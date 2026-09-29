Un dosar depus la instanță poate aștepta până ajunge la judecător. Ce schimbă noua regulă a CSM

Din 15 septembrie 2026, instanțele aplică un mecanism care ține seama de câte dosare pot prelua judecătorii aflați efectiv în activitate. Cererile continuă să fie înregistrate la data depunerii. Dacă însă capacitatea disponibilă pentru un anumit tip de cauză este depășită, repartizarea dosarului către un complet poate avea loc mai târziu.

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Regula nu se aplică tuturor dosarelor în același fel. Cauzele prioritare și cele excluse de la mecanism se repartizează la înregistrare. Există și posibilitatea repartizării cu prioritate a unui dosar aflat în așteptare atunci când întârzierea ar putea afecta grav drepturile unei persoane. CSM oferă pe site-ul său o estimare orientativă a timpului până la repartizare, nu a duratei procesului sau a datei primei ședințe.

Mecanismul este introdus treptat. În primul an, capacitatea luată în calcul este de 576 de dosare pe judecător la judecătorii, 384 la tribunale și 238 la curțile de apel. Valorile vor scădea în etape, până la nivelul de referință prevăzut pentru 15 septembrie 2028. Ele privesc calculul capacității de repartizare, nu stabilesc câte procese are voie un cetățean să deschidă.

Într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, profesorul Ioan Leș arată că reducerea supraîncărcării judecătorilor este necesară, dar atrage atenția asupra riscului ca unele dosare să rămână prea mult timp fără un judecător desemnat. Autorul pune, de asemenea, în discuție dacă o măsură cu efecte asupra parcursului proceselor ar trebui reglementată prin lege, nu doar printr-o hotărâre a CSM. Acestea sunt critici juridice formulate în analiză, nu constatări că mecanismul ar fi fost declarat ilegal.

Miza este echilibrul dintre două nevoi ale celui care se adresează instanței: judecătorul să aibă timp să studieze atent dosarul, iar procesul să nu fie întârziat excesiv înainte de a începe efectiv. Normarea poate face mai vizibilă lipsa de personal, dar, singură, nu aduce judecători sau grefieri în instanțe.