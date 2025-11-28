Furie și acuzații după cel mai grav incendiu din Hong Kong. Numărul morților a ajuns la 128

Autoritățile spun că cel puțin 128 de persoane au murit în urma unui incendiu care a devastat un cartier rezidențial din Hong Kong săptămâna aceasta.

→ Imaginea 1/15: Incendiu în Hong Kong FOTO AFP

Autoritățile afirmă că plasele și foliile de plastic de calitate inferioară de la ferestrele clădirilor ar fi putut contribui la propagarea incendiului, care a făcut ravagii, 128 de morți, deocamdată și zeci de răniți. Aproape 300 de persoane sunt date dispărute încă.

Vineri, autoritățile au declarat că peste 50 de persoane se aflau încă în spital, 12 în stare critică și 28 în stare gravă.

Se ridică întrebări cu privire la modul în care incendiul de la Wang Fuk Court s-a propagat atât de rapid și cine este responsabil, mulți locuitori din Hong Kong numindu-l „dezastru provocat de om”, potrivit BBC.

Trei persoane responsabile de lucrările de renovare din complex au fost arestate pentru omor din culpă, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru corupție.

O postare care a devenit virală pe rețelele sociale în urma incendiului spune: „Nu este un accident”.

Mai mulți locatari au dezvăluit în interviuri că alarma de incendiu nu a sunat când a izbucnit focul.

Kiko Ma, care deține un apartament în Wang Fuk Court, spune că alarmele fuseseră oprite în timpul lucrărilor de renovare, deoarece muncitorii din construcții foloseau în mod regulat scările de incendiu pentru a intra și ieși din clădire.

Kiko Ma locuiește în Canada împreună cu familia sa, dar vizitează apartamentul din Hong Kong de câteva ori pe an.

Incendiul putea fi prevenit

„Acest lucru putea fi prevenit... Mulți oameni nu și-au îndeplinit îndatoririle”, a declarat femeia în vârstă de 33 de ani pentru BBC, susținând că firma de renovări a folosit „materiale inflamabile de proastă calitate”.

Locuitorii vedeau adesea muncitorii din construcții fumând și găseau mucuri de țigară pe pervazurile ferestrelor, adaugă ea.

„Oamenii întrebau mereu ce s-ar întâmpla dacă ar izbucni un incendiu. Toată lumea era foarte îngrijorată în legătură cu acest lucru.”

Acesta este cel mai distrugător incendiu din Hong Kong din ultimii cel puțin 63 de ani, depășind deja bilanțul infernului din august 1962 din cartierul Sham Shui Po, care a ucis 44 de persoane și a lăsat fără adăpost sute de oameni.

Construit în anii 1980, Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po din nord-estul Hong Kongului, cuprinde opt clădiri de 31 de etaje, dintre care șapte au fost cuprinse de flăcări. Apartamentele de aici sunt vândute la prețuri subvenționate, dar administrarea zilnică a complexului este gestionată de firme private.

Conform recensământului din 2021, complexul găzduia aproximativ 4.600 de persoane, dintre care aproape 40% aveau vârsta de 65 de ani sau mai mult.

Joi, pompierii din oraș au declarat că au întâmpinat dificultăți majore în încercarea de a salva locuitorii, printre care temperaturile ridicate, riscul prăbușirii schelelor și spațiile interioare mici și aglomerate ale apartamentelor.

Hong Kong este cunoscut pentru locuințele sale mici și dens populate din centrul orașului, unde mulți chiriași din locuințele sociale au, în medie, un spațiu de locuit de doar 14,1 metri pătrați.

Nu se știe cu exactitate câte persoane se aflau în Wang Fuk Court în momentul izbucnirii incendiului, dar sute de locatari au fost evacuați în adăposturi temporare, iar unii dintre ei au fost cazați în locuințe de urgență.

În timp ce poliția investighează dacă plasele, plasticul și prelate din pânză utilizate în timpul renovărilor respectau standardele de siguranță împotriva incendiilor, unii experți consideră că schelele din bambus care legau blocurile de apartamente au contribuit la propagarea incendiului.

Astfel de schele sunt o imagine emblematică în Hong Kong și sunt utilizate pe scară largă în construcții.

La începutul acestui an, autoritățile au anunțat planuri de eliminare treptată a bambusului în favoarea oțelului mai rezistent și ignifug, invocând combustibilitatea bambusului și deteriorarea acestuia în timp.

Locuitorii din Wang Fuk Court și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planurile de renovare atunci când acestea au fost anunțate anul trecut. Rapoartele referitoare la aceste îngrijorări au reapărut acum online, stârnind acuzații privind lipsa de transparență.

Un alt proprietar care se afla în străinătate când a izbucnit incendiul a declarat că planurile erau „fundamental dubioase”.

„Cei responsabili] au folosit mici favoruri pentru a încuraja locuitorii vârstnici neștiutori să le susțină planurile”, au scris aceștia într-un comentariu pe Instagram.

Incendiul de săptămâna aceasta nu este un incident izolat, spun oamenii, afirmând că firmele de construcții „acordă adesea prioritate eficienței costurilor” în detrimentul siguranței.

Autoritățile din Hong Kong au ordonat joi inspectarea tuturor ansamblurilor rezidențiale care fac obiectul unor „reparații majore” pentru a verifica „siguranța schelelor și a materialelor de construcție”.