Un inginer The New York Times a fost împușcat mortal într-un parc. Poliția i-a reținut pe socri

Jonathan McKinsey, un inginer în vârstă de 40 de ani, director în departamentul de jocuri al The New York Times, a fost găsit mort sâmbătă după-amiază într‑un parc sportiv din statul american California. Poliția îi acuză pe socrii săi, ambii în vârstă de 76 de ani, că l‑ar fi împușcat.

Jonathan McKinsey a fost găsit împușcat Foto: Facebook Jonathan McKinsey

McKinsey a fost descoperit în jurul orei 15:00, într‑o parcare a complexului Dublin Sports Grounds, având multiple răni provocate prin împușcare, relatează The New York Times. Zona se află la aproximativ 35 de mile de centrul orașului San Francisco.

Potrivit autorităților, Shouyong Zhang și Shili Chen, un cuplu din Dublin și părinții soției victimei, au fost arestați în legătură cu atacul.

McKinsey lucra din 2023 la The New York Times, unde coordona ingineria pentru divizia de jocuri. Anterior, activase în companii precum Splunk, Coursera și Oracle, conform profilului său LinkedIn.

Tensiuni în familie

Deși poliția nu a prezentat un motiv oficial, documentele publice indică o relație marcată de conflicte între McKinsey și soția sa, Candice Jang.

Cei doi locuiau separat, iar în 2025 fiecare ceruse ordin de restricție pentru violență domestică.

McKinsey, un bărbat transgender, își acuzase soția și socrii de abuzuri motivate de identitatea sa.

În plângerea depusă în decembrie 2025, el susținea că mama soției l‑ar fi insultat pe el și pe unul dintre copii, iar tatăl acesteia l‑ar fi lovit în piept în perioada în care se recupera după o operație de mastectomie.