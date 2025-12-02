search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Atac armat asupra unui candidat la prezidenţiale, în Peru: „Este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rafael Belaunde, candidat la alegerile prezidențiale care vor avea loc în Peru, în aprilie 2026, a scăpat marţi cu viață dintr-un atac armat comis la sud de Lima, relatează AFP.

„Au fost trase focuri de armă de pe o motocicletă" asupra vehiculului liderului partidului Libertatea Populară, a declarat presei şeful poliţiei peruane, generalul Oscar Arriola, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Atacul a avut loc în oraşul Cerro Azul, la aproximativ 150 de kilometri sud de Lima. Într-un mesaj pe X, poliţia a informat că nimeni nu a fost rănit de focuri de armă.

Totuși, o fotografie a lui Belaunde, cu faţa şi cămaşa pătate de sânge, a devenit rapid virală pe X şi a fost difuzată de mai multe canale de televiziune.  

Șeful poliţiei a sugerat că petele de sânge ar proveni de la răni minore cauzate de cioburi din parbriz, care a fost lovit de trei gloanţe. Nu a precizat însă dacă cioburile l-au lovit pe politician ori pe şoferul său.

„El este nevătămat”

Liderul de dreapta a declarat poliţiei că nu a primit nicio ameninţare, a declarat generalul Arriola.  

„Acesta este un început prost de campanie (...) Acest atac armat asupra lui Rafael Belaunde trebuie condamnat ferm", a declarat la postul de radio RPP fostul ministru Pedro Cateriano, fondatorul partidului Libertatea Populară.

Cateriano a precizat: „El este nevătămat. Criminalii nu şi-au atins obiectivul”.

Fondatorul partidului Libertatea Populară subliniază că țara se confruntă, „din păcate, cu un climat de activitate criminală activă", a adăugat el.

Peru va organiza alegeri generale, atât prezidenţiale, cât şi legislative, pe 12 aprilie.În prezent, Belaunde, candidat declarat, nu se numără printre favoriţii scrutinului. Sondajele sunt dominate de fostul primar al capitalei Lima Rafael Lopez Aliaga şi de Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori, ambii consideraţi, de asemenea, de dreapta.

Belaunde, 50 de ani, este nepotul fostului şef al stat Fernando Belaunde (din 1963 până în 1968 şi din 1980 până în 1985).  

Rafael Belaunde a supraviețuit. FOTO captură FB Canal N
Rafael Belaunde a supraviețuit. FOTO captură FB Canal N

Peru se confruntă,  în ultimii ani, cu un val de violenţe legate de crima organizată. Numeroase bande extorchează şi îi ucid pe cei care se opun şantajului, ceea ce a declanşat manifestaţii masive conduse în special de tineri şi de sectoarele transporturilor şi comerţului, cele mai afectate.

Confruntat cu creşterea nestăvilită a insecurităţii, la 10 octombrie parlamentul a demis-o într-un proces rapid pe preşedinta de la acea dată, Dina Boluarte. Preşedintele parlamentului, José Jeri, politician de dreapta, asigură interimatul până în iulie 2026, când noul preşedinte va depune jurământul  

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
digi24.ro
image
Un Aston Martin DB5 ruginit, restaurat spectaculos după 50 de ani. Valorează acum un milion de lire sterline. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
gandul.ro
image
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
mediafax.ro
image
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
fanatik.ro
image
„Armata” UMB a muncit de 1 Decembrie: sute de oameni în punctul critic Tișița. Încă cel puțin 35 de kilometri din autostrada A7 vor fi gata în 2025
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Roxana Moise a murit, la doar 39 de ani. ”Mi-a spus 'Doamnă, eu o să mă fac bine', dar se vedea”
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, a murit. Artanu avea 64 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea muzicii! A murit Rodica Grigore, cântăreața de muzică populară 😢
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Vechimea în agricultură de dinainte de 1990 ar putea fi recunoscută la pensie. Ce prevede noua propunere legislativă
playtech.ro
image
Afacerea care l-a făcut pe Marian Aliuță să piardă 5 milioane de euro: ”Dumnezeu mi-a dat un drum nou”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Gigi Becali a plătit 700.000 de euro pentru o chilie la Muntele Athos și a ”explodat” când a aflat ce se întâmplă în interior
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Care ar fi fost cauza decesului războinicei Roxana Moise? Un apropiat al fostei concurente de la „Exatlon” vorbește de o boală cumplită
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
O tânără prezentatoare a murit la nici 30 de ani
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
lazy guruji rCz14RWCk3c unsplash jpg
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Nepoata Regelui Cambodgiei este de o frumusețe rară. Prințesa puțin cunoscută s-a căsătorit într-o superbă rochie tradițională

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!