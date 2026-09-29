 Controverse la Zoo Sibiu. Iepure viu, oferit unui piton, în fața copiilor: „Trebuie să simtă bătăile inimii animalului pe care îl vânează” | adevarul.ro
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Controverse la Zoo Sibiu. Iepure viu, oferit unui piton, în fața copiilor: „Trebuie să simtă bătăile inimii animalului pe care îl vânează”

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Un incident petrecut la Grădina Zoologică din Sibiu a provocat indignare în rândul vizitatorilor, după ce un piton a primit ca hrană un iepure viu chiar în timpul programului cu publicul.

Pitonul se hrănește, în general, cu hrană vie.
Pitonul se hrănește, în general, cu hrană vie. Foto: Shutterstock

O vizitatoare a relatat pentru Știrile Pro TV că animalul a fost introdus în terariul reptilei, moment în care oamenii au cerut intervenția îngrijitorilor. Aceștia au reacționat rapid și au scos iepurele înainte ca pitonul să-l atace.

Un alt martor a atras atenția asupra impactului asupra copiilor:

„Cel puțin pentru copii nu mi se pare o practică foarte corectă (....). De preferat ar fi în afara orelor de program”.

Au fost însă și vizitatori cărora li s-a părut o normalitate.

„Animalul trebuie să aibă instinctul natural să prindă șoareci, șobolani sau iepuri (...) E ceva natural”, a comentat cineva.

Reprezentanții grădinii zoologice au confirmat incidentul și au admis că folosesc pradă vie în anumite situații, dar și că nhrănirea reptilelor nu ar trebui să fie vizibilă publicului.

Liviu Todescu, șeful serviciului Zoo Sibiu, a explicat că situația a fost rezultatul unei erori din partea îngrijitorilor”

„De obicei, în situațiile de hrănire a șerpilor, amplasamentul se închide. Dar, cum avem diferite activități, probabil a fost o scăpare, o eroare și oamenii au putut vedea acest lucru”.

Specialiștii instituției spun că pitonul, care are peste 10 ani și mai mult de 40 de kilograme, refuză să mănânce animale moarte, motiv pentru care i se oferă pradă vie.

„Așa se hrănește, trebuie să simtă căldura și bătăile inimii animalului pe care îl vânează”, a explicat Liviu Todescu.

Incidentul a ajuns și în atenția organizațiilor pentru protecția animalelor, care au anunțat că au sesizat poliția și că vor organiza o manifestație în București.

Etologul Tudor Ionescu, de la Asociația „Totul Pentru Animale”, a explicat că recomandările veterinare prevăd ca reptilele carnivore să fie hrănite, pe cât posibil, cu animale deja sacrificate, inclusiv congelate și apoi decongelate, pentru a evita rănirea reptilelor și pentru a reduce suferința prăzii.

Federația „Împreună pentru animale” consideră că soluția ar fi ca grădinile zoologice să nu mai accepte exemplare care necesită hrană vie.

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