Un angajat al Departamentului de Stat al SUA, concediat pentru că a ascuns o relație cu o chinezoaică

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat concedierea unui angajat al Departamentului de Stat al SUA, acuzat că a ascuns o relație amoroasă cu o cetățeană chineză despre care autoritățile susțin că ar avea legături cu Partidul Comunist Chinez.

Decizia a fost anunțată miercuri de către Administrația Trump. „Departamentul de Stat a pus oficial capăt contractului unui agent al serviciului diplomatic care a recunoscut că a ascuns o relaţie amoroasă cu o cetăţeancă chineză cunoscută pentru legăturile sale cu Partidul Comunist Chinez”, a declarat Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, citat de Agerpres.

Identitatea angajatului nu a fost făcută publică. Într-o declarație filmată, acesta a afirmat că femeia cu care avea o relație „ar fi putut fi o spioană”. Cu toate acestea, Departamentul de Stat nu a precizat dacă există dovezi concrete de spionaj.

Oficialul american a mai spus că tatăl partenerei sale era „un membru convins al Partidului Comunist”.

Prima concediere în baza unui ordin executiv al lui Trump

Departamentul de Stat a subliniat că aceasta este prima concediere cunoscută realizată în baza unui ordin executiv semnat recent de președintele Donald Trump, care le cere tuturor angajaților să „pună în aplicare cu fidelitate politicile președintelui”.

„Vom menţine o politică de toleranţă zero pentru orice angajat surprins pe cale să dăuneze securităţii naţionale a ţării noastre”, a adăugat purtătorul de cuvânt Tommy Pigott.

Măsuri stricte privind relațiile personale în China

La începutul acestui an, Statele Unite au impus o regulă neobișnuită, interzicând angajaților lor aflați în China să aibă relații romantice cu localnici, o măsură care amintește de perioada Războiului Rece și care reflectă tensiunile crescânde dintre Washington și Beijing în domeniul securității.