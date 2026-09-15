 De ce i-a cerut Trump lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești | adevarul.ro
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De ce i-a cerut Trump lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Război în Ucraina
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Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică, 13 septembrie, că Ucraina trebuie să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a Rusiei, susținând că acestea provoacă o penurie de motorină care, în opinia sa, „afectează lumea”.

Trump susține că deficitul global de motorină provine din războiul dintre Rusia și Ucraina
Trump susține că deficitul global de motorină provine din războiul dintre Rusia și Ucraina Foto: AFP

Donald Trump susține că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au dus la o lipsă globală de motorină și la creșterea record a prețurilor la combustibil în SUA (unde motorina a ajuns la aproximativ 6,20 dolari galonul, o creștere de 65%). Experții citați de Al Jazeera explică faptul că atacurile Ucrainei sunt doar un factor secundar. Cauza principală a scumpirii masive a combustibilului este chiar războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului, care a blocat rute majore de petrol din Golful Persic.

Potrivit Al Jazeera, propriul război al lui Trump cu Iranul a zguduit, de asemenea, piețele de energie. După ce SUA și Israelul au atacat Iranul în februarie, prețurile petrolului și ale combustibililor au explodat mult peste 100 de dolari pe baril, înainte de a scădea în timpul încetării focului. Însă, pe măsură ce luptele dintre SUA și Iran s-au reluat și s-au intensificat în ultimele săptămâni, prețul petrolului a crescut constant, ajungând duminică la aproape 108 dolari pe baril. În plus, alegerile americane de la jumătatea mandatului se apropie în noiembrie, accentuând presiunea politică, în condițiile în care creșterea costurilor la combustibil a devenit o problemă majoră pentru republicanii lui Trump: prețul motorinei a atins un nivel record în SUA.

Ce a spus Trump?

Trump a adus în discuție această problemă la turneul de golf Amgen Irish Open, desfășurat pe propriul său teren din Doonbeg, Irlanda, declarând jurnaliștilor că a discutat cu Zelenski despre acest subiect.

„Domnul Zelenski trebuie să facă un singur lucru: trebuie să înceteze să distrugă combustibilul diesel din Rusia”, a declarat Trump.

Există multe alte ținte”, a susținut el, afirmând că penuria globală de motorină provine din războiul dintre Rusia și Ucraina.

Ucraina consideră infrastructura energetică a Rusiei o țintă militară legitimă, întrucât industria petrolului și gazelor finanțează războiul Moscovei. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au contribuit la reducerea exporturilor rusești de combustibili și au provocat penurii la unele benzinării din Rusia.

În același timp, Rusia a atacat benzinării, iar cel puțin 246 au fost lovite din aprilie.

Chris Beauchamp, analist-șef al piețelor la IG Group, a declarat pentru Al Jazeera că, deși atacurile ucrainene afectează industria energetică rusă, impactul se resimte deocamdată în principal asupra populației civile și urmărește creșterea presiunii interne asupra președintelui rus Vladimir Putin.

Rusia furnizează în prezent aproximativ 150.000 de barili de motorină pe zi, cu 81% mai puțin decât media ultimilor cinci ani, pe fondul restricțiilor la export și al pagubelor provocate rafinăriilor de atacurile ucrainene.

Exporturile de motorină ale Rusiei și statelor din Golf au scăzut în august cu 1,6 milioane de barili pe zi față de februarie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie.

Atacurile ucrainene, doar „un ingredient minor” dintr-un tablou mai amplu  

În SUA, prețul motorinei a crescut cu aproape 65% din februarie, ajungând la aproximativ 6,20 dolari pe galon. Benzina s-a scumpit cu circa 45%, la 4,31 dolari pe galon, iar creșterea costurilor de transport contribuie la scumpirea bunurilor de zi cu zi.

Beauchamp spune că atacurile ucrainene reprezintă doar „un ingredient minor” dintr-un tablou mai amplu.

SUA nu au mai importat motorină din Rusia din 2022, când Moscova a invadat Ucraina, a explicat el.

Prețurile petrolului erau cu 40% mai mici înainte de izbucnirea războiului cu Iranul, ceea ce indică mai degrabă acțiunile militare ale SUA în Orientul Mijlociu drept principalul motiv al creșterii prețurilor motorinei. Beauchamp spune că această situație „amenință să împingă economia mondială în recesiune”.

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) indică o concluzie similară: pagubele provocate rafinăriilor rusești și reducerea exporturilor acestora amplifică pierderile deja cauzate de războiul din Golf.

„O încetare a atacurilor ucrainene ar putea duce la o scădere ușoară și pe termen scurt a prețului”, a declarat Beauchamp pentru Al Jazeera.

„Dar, dacă principala cauză rămâne nerezolvată, această scădere ar fi rapid anulată.”

Forțele ucrainene au vizat în ultimele luni, în mod repetat, industria petrolieră și gazieră a Rusiei prin atacuri cu rază lungă de acțiune. Loviturile au afectat rafinării și alte obiective importante pentru aprovizionarea cu combustibili.

În Rusia au fost introduse măsuri de raționalizare a combustibilului, iar Moscova a interzis în iulie exporturile de motorină, reducând astfel cantitatea de produse petroliere disponibile pe o piață mondială deja afectată de oferta limitată.

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