentru animale s-au cumpărat foarte multe legume și fructe, plus furajele menționate mai sus. Este al treilea an al afacerii și anul în care antreprenorul s-a convins că trebuie să facă ceva. Ar vrea să desființeze ferma, însă nici măcar asta nu se poate rapid, așa că în paralel caută soluții de eficientizare.

„Ideea este că dacă am bate din palme să putem să scăpăm de ei, probabil că aș renunța, însă problema e mult mai complicată de atât”, a spus antreprenorul.

Animalele nu pot fi valorificate peste noapte. S-au cheltuit pentru fiecare exemplar de reproducție aproximativ 700-800 euro, or acum sunt puși în situația să vândă porcii cu 5 lei/kg „în viu”. Nici la acest preț lucrurile nu sunt simple, continuă tânărul, pentru că abatoarele achiziționează animale de până la 130 kg, or scroafele din fermă au și 300 kilograme. „Cei care pot să abatorizeze porc de peste 300 de kilograme, cum sunt scroafele mele de genetică, atâta ne oferă pe kilogram, 5,3 sau 5,6, ceva de genul acesta era acum două săptămâni”, a precizat proprietarul.

O parte dintre scroafe sunt gestante, așa că nu ar putea fi sacrificate acum. Problematică este și vânzarea fermei către un alt proprietar interesat să continue afacerea, mai spune Mișcoci.

„Noi ori vindem către alte exploatații comerciale scroafele de reproducție, ori către abatorizare. În momentul de față nu-mi convine nici una dintre variante. Adică alte ferme nu-și permit pentru că au probabil genetica lor și către abatorizare înseamnă că e anus contra naturii. Și mai există varianta în care, da, dacă mă hotărăsc de mâine să nu mai fac nimic, pun lacătul pe fermă și las animalele să moară de foame, pentru că la un moment dat ele trebuie susținute. Și iar nu e nici asta o variantă, pentru că nu pot să le las să moară de foame. Așa că încă ne mai chinuim să încercăm să răzbatem cumva”, a explicat antreprenorul.

A încercat inclusiv să abatorizeze porcii și să producă diverse preparate din carne, însă aceasta ar fi varianta optimă dacă ar avea propria linie de abatorizare. A sperat că poate face asta, dar a ratat un grant care-i oferea șansa propriului abator. Ca să poată să producă preparate din carne, animalele trebuie transportate în alt județ pentru abatorizare, pentru că în Dolj nu mai există linie de abatorizare pentru porc. Costurile, astfel, cresc enorm și dispare rentabilitatea.

„Noi ca să producem și să vindem de la furcă la furculiță, pentru faptul că nu am reușit să luăm, de fapt am ratat, un grant prin care trebuia să avem propriul abator și propria procesare, trebuie să luăm fiecare animal în parte de-acolo, trebuie să aibă până în 130 de kg, să le urcăm în mașină autorizată, să le ducem la abator, (...) apoi să luăm carcasa de-acolo, să o aducem la un procesator local, să putem face produsele artizanale, ceea ce ne crește extrem de mult prețurile de producție și din nou nu suntem competitivi. (...) Produsele respective, dacă vă uitați pe site, sunt aproape de prețul din industrie, în schimb noi va trebui să facem în continuare acest proces care ne scade extrem de mult marja de producție pe produsele tradiționale”, a mai spus antreprenorul.

Cu ce au reușit să vândă înainte de Crăciun lucrurile vor putea fi menținute în fermă până în martie, însă soluția pe termen lung o caută în continuare, a mai spus antreprenorul.