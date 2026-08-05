Un influencer a fost împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok. Atacatorii au fugit după ce au tras asupra sa

Un influencer din Mexic a fost împușcat mortal în cap, chiar în timpul unei transmisii live pe TikTok. Incidentul a avut loc marți seară în statul Sinaloa, una dintre cele mai afectate regiuni de violența asociată grupărilor criminale.

Victima este César Gastelum, un creator de conținut urmărit de peste 500.000 de persoane pe TikTok, potrivit Le Figaror. Tânărul realiza o transmisiune în direct alături de doi prieteni, în cadrul unei provocări în care erau costumați în livratori de mâncare.

În timpul live-ului, doi bărbați aflați pe o motocicletă s-au apropiat de grup, iar unul dintre aceștia a deschis focul asupra influencerului.

Imaginile au surprins momentul atacului, după care transmisia a fost întreruptă. Ulterior, videoclipul a fost eliminat de pe platformă, însă fragmente din înregistrare au continuat să circule pe unele site-uri de știri.

Inițial, autoritățile au crezut că victima era un livrator, însă în urma verificărilor și a mărturiilor martorilor, aceasta a fost identificată ca fiind influencerul César Gastelum, în vârstă de 25 de ani, cunoscut pentru conținutul său pe teme despre stilul de viață.

Sinaloa, scena conflictelor dintre facțiuni ale organizațiilor criminale

Atacul a avut loc într-o zonă comercială aglomerată din orașul Culiacán, capitala statului Sinaloa, în apropierea sediului procuraturii locale.

După incident, în zonă au fost mobilizate forțe de poliție și militari, în timp ce specialiștii criminaliști au efectuat cercetări pentru strângerea probelor. Ancheta este în desfășurare.

Sinaloa este de mai mulți ani scena conflictelor dintre facțiuni ale organizațiilor criminale. Conform presei locale, în ultimii ani mai mulți influenceri au fost uciși în acest stat mexican, unii dintre ei fiind suspectați că aveau legături cu grupări infracționale.

În 2024, un crypto-influencer dispărut în urmă cu aproape cinci luni a fost găsit mort într-un parc din Montreal - Canada. Bărbatul fusese răpit, împreună cu trei prieteni, din zona veche a orașului.