OpenAI confirmă că autoarea atacului armat din Canada a discutat cu ChatGPT înainte de tragedie. Contul fusese închis, dar cazul nu a fost raportat poliției

OpenAI a recunoscut că adolescenta transgender de 18 ani care și-a ucis familia și mai multe persoane într-o școală din Canada discutase cu ChatGPT în anul anterior atacului și dovedise o predispoziție pentru comportamente violente. Deși compania a luat în calcul notificarea autorităților, a decis în cele din urmă să nu anunțe poliția, pe motiv că nu existau indicii privind un atac iminent.

Potrivit unui comunicat oficial, citat the The Guardian, OpenAI a analizat, în iunie 2025, activitatea contului lui Jesse Van Rootselaar, cu câteva luni înainte ca aceasta să comită unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Canadei.

Contul a fost identificat prin sistemele interne de detectare a abuzurilor și a fost marcat pentru „susținerea sau facilitarea unor activități violente”.

Reprezentanții companiei au evaluat atunci dacă situația îndeplinește pragul legal pentru a fi raportată autorităților canadiene. Decizia finală a fost că nu existau dovezi privind un risc „iminent și credibil” de producere a unor acte grave de violență — criteriu necesar pentru alertarea forțelor de ordine. În consecință, contul a fost închis pentru încălcarea politicilor de utilizare, fără a fi sesizată poliția.

Luna aceasta, Jesse Van Rootselaar a ucis 9 persoane într-o zonă izolată din localitatea Tumbler Ridge (Canada), o comunitate de aproximativ 2.700 de locuitori, după care s-a sinucis. Atacul a inclus uciderea unui profesor și a mai multor copii într-o școală, precum și a mamei și a fratelui vitreg. Poliția a precizat că suspecta avea probleme psihice.

După producerea tragediei, OpenAI a transmis că a contactat autoritățile canadiene și a pus la dispoziția anchetatorilor informații relevante despre utilizarea platformei de către Jesse Van Rootselaar, subliniind că va continua să coopereze pe parcursul investigației.