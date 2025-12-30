search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum s-a tranșat competiția între porcul de curte și carnea din magazin. O fermă în regim semi-deschis, în risc de faliment

0
0
Publicat:

Ofertele magazinelor continuă la carnea de porc, semn că vânzările au fost sub cele previzionate. Fermierii care au crescut, pe lângă animalul sacrificat pentru familie, și porci pentru un ban în plus se plâng la rândul lor că au ieșit pe pierdere.

Fermierii încearcă și după Crăciun să-și vândă porcii FOTO: FB/Vânzări porci-purcei
Fermierii încearcă și după Crăciun să-și vândă porcii FOTO: FB/Vânzări porci-purcei

Consumatorii care și-au dorit să mănânce carne de porc crescut la curte dar nu și-au permis prețul încă mai au o șansă, mulți fermieri căutând în continuare clienți, chiar dacă a trecut Crăciunul.

Ofertele crescătorilor au început de la 18 și chiar 20 lei/kg „în viu” înainte de Crăciun, motivând că le-au crescut foarte mult costurile. Nostalgici după gustul cărnii de porc din copilărie, mulți români care și-au permis au plătit prețul cerut. Alții au așteptat să tot scadă, intuind că fermierii vor fi forțați să vândă la preț sub cel de producție pentru că altfel animalele nevândute și nesacrificate vor consuma în continuare, iar șansele de comercializare vor scădea și mai mult.

Când s-a ajuns în punctul în care fermierii și-ar fi vândut munca aproape pe degeaba, prețul scăzând sub 10 lei/kg și chiar apropiindu-se de 6 lei/kg, s-a spus „Stop joc!”. Așa se face că Internetul este în continuare plin de oferte, dar și de contre între vânzători și potențialii cumpărători.

Nici comercianților nu le-a mers foarte bine în acest an cu carnea de porc, iar asta se poate vedea clar în ofertele încă în vigoare la marile lanțuri de magazine. S-a ajuns ca prețul la ceafa de porc fără os să scadă cu peste 5 lei/kg, putând fi cumpărată cu 16 lei/kg, cotletul să coste și acesta cam tot pe atât, iar carnea de lucru, preferată de mulți cumpărători pentru fi tocată acasă, să coboare la 12 lei/kg.

Carnea tocată se comercializează în aceste zile cu „oferte limitate” și la 8 lei/kg (de la peste 25 lei/kg), semn că vânzările estimate de către comercianți nu au fost nici pe departe atinse.

Oferte, chiar dacă nu atât de tentante cum sunt cele din supermarket, au avut în acest an, de Crăciun, până și fabricile mici, recunoscute pentru carnea de calitate comercializată la prețuri ceva mai ridicate, ceea ce reprezintă o premieră. Nici așa clienții nu au mai dat năvală, semn că fie cumpătarea își face loc în „meniul” românilor, fie puterea de cumpărare a scăzut considerabil.

„Mai avem și câte unul de avarie, că până la ștevie și urzici mai e vreme”

Fermierii care au ales să nu vândă la prețuri extrem de mici (s-a scăzut și la mai puțin de 10 lei/kg) își caută și acum cumpărători, punând oferte pentru porcii de sacrificat laolaltă cu cele pentru porcii de îngrășat. O fac inclusiv pe Internet, unde primesc și replici malițioase. „Deja prețul e în creștere, spre 8 lei kg”, se amuză internauții. „Cereau ca înecații 20 lei/ kg în viu, acum mănâncă ei carne BIO!”, comentează un alt internaut.

Am rămas cu porcii acasă și cu burta plină, iar voi ăștia de ați comentat la preț ați rămas cu burțile goale, nu prea v-a mers bine. Lăsă-i în coteț, că și la vară mâncăm carne”, se consolează crescătorii de animale. „Poate negociați cu cei de la supermarket să vă aducă ceva carne de porc de țară pentru a-i simți gustul”, adaugă un fermier, însoțind replica și cu câteva fotografii de la tăiatul porcului.

Un alt crescător recunoaște de asemenea că a rămas cu animalul în coteț, însă lasă să se înțeleagă că nu e așa de mare supărarea: „Mai avem și câte unul de avarie, că până la ștevie și urzici mai e vreme”.

Prețul a fost cel mai mic de câțiva ani încoace, spun fermierii, în condițiile în care costurile lor au tot crescut. Mai grav este că, rămași cu animalele în ogradă, costurile vor continua să crească, iar pe măsură ce animalul se mărește vor scădea și șansele de a fi valorificat.

Acestea fiind datele problemei, tot ce lipsea pentru a-i înfuria și mai tare pe crescători a fost întrebarea „La anu’ mai creșteți porci?”, postată pe un grup de vânzări animale.

„Du-te și ia de la supermarket dacă nu vrei să crești! Normal că mai creștem!”, au venit și răspunsuri furioase care nu pot fi redate integral.

„Clar da! Doar pentru familie. Am și cumpărat doi băieți pentru la anul, așa cum fac întotdeauna”, a fost un alt răspuns.

Lăsați carnea de porc că e tare amară. Mai bine mâncați brânză cu 45 de lei kg. Carnea de porc la 18 lei e scumpă”, au fost oferite și alte răspunsuri.

Decizie grea: să găsească soluții pentru supraviețuire sau să lichideze ferma?

Și dacă pentru fermierii care cresc cei câțiva porci pe lângă ce fac pentru familie eșecul din acest an are un preț mare, pentru o fermă din Dolj organizată după toate regulile prețul cu care s-au vândut și se vând porcii crescuți în sistem semi-deschis poate însemna falimentul. Ferma se află în Valea Stanciului, iar proprietarul anunța, în noiembrie anul acesta, că este pus în situația de a vinde animalele sub prețul de producție. Anunța de asemenea că este ultimul an în care mai crește porci și că îi vinde cu 15 lei/kg, deși carnea ar merita 20 lei/kg „în viu”.

Citește și: Distracție scumpă la târgurile de Crăciun din București: cât costă o tură cu sania VR a lui Moș Crăciun

Tânărul antreprenor care deține ferma amintită își prezenta, într-un video de câteva minute, afacerea pe care a dezvoltat-o pe cinci hectare: o fermă de porci crescuți în regim semi-deschis, pe pășuni rotative. Concret, suprafața de 5 ha a fost împărțită în loturi de 1.500 – 2.000 m.p., iar cele 400-500 animale au fost împărțite la rândul lor în grupuri de câte 50-70 care să pască timp de câteva zile pe câte un lot. Lotul pășunat este lăsat ulterior 45-60 zile să se refacă.

Deși metoda de a crește porcul pe pășune oferă un gust deosebit cărnii, atuul nu s-a dovedit suficient. Costurile au fost în cele din urmă mai mari decât prețul animalelor, pentru că porumbul, grâul și ovăzul oferite suplimentar pentru furajare, coroborat cu faptul că porcii sunt aduși la greutatea de abatorizare în aproape 12 luni, față de patru luni în fermele industriale, le-au crescut considerabil.

„Noi i-am produs la peste 16,8 lei/kg aproape și i-am vândut la 15. Pentru că noi am și exagerat”, a explicat antreprenorul Bogdan Ionuț Mișcoci, pentru „Adevărul”.

Pentru animale s-au cumpărat foarte multe legume și fructe, plus furajele menționate mai sus. Este al treilea an al afacerii și anul în care antreprenorul s-a convins că trebuie să facă ceva. Ar vrea să desființeze ferma, însă nici măcar asta nu se poate rapid, așa că în paralel caută soluții de eficientizare.

Ideea este că dacă am bate din palme să putem să scăpăm de ei, probabil că aș renunța, însă problema e mult mai complicată de atât”, a spus antreprenorul.

Animalele nu pot fi valorificate peste noapte. S-au cheltuit pentru fiecare exemplar de reproducție aproximativ 700-800 euro, or acum sunt puși în situația să vândă porcii cu 5 lei/kg „în viu”. Nici la acest preț lucrurile nu sunt simple, continuă tânărul, pentru că abatoarele achiziționează animale de până la 130 kg, or scroafele din fermă au și 300 kilograme. „Cei care pot să abatorizeze porc de peste 300 de kilograme, cum sunt scroafele mele de genetică, atâta ne oferă pe kilogram, 5,3 sau 5,6, ceva de genul acesta era acum două săptămâni”, a precizat proprietarul.

O parte dintre scroafe sunt gestante, așa că nu ar putea fi sacrificate acum. Problematică este și vânzarea fermei către un alt proprietar interesat să continue afacerea, mai spune Mișcoci.

Citește și: Peste șapte milioane de cozonaci pe piață de sărbători. Cu cât au crescut prețurile față de anul trecut

Noi ori vindem către alte exploatații comerciale scroafele de reproducție, ori către abatorizare. În momentul de față nu-mi convine nici una dintre variante. Adică alte ferme nu-și permit pentru că au probabil genetica lor și către abatorizare înseamnă că e anus contra naturii. Și mai există varianta în care, da, dacă mă hotărăsc de mâine să nu mai fac nimic, pun lacătul pe fermă și las animalele să moară de foame, pentru că la un moment dat ele trebuie susținute. Și iar nu e nici asta o variantă, pentru că nu pot să le las să moară de foame. Așa că încă ne mai chinuim să încercăm să răzbatem cumva”, a explicat antreprenorul.

A încercat inclusiv să abatorizeze porcii și să producă diverse preparate din carne, însă aceasta ar fi varianta optimă dacă ar avea propria linie de abatorizare. A sperat că poate face asta, dar a ratat un grant care-i oferea șansa propriului abator. Ca să poată să producă preparate din carne, animalele trebuie transportate în alt județ pentru abatorizare, pentru că în Dolj nu mai există linie de abatorizare pentru porc. Costurile, astfel, cresc enorm și dispare rentabilitatea.

Noi ca să producem și să vindem de la furcă la furculiță, pentru faptul că nu am reușit să luăm, de fapt am ratat, un grant prin care trebuia să avem propriul abator și propria procesare, trebuie să luăm fiecare animal în parte de-acolo, trebuie să aibă până în 130 de kg, să le urcăm în mașină autorizată, să le ducem la abator, (...) apoi să luăm carcasa de-acolo, să o aducem la un procesator local, să putem face produsele artizanale, ceea ce ne crește extrem de mult prețurile de producție și din nou nu suntem competitivi. (...) Produsele respective, dacă vă uitați pe site, sunt aproape de prețul din industrie, în schimb noi va trebui să facem în continuare acest proces care ne scade extrem de mult marja de producție pe produsele tradiționale”, a mai spus antreprenorul.

Cu ce au reușit să vândă înainte de Crăciun lucrurile vor putea fi menținute în fermă până în martie, însă soluția pe termen lung o caută în continuare, a mai spus antreprenorul.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Guvernul a decis să nu mai plătească o zi din concediul medical legal. Ce declarații a făcut Bolojan după ședință
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Superstiții de Revelion. De ce este bine să nu te prindă Anul Nou fără bani în buzunar
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea