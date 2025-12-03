Un copil de doi ani, găsit lângă părinţii săi morți. „Încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”

Un copil de doi ani a fost descoperit acoperit de sânge, lângă trupurile neînsufleţite ale părinților săi, în locuința lor din Acworth, Georgia, SUA. Micuţul încerca să se joace cu ei, convins că dorm. Cuplul fusese împușcat mortal de un vecin, care tocmai a fost condamnat.

Justin și Amber Hicks, ambii în vârstă de 31 de ani, au fost uciși în propria casă de vecinul lor, Matthew Lanz. Atacul a avut loc pe 17 noiembrie 2021, în timp ce copilul lor dormea la etaj. Băiețelul a fost găsit a doua zi, „acoperit de sânge și cuibărit lângă părinții săi”, încercând să îi trezească. Potrivit relatărilor, el „încerca să se joace cu ei și nu înțelegea de ce nu se trezesc”.

Autoritățile au precizat că Lanz a intrat în casă pe uşa din spate și i-a împușcat mortal pe cei doi, relatează Metro. Copilul a rămas nevătămat fizic, iar anchetatorii cred că atacatorul nu știa că micuțul se afla la etaj.

Descoperirea făcută de bunicul copilului

În timpul procesului, tatăl lui Justin Hicks a povestit că a mers la casa celor doi după ce Amber nu a mai ajuns la serviciu, iar niciunul dintre ei nu răspundea la mesaje. Când polițiștii au intrat în locuință, au găsit copilul „încercând să se joace cu ei pentru a le atrage atenția”.

Micuțul era în scutece neschimbate și rătăcise prin casă aproximativ 12 ore, fără să își dea seama că părinții lui erau morți.

Acuzații grave și un trecut violent

Matthew Lanz a fost inculpat pentru dublă crimă cu premeditare, dar și pentru cruzime față de minori, deoarece a lăsat copilul singur lângă trupurile părinților săi. Cadavrele soților Hicks au fost găsite abia a doua zi după atac.

La câteva zile după crimă, Lanz a fost arestat în urma unui alt incident violent, după ce ar fi pătruns prin efracție într-o casă din Sandy Springs și ar fi înjunghiat de mai multe ori în gât un ofițer de poliție, înainte de a fi împușcat de un alt agent.

Cazul său a fost amânat în repetate rânduri din cauza unor întrebări legate de competența psihică de a fi judecat, existând suspiciuni de schizofrenie.

Trei condamnări pe viață

În fața instanței nu a fost stabilit un motiv clar al crimei. Procurorii au afirmat însă că Lanz le-a spus anterior polițiștilor că a văzut „lumini demonice” în casa cuplului și că fratele său, care se sinucisese cu câteva luni înainte, ar fi fost „deranjat” de cei doi.

Matthew Lanz a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare și a primit trei condamnări pe viață, dintre care două fără posibilitatea de eliberare condiționată, plus 32 de ani de închisoare, toate pedepsele fiind consecutive.