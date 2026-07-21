 O femeie transgender din Franța acuză că a fost bătută într-o secție de poliție din București. A fost depusă plângere la Parchetul Militar | adevarul.ro
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Video O femeie transgender din Franța acuză că a fost bătută într-o secție de poliție din București. A fost depusă plângere la Parchetul Militar

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O femeie transgender din Franța ar fi fost agresată de doi polițiști într-o secție de poliție din București, după ce ajunsese în custodia acestora în urma unui incident petrecut la începutul lunii iunie. Organizația afirmă că a depus o plângere la Parchetul Militar și cere anchetarea celor implicați.

Belle Haze, o femeie transgender și creatoare de conținut din Franța.FOTO: Captură Video / Facebook
Belle Haze, o femeie transgender și creatoare de conținut din Franța.FOTO: Captură Video / Facebook

Asociația ACCEPT a relatat, într-o postare publicată pe Facebook, cazul lui Belle Haze, o femeie transgender și creatoare de conținut din Franța, care s-ar fi aflat în București la începutul lunii iunie pentru a participa la un eveniment internațional dedicat industriei de conținut pentru adulți.

Potrivit organizației, după încheierea conferinței, femeia ar fi ieșit în oraș și ulterior s-ar fi trezit în locuința unui bărbat necunoscut.

Conform relatării, femeia nu își amintește mare parte din cele întâmplate și suspectează că ar fi fost sedată și agresată sexual.

Organizația afirmă că, în urma unei reacții de autoapărare față de presupusul agresor, aceasta a fost condusă la Secția 27 Poliție din București.

Asociația ACCEPT susține că, după ce a fost încătușată, femeia ar fi fost agresată fizic de doi polițiști într-un lift al secției, unde nu existau camere de supraveghere.

„După ce a fost încătușată de organele de ordine publică, Belle Haze a fost îmbrâncită în liftul secției de poliție, acolo unde nu existau camere de supraveghere. A fost bătută cu brutalitate de doi bărbați în uniformă, amintindu-i-se în mod explicit că se află în România, și nu în Franța”, susține organizația.

Potrivit reprezentanților asociației, cazul a ajuns în atenția organizației în timp ce femeia se afla internată la Spitalul Universitar din București.

Organizația afirmă că a însoțit-o la Institutul Național de Medicină Legală și la poliție, însă plângerea privind presupusa agresiune comisă de polițiști nu ar fi fost înregistrată inițial.

„Organele de ordine i-au înregistrat doar plângerea pentru viol și au refuzat să o înregistreze pe cea privind agresiunile săvârșite de oamenii legii. Împotriva agresorilor în uniformă, am depus ulterior o plângere și la Parchetul Militar”, mai transmit aceștia.

În finalul mesajului, asociația  afirmă că este nevoie de o anchetă imparțială și susține că astfel de acuzații afectează încrederea comunității LGBTQIA+ în autorități.

Organizația solicită identificarea și sancționarea persoanelor responsabile,

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