search
Marți, 9 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Kremlinul neagă acuzațiile: „Putin nu vrea să restaureze URSS și nici să atace NATO. Este o prostie totală”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Kremlinul respinge ferm declarațiile unor lideri europeni potrivit cărora Vladimir Putin ar încerca să refacă Uniunea Sovietică sau ar urmări un atac asupra NATO. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spune că astfel de afirmații sunt „o prostie totală”.

Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului FOTO Profimedia
Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului FOTO Profimedia

Kremlinul a declarat marți că afirmațiile unor oficiali europeni privind intenția lui Vladimir Putin de a readuce Uniunea Sovietică sunt complet nefondate. Mai mult, acuzațiile potrivit cărora președintele rus ar pregăti o invazie asupra unui stat membru NATO sunt considerate „o prostie totală”.

Putin s-a născut în perioada sovietică și, în 2005, a numit prăbușirea URSS „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului XX”, argumentând că zeci de milioane de ruși au fost împinși în sărăcie, iar Rusia s-a confruntat cu riscul dezintegrării, notează Reuters.

Criticii spun însă că Rusia condusă de Putin alunecă spre o combinație de represiune și absurditate, amintind de epoca Brejnev. Totodată, lideri occidentali avertizează că, dacă va obține victoria în Ucraina, președintele rus ar putea, într-o zi, să atace NATO.

Putin a respins de mai multe ori aceste scenarii și a spus că un astfel de gest ar fi lipsit de logică pentru Rusia, având în vedere superioritatea militară convențională a Alianței Nord-Atlantice.

Replica Moscovei pentru Berlin 

Declarațiile Kremlinului vin după ce cancelarul german Friedrich Merz a spus luni că Putin dorește să readucă „vechea Uniune Sovietică” și că Europa trebuie să se apere de intențiile Rusiei, despre care susține că ar fi evidențiate în doctrinele sale oficiale.

Acest lucru nu este adevărat”, a răspuns Dmitri Peskov atunci când a fost întrebat despre afirmațiile lui Merz. „Vladimir Putin nu vrea să restaureze URSS, pentru că este imposibil, și el însuși a spus acest lucru în repetate rânduri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a adăugat că astfel de remarci nu arată respect față de partenerii internaționali: „A vorbi despre asta nu este o dovadă de respect față de partenerii noștri. Se pare că domnul Merz nu știe acest lucru”.

În ceea ce privește presupusa pregătire a unui atac împotriva NATO, Peskov a fost categoric: „Cât despre pregătirea unui atac asupra NATO, aceasta este o prostie totală”.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC)
digi24.ro
image
Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje
stirileprotv.ro
image
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
gandul.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi Becali: „Ești singurul antrenor care mă bate”
fanatik.ro
image
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
libertatea.ro
image
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
După ce bucureștenii au fost amăgiți mulți ani, Ciprian Ciucu are în proiect o adevărată "bijuterie"
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Copil, ucis pe loc de un șofer beat la mai puțin de 100 m de casă. Victima se afla pe un scuter cu fratele său
observatornews.ro
image
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat viețile
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Cât va fi noul IRCC şi de ce scad ratele românilor: calcul exact pentru diferite sume
playtech.ro
image
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
George, un tânăr de 23 de ani din Motru, a dispărut fără urmă în Olanda. Familia este disperată, după ce nu a mai reușit să-l contacteze de câteva luni
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Interdicția privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani intră în vigoare miercuri la miezul nopții! Haos în Australia
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
image
Noi detalii despre tragedia din Tenerife în care au murit 2 români. Greșeala fatală pe care au făcut-o turiștii
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Pilotul Lonnie Moseley și fermierul Lucien Lestang, în fața resturilor avionului prăbușit (© IWM Duxford)
Povestea pilotului care s-a deghizat în fermier surdo-mut pentru a scăpa de naziști
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Cum a intrigat fusta Miu Miu ascunsă, cu cristale, în valoare de 1700 lire sterline, a Prințesei Kate

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
5 lucruri pe care un medic le evită pentru a reduce riscul de cancer de colon