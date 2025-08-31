search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump a anunţat că va emite un ordin prin care fiecare votant va fi obligat să se identifice

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Donald Trump a anunțat sâmbătă că va emite un ordin executiv care va solicita fiecărui votant să se identifice, potrivit Reuters. Anunțul vine după ce preşedintele SUA s-a angajat să capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondenţă şi a maşinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026.

Trump nu mai vrea vot prin corespondenţă. FOTO EPA EFE
Trump nu mai vrea vot prin corespondenţă. FOTO EPA EFE

„Actul de identitate al alegătorului trebuie să facă parte din fiecare vot. FĂRĂ EXCEPŢII! Voi emite un ordin executiv în acest scop!!!, De asemenea, nu se permite votul prin corespondenţă, cu excepţia celor foarte bolnavi şi a militarilor aflaţi la distanţă", a scris Trump pe Truth Social.

Preşedintele american a chestionat mult timp sistemul electoral american şi continuă să susţină în mod fals că înfrângerea sa din 2020 în faţa preşedintelui democrat Joe Biden a fost rezultatul unei fraude pe scară largă, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Donald Trump şi aliaţii săi republicani au făcut, de asemenea, afirmaţii nefondate despre un vot pe scară largă al persoanelor care nu au cetăţenie americană, ceea ce este ilegal şi se întâmplă rar.

Ani de zile, el a cerut, de asemenea, eliminarea maşinilor de vot electronice, insistând în schimb pentru utilizarea buletinelor de vot pe hârtie şi a numărării manuale a voturilor - un proces despre care oficialii electorali spun că este consumator de timp, costisitor şi mult mai puţin precis decât numărarea automată a voturilor.

Nu este clar dacă preşedintele are puterea constituţională de a adopta o astfel de măsură

La începutul lunii august, Donald Trump s-a angajat să emită un ordin executiv pentru a pune capăt utilizării buletinelor de vot prin corespondenţă şi a maşinilor de vot înainte de alegerile intermediare din 2026. Cu toate acestea, alegerile federale sunt administrate la nivel de stat şi nu este clar dacă preşedintele are puterea constituţională de a adopta o astfel de măsură.

Alegerile din 3 noiembrie 2026 vor fi primul referendum naţional privind politicile interne şi externe ale lui Trump de la revenirea sa la putere în ianuarie. Democraţii vor încerca să spargă controlul republicanilor atât asupra Camerei Reprezentanţilor, cât şi asupra Senatului, pentru a bloca agenda internă a lui Trump.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Surse Digi24: Coaliția se pregătește să taie 70.000 de posturi din administrația publică. Nemulțumiri în PSD și UDMR
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
stirileprotv.ro
image
„ISPITA” se stercoară între Nicușor Dan și Maia Sandu / Cine este bruneta „mândră” și „recunoscătoare” de poza cu cei doi președinți
gandul.ro
image
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
mediafax.ro
image
Fotbalistul celebru alături de care s-a pozat cumnata lui Cristiano Ronaldo. „Ne-am simțit minunat și ne-am bucurat de o întâlnire emoționantă”
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
”Să oprească tot. Mulți vor muri”. N-au ținut cont și a apărut bilanțul, iar acum a fost cerută o măsură radicală
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
observatornews.ro
image
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
playtech.ro
image
Cum arată, de fapt, soacra lui Adrian Mutu. Mama soției sale, Sandra, are o siluetă de invidiat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York! Ce i-au furat din camera de hotel și apelul făcut de româncă
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică la un bâlci din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Alegeri Primăria Capitalei. Răsturnare de situație în sondaje! Daniel Băluță, primarul S4, și Ciprian Ciucu, primarul S6, favoriți pentru PMB
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
A prezentat de 13 ori Festivalul Mamaia, dar tot a fost oprit la intrare. Octavian Ursulescu: „N-aveam brățara de recunoaștere”. Dilema lui Cătălin Crișan: „De ce nu m-au invitat?”
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?