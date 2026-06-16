Caricaturist rus refugiat în Polonia, împușcat mortal în plină zi. Artistul care îl ironiza pe Putin reclamase anterior amenințări

Semion Skrepețki, un caricaturist și blogger rus în vârstă de 44 de ani, cunoscut pentru criticile sale dure la adresa regimului de la Kremlin, a fost împușcat mortal luni dimineață în Polonia. Artistul, care obținuse statut de refugiat politic după ce a fugit din Rusia, avertizase cu puțin timp înainte de moarte că primea amenințări.

epețki, un caricaturist și blogger rus în vârstă de 44 de ani, cunoscut pentru criticile sale dure la adresa regimului de la Kremlin, a fost împușcat mortal luni dimineață în Polonia. Artistul, care obținuse statut de refugiat politic după ce a fugit din Rusia, avertizase cu puțin timp înainte de moarte că primea amenințări.

Potrivit publicației poloneze wPolsce24, atacul a avut loc în jurul orei 10.00, într-o parcare a unui complex rezidențial din orașul Biała Podlaska, localitate situată în estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Belarus.

A fost împușcat de la mică distanță

Conform informațiilor preliminare, atacatorul s-a apropiat de Skrepețki și a tras asupra acestuia de mai multe ori de la mică distanță. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă rănile suferite s-au dovedit fatale.Cu puțin timp înainte de asasinat, artistul scrisese pe canalul său de Telegram că primește amenințări și că se teme pentru siguranța sa.Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile poloneze nu au anunțat deocamdată un motiv oficial al crimei.

Suspectul, reținut în apropierea Consulatului Belarusului

Potrivit presei poloneze, presupusul autor al atacului a fost reținut la scurt timp după crimă în apropierea Consulatului Belarusului. Surse neoficiale susțin că acesta ar fi cetățean belarus.Jurnaliștii polonezi remarcă faptul că direcția de fugă a suspectului și apropierea de reprezentanța diplomatică a regimului condus de Alexander Lukashenko alimentează speculațiile privind un posibil asasinat comandat. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat o asemenea ipoteză.

Un artist devenit simbol al opoziției față de Kremlin

Semion Skrepețki și-a câștigat notorietatea prin caricaturile, sculpturile și comentariile sale satirice, în care ironiza politica Kremlinului și pe liderul rus, Vladimir Putin.Lucrările sale prezentau adesea, într-o manieră dură și provocatoare, elitele politice de la Moscova, problemele sociale din regiunile sărace ale Rusiei și ceea ce considera a fi supunerea necondiționată a unei părți a societății față de putere.Din cauza activității sale și a riscurilor la care era expus, artistul a părăsit Rusia și s-a stabilit în exil, obținând protecție internațională.

Milita pentru sprijinirea Ucrainei

În ultimii ani, Skrepețki și-a continuat activitatea artistică în Europa. Cu doar câteva zile înainte de a fi ucis, acesta participase la o serie de acțiuni și manifestații artistice organizate la Berlin.Prin proiectele sale, caricaturistul încerca să atragă atenția opiniei publice occidentale asupra crimelor de război comise de Rusia în Ucraina și asupra efectelor invaziei declanșate de Kremlin.Moartea sa survine într-un context în care mai mulți opozanți ai regimului rus, jurnaliști și activiști aflați în exil au semnalat în ultimii ani amenințări și presiuni venite din afara granițelor Federației Ruse. Anchetatorii polonezi urmează să stabilească dacă asasinatul are legătură cu activitatea politică și artistică a lui Semen Skrepețki sau dacă la baza crimei au stat alte motive.TextHeadingimageimage galleryvideoRaw HTMLListhrBlockQuoteTableProductNewsletter Subscribe Box

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Potrivit publicației poloneze wPolsce24, atacul a avut loc în jurul orei 10.00, într-o parcare a unui complex rezidențial din orașul Biała Podlaska, localitate situată în estul Poloniei, în apropierea frontierei cu Belarus.

A fost împușcat de la mică distanță

Conform informațiilor preliminare, atacatorul s-a apropiat de Skrepețki și a tras asupra acestuia de mai multe ori de la mică distanță. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, însă rănile suferite s-au dovedit fatale.

Cu puțin timp înainte de asasinat, artistul scrisese pe canalul său de Telegram că primește amenințări și că se teme pentru siguranța sa.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile poloneze nu au anunțat deocamdată un motiv oficial al crimei.

Suspectul, reținut în apropierea Consulatului Belarusului

Potrivit presei poloneze, presupusul autor al atacului a fost reținut la scurt timp după crimă în apropierea Consulatului Belarusului. Surse neoficiale susțin că acesta ar fi cetățean belarus.

Jurnaliștii polonezi remarcă faptul că direcția de fugă a suspectului și apropierea de reprezentanța diplomatică a regimului condus de Alexander Lukashenko alimentează speculațiile privind un posibil asasinat comandat. Deocamdată, autoritățile nu au confirmat o asemenea ipoteză.

Un artist devenit simbol al opoziției față de Kremlin

Semion Skrepețki și-a câștigat notorietatea prin caricaturile, sculpturile și comentariile sale satirice, în care ironiza politica Kremlinului și pe liderul rus, Vladimir Putin.

Lucrările sale prezentau adesea, într-o manieră dură și provocatoare, elitele politice de la Moscova, problemele sociale din regiunile sărace ale Rusiei și ceea ce considera a fi supunerea necondiționată a unei părți a societății față de putere.

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Din cauza activității sale și a riscurilor la care era expus, artistul a părăsit Rusia și s-a stabilit în exil, obținând protecție internațională.

Milita pentru sprijinirea Ucrainei

În ultimii ani, Skrepețki și-a continuat activitatea artistică în Europa. Cu doar câteva zile înainte de a fi ucis, acesta participase la o serie de acțiuni și manifestații artistice organizate la Berlin.

Prin proiectele sale, caricaturistul încerca să atragă atenția opiniei publice occidentale asupra crimelor de război comise de Rusia în Ucraina și asupra efectelor invaziei declanșate de Kremlin.

Moartea sa survine într-un context în care mai mulți opozanți ai regimului rus, jurnaliști și activiști aflați în exil au semnalat în ultimii ani amenințări și presiuni venite din afara granițelor Federației Ruse. Anchetatorii polonezi urmează să stabilească dacă asasinatul are legătură cu activitatea politică și artistică a lui Semen Skrepețki sau dacă la baza crimei au stat alte motive.