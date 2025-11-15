Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru persoane, reținute

Kadir (sase ani) și Masal (trei ani), împreună cu mama lor, au murit în timpul unei vacanțe la Istanbul, după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară, iar tatăl lor se află în stare critică. Pisoiul din Hamburg, pregătit să fie surpriza celor doi copii, a rămas fără familie.

Familia Böcek, stabilită în Hamburg, Germania, a plecat în Turcia pentru câteva zile de vacanță. Pe 11 noiembrie, în cartierul turistic Ortaköy, pe malul european al Bosforului, aceștia au gustat preparate de street-food: midye dolma (scoici umplute cu orez și ierburi), kokoreç (intestine de miel la grătar) și alte delicii locale, potrivit Bild.

La scurt timp după masă, mama, tatăl și copiii au început să se simtă rău, acuzând greață și dureri puternice. Inițial, au fost duși la spital, examinați și trimiși înapoi la hotel, însă pe parcursul serii starea lor s-a agravat dramatic. Au ajuns din nou la spital, însă cei doi copii au murit, urmați de mama lor. Tatăl, Servet B. (38 ani), rămâne internat, ventilat mecanic, în stare critică.

Durere și amintiri din Hamburg

Familia locuia de ani de zile în Hamburg, unde lăsase în urmă prieteni și vecini devotați. Copiii urmau să primească o pisică ca surpriză la întoarcerea din vacanță, dar acum animalul rămâne fără stăpâni.

„Sunt șocată, nu am cuvinte”, spune o prietenă și vecină. Ea are grijă de pisica pe care Kadir și Masal urmau să o primească.

„Erau o familie pașnică și unită, întotdeauna împreună, mereu zâmbitoare. Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva”, a spus o vecină pentru Bild.

Tatăl, Servet, lucra la aeroportul din Hamburg, iar mama se ocupa de copii. Kadir a început școala în toamnă, în timp ce Masal frecventa o grădiniță în partea de est a orașului.

În fața apartamentului familiei, totul pare normal, ca și cum ar fi ieșit doar pentru scurt timp.

Patru persoane, reținute

Cazul a atras atenția publică în Turcia și pe plan internațional, stârnind îngrijorări privind siguranța alimentelor de tip street-food, mai ales în zone turistice precum Ortaköy. Serviciile de control alimentar au declarat că vor continua să monitorizeze locurile implicate și că au fost luate măsuri pentru a proteja sănătatea publică.

Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat că victimele erau cetățeni germani și menține legătura cu autoritățile locale.

„Tatălui, care se află în tratament, îi doresc o recuperare rapidă”, a spus ministrul.

Patru persoane implicate în locurile de unde familia a cumpărat mâncarea au fost reținute pentru anchetă. Autoritățile turce au prelevat probe și efectuează teste pentru a stabili dacă scoicile sau alte alimente consumate au provocat decesul.

Un restaurant implicat a fost sigilat de autoritățile din cartierul Beşiktaș pentru protecția sănătății publice.