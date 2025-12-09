Kremlinul neagă acuzațiile: „Putin nu vrea să restaureze URSS și nici să atace NATO. Este o prostie totală”

Kremlinul respinge ferm declarațiile unor lideri europeni potrivit cărora Vladimir Putin ar încerca să refacă Uniunea Sovietică sau ar urmări un atac asupra NATO. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spune că astfel de afirmații sunt „o prostie totală”.

Kremlinul a declarat marți că afirmațiile unor oficiali europeni privind intenția lui Vladimir Putin de a readuce Uniunea Sovietică sunt complet nefondate. Mai mult, acuzațiile potrivit cărora președintele rus ar pregăti o invazie asupra unui stat membru NATO sunt considerate „o prostie totală”.

Putin s-a născut în perioada sovietică și, în 2005, a numit prăbușirea URSS „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, argumentând că zeci de milioane de ruși au fost împinși în sărăcie, iar Rusia s-a confruntat cu riscul dezintegrării, notează Reuters.

Criticii spun însă că Rusia condusă de Putin alunecă spre o combinație de represiune și absurditate, amintind de epoca Brejnev. Totodată, lideri occidentali avertizează că, dacă va obține victoria în Ucraina, președintele rus ar putea, într-o zi, să atace NATO.

Putin a respins de mai multe ori aceste scenarii și a spus că un astfel de gest ar fi lipsit de logică pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convențională a Alianței Nord-Atlantice.

Replica Moscovei pentru Berlin

Declarațiile Kremlinului vin după ce cancelarul german Friedrich Merz a spus luni că Putin dorește să readucă „vechea Uniune Sovietică” și că Europa trebuie să se apere de intențiile Rusiei, despre care susține că ar fi evidențiate în doctrinele sale oficiale.

„Acest lucru nu este adevărat”, a răspuns Dmitri Peskov atunci când a fost întrebat despre afirmațiile lui Merz. „Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, și el însuși a spus acest lucru în repetate rânduri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a adăugat că astfel de remarci nu arată respect față de partenerii internaționali: „A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect față de partenerii noștri. Se pare că domnul Merz nu știe acest lucru”.

În ceea ce privește presupusa pregătire a unui atac împotriva NATO, Peskov a fost categoric: „Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală”.