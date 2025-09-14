China l-a invitat pe Trump la un summit cu Xi Jinping la Beijing. Casa Albă ezită

China a transmis o invitație oficială președintelui american Donald Trump pentru o întâlnire la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping, însă Casa Albă nu a oferit încă un răspuns, scrie Financial Times. Discuțiile dintre cele două mari puteri sunt împotmolite în continuare în divergențe comerciale și în problema fluxurilor de fentanil – un opioid sintetic responsabil pentru o criză sanitară gravă în Statele Unite.

Pe 14 septembrie, ministrul american al finanțelor Scott Bessent urmează să se întâlnească la Madrid cu vicepremierul chinez He Lifeng pentru un nou rund de negocieri, care ar putea deschide calea unei vizite a lui Trump la Beijing, chiar înaintea summitului APEC programat pe 31 octombrie în Coreea de Sud. Între timp, alți oficiali de rang înalt – secretarul de stat Marco Rubio și ministrul apărării Pete Hegseth – au avut deja contacte bilaterale cu omologii chinezi, alimentând speculațiile privind o posibilă întrevedere Trump–Xi.

Totuși, surse citate de FT afirmă că progresul limitat în negocieri face mai probabil ca cei doi lideri să se vadă în marja summitului APEC, nu la Beijing.

Ce vrea Tump?

Una dintre cele mai mari piedici rămâne problema fentanilului: Washingtonul cere Beijingului să ia măsuri concrete împotriva exportului de substanțe chimice utilizate pentru producerea drogului, în timp ce China condiționează orice acțiune de ridicarea tarifelor vamale impuse de SUA. „Chinezii vor să primească ceva în schimb, dar administrația Trump cere rezultate vizibile înainte de orice concesii”, explică surse diplomatice.

Experții se arată sceptici. Ryan Hass, de la Brookings Institution, consideră că justificarea pentru un summit la Beijing „se erodează” pe fondul lipsei de progrese. Wendy Cutler, de la Asia Society Policy Institute, crede că timpul rămas nu este suficient pentru o înțelegere comercială amplă, iar cel mai probabil întâlnirea dintre Trump și Xi se va rezuma la „o listă de realizări” anunțate la APEC, fără un mare acord final.

Pentru Trump însă, dimensiunea simbolică joacă un rol important. Gabe Wildau, analist specializat pe China, subliniază că președintele SUA „apreciază fastul vizitelor oficiale, dar ar fi greu de imaginat o deplasare la Beijing fără rezultate concrete”. În schimb, fostul oficial Dennis Wilder consideră că Trump ar putea prefera totuși Beijingul, pentru a contrabalansa recentele gesturi de apropiere ale Chinei față de Vladimir Putin și Kim Jong Un.

Între timp, tensiunile comerciale cresc. Washingtonul a adăugat pe lista neagră mai multe companii chineze, iar Trump a cerut aliaților NATO să introducă tarife împotriva Beijingului pentru cumpărarea petrolului rusesc. Ca răspuns, China a lansat un nou anchetă antidumping împotriva unor producători americani de microcipuri.

Deocamdată, Casa Albă afirmă doar că Trump „este deschis” la o întâlnire cu Xi, dar nu există nicio confirmare oficială privind locul și momentul. „Decizia va fi luată în ultimul moment și va depinde exclusiv de Trump”, spune Evan Medeiros, expert la Universitatea Georgetown.