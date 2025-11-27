Video Trump promite măsuri privind imigrația după atacul armat de lângă Casa Albă: suspectul „a fost adus din Afganistan de guvernul Biden”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că bărbatul suspectat că a împușcat doi militari în apropierea Casei Albe a venit în Statele Unite din Afganistan în septembrie 2021. Trump a numit incidentul „un act de terorism” și a promis măsuri suplimentare privind imigrația.

Sursa video: X/ @desota

Donald Trump a confirmat că presupusul atacator, aflat în prezent în custodia autorităților, este „un străin care a intrat în ţara noastră din Afganistan” și care „a fost adus aici de guvernul Biden în septembrie 2021”, potrivit declarațiilor făcute din Florida, unde își petrece sărbătoarea de Ziua Recunoștinței.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că administrația sa trebuie să „reexamineze” toate persoanele sosite din Afganistan în SUA în timpul mandatului lui Joe Biden. Totodată, Trump a atacat dur politicile de imigrație ale predecesorului său democrat, afirmând că acestea reprezintă „cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale” și acuzându-l pe Biden că a permis intrarea „a milioane” de străini în țară.

Atacul din apropierea Casei Albe

Împușcăturile au avut loc miercuri după-amiază, în centrul capitalei americane, într-o zonă aflată sub patrulare permanentă a sute de militari de rezervă, desfășurați acolo încă din august, la cererea lui Donald Trump și în ciuda opoziției autorităților locale democrate.

Cei doi militari vizați de atac au fost grav răniți, iar presupusul trăgător se află, de asemenea, „grav rănit”, a transmis președintele pe rețeaua sa Truth Social. Trump l-a catalogat pe suspect drept „animal” care „va plăti scump” pentru fapta sa.

Incidentul este considerat cel mai grav atac împotriva Gărzii Naționale de la începutul desfășurării acesteia în orașele conduse de democrați.

Detalii de la fața locului

Jeffery Carroll, oficial al poliției din Washington, a declarat că în jurul orei 14:15 „un suspect a ajuns la colţul străzii, a ridicat arma şi a tras asupra gardienilor naţionali” aflați în patrulare, relatează The Guardian. El a vorbit despre un „trăgător singuratic”.

Alți membri ai Gărzii Naționale au reușit să-l imobilizeze și să-l aresteze, a precizat acesta. Primarul democrat Muriel Bowser a afirmat că „focurile de armă au fost țintite”.

Kash Patel, directorul FBI, a transmis că cei doi militari răniți se află în „stare critică”. Guvernatorul statului Virginia de Vest, Patrick Morrisey, a anunțat inițial pe X că cei doi au decedat, dar ulterior s-a retractat.

Poliția din Washington a precizat că, deocamdată, nu există informații despre un posibil motiv al atacatorului.

Reacții și măsuri suplimentare

Casa Albă a acuzat opoziția democrată că a „diabolizat” soldații și că a contestat prezența trupelor desfășurate de Trump. În zona atacului, aflată la doar două străzi de Casa Albă, jurnaliștii AFP au observat o persoană în uniformă militară fiind evacuată pe targă.

Un martor, Mohammed Elkattabi, a povestit pentru AFP că tocmai vizitase Casa Albă împreună cu familia când a văzut „o mulţime de poliţişti şi maşini de poliţie trecând cu viteză”. „Am văzut două maşini civile”, a spus el, adăugând că fiul său de șase ani „învaţă istorie la şcoală şi acum a putut vedea istoria în direct”.

Contextul tensionat din SUA

Atacul vine pe fondul unui climat politic extrem de tensionat în Statele Unite, care au fost zguduite la începutul lunii septembrie de asasinarea influencerului ultra-conservator Charlie Kirk, aliat al președintelui, acesta din urmă fiind și el victima unei tentative de asasinat în campania electorală din 2024.

În ultimele luni, Trump a trimis Garda Națională la Los Angeles și Washington, contrar recomandărilor autorităților locale democrate, susținând că aceste măsuri sunt necesare pentru a combate criminalitatea și imigrația ilegală.

Miercuri, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a anunțat trimiterea a încă 500 de militari la Washington, ceea ce ridică numărul total la peste 2.500. Municipalitatea a contestat în justiție desfășurarea trupelor, iar săptămâna trecută instanțele i-au dat dreptate, cerând retragerea Gărzii Naționale.