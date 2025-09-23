Reacții după ce Trump a legat autismul de utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va informa medicii că utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii poate fi asociată cu un „risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur, potrivit CNN. Reacțiile au apărut imediat.

„Ei recomandă cu tărie ca femeile să limiteze utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii, cu excepția cazurilor în care este necesar din punct de vedere medical”, cum ar fi pentru tratarea febrei, „dacă nu puteți rezista”, a spus Trump.

Experții spun că există multiple cauze ale autismului, iar știința nu a stabilit vreo legătură între autism și Tylenol.

În lipsa unui tratament. febra poate fi periculoasă atât pentru făt, cât și pentru gravidă, spun experții. Riscurile includ avort spontan, malformații congenitale și hipertensiune arterială.

Studiile arată că, la un moment dat în timpul sarcinii, majoritatea gravidelor utilizează acetaminofenul, comercializat sub numele de Tylenol, considerat singura opțiune sigură, disponibilă fără prescripție medicală, pentru tratarea durerii sau febrei la femeile însărcinate. Alte opțiuni comune pentru ameliorarea durerii, precum ibuprofenul sau aspirina în doze normale, pot crește riscul de complicații grave în timpul sarcinii, notează CNN.

Trump nu s-a limitat la comentarii referitoare la Tylenol în timpul sarcinii, luni, în timp ce vorbea de la Casa Albă, alături de secretarul american pentru sănătate și servicii sociale Robert F. Kennedy Jr., comisarul Administrației americane pentru alimente și medicamente Dr. Marty Makary, directorul Institutului Național de Sănătate din SUA Dr. Jay Bhattacharya și administratorul Centrelor americane pentru servicii Medicare și Medicaid Dr. Mehmet Oz. Președintele american a pledat pentru întreruperea vaccinărilor copiilor și chiar pentru amânarea vaccinului împotriva hepatitei B pentru nou-născuți – o strategie de sănătate publică care a dus infecția la copii la un pas de eradicare – până la vârsta de 12 ani.

„Este prea mult lichid, prea multe lucruri diferite intră în organismul acelui copil”, a spus Trump, fără a oferi dovezi suplimentare, în condițiile în care cercetări aprofundate au demonstrat că nu există nicio legătură între vaccinuri și autism.

În cadrul unei întâlniri cu Robert F. Kennedy Jr., CEO-ul producătorului Tylenol a subliniat că nu există o legătură clară între medicamente și autism, relatează WSJ

Trump i-a mulțumit lui Kennedy pentru că a adus autismul „în prim-planul politicii americane, alături de mine”.

„Am înțeles mult mai multe decât mulți oameni care au studiat acest subiect”, a spus Trump.

Kennedy, un cunoscut activist anti-vaccinare, a fost promotorul unor teorii discreditate potrivit cărora vaccinurile cauzează autism..Totuși, mesajele transmise luni de Kennedy și FDA au fost mai moderate decât avertismentele repetate ale lui Trump de a nu lua Tylenol în timpul sarcinii și de a nu-l administra copiilor.

Kennedy a anunțat că HHS va lansa o campanie națională de informare publică pentru a informa familiile și a proteja sănătatea publică cu privire la administrarea Tylenolului în timpul sarcinii. El a mai spus că agenția încurajează medicii să-și exercite cea mai bună judecată și să utilizeze acetaminofenul pentru febră și durere în timpul sarcinii, utilizând cea mai mică doză eficientă, „pe durata cea mai scurtă necesară și numai atunci când este necesar tratamentul”.

Demersurile FDA , în ciuda faptului că „nu s-a stabilit o relație de cauzalitate” între Tylenol și Autism

FDA a anunțat că începe procesul de modificare a etichetei de siguranță a produselor pe bază de acetaminofen și că trimite o scrisoare medicilor în care precizează că decizia de a administra Tylenol „aparține în continuare părinților”. Agenția a adăugat că, deși studiile au descris o asociere, „nu s-a stabilit o relație de cauzalitate”.

Producătorul Tylenol: „Cea mai sigură opțiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate”

Producătorul Tylenol, Kenvue, a declarat luni că „nu este deloc de acord” cu afirmația că acetaminofenul provoacă autism și că este „profund îngrijorat de riscurile pentru sănătate și de confuzia pe care acest lucru o creează pentru femeile însărcinate și părinți”.

„Acetaminofenul este cea mai sigură opțiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate, pe toată durata sarcinii”, a declarat compania într-un comunicat.

„Fără acesta, femeile se confruntă cu alegeri periculoase: să suporte afecțiuni precum febra, care sunt potențial dăunătoare atât pentru mamă, cât și pentru copil, sau să utilizeze alternative mai riscante. Febra mare și durerea sunt recunoscute pe scară largă ca riscuri potențiale pentru sarcină dacă nu sunt tratate.”

Producătorul Tylenol a mai declarat că va continua să întărească mesajul potrivit căruia femeile însărcinate trebuie să consulte profesioniștii din domeniul sănătății înainte de a lua orice medicamente fără prescripție medicală.

Ce arată cercetările științifice

Cercetările științifice privind legătura dintre Tylenol și autism nu sunt încă definitive. Un studiu suedez din 2024, care a inclus peste două milioane de copii, nu a găsit nicio asociere între acetaminofenul luat în timpul sarcinii și autism, tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție sau alte tulburări de dezvoltare neurologică.

În luna august, un studiu BMC Environmental Health a analizat 46 de studii privind utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și tulburările de dezvoltare neurologică. Șase dintre studiile analizate de cercetători au examinat în mod specific utilizarea acetaminofenului și autismul. În ansamblu, analiza a concluzionat că există „dovezi solide ale unei asocieri” între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii și autism, dar autorii au avut grijă să precizeze că articolul putea demonstra doar o asociere, cercetarea neputând demonstra că acetaminofenul cauzează autism.

„Recomandăm utilizarea judicioasă a acetaminofenului – cea mai mică doză eficientă, cea mai scurtă durată – sub supraveghere medicală, adaptată la evaluările individuale ale riscurilor și beneficiilor, mai degrabă decât o limitare generală”, au scris cercetătorii în acea analiză.

„Președintele Trump a vorbit despre ceea ce gândește și simte, fără a oferi dovezi științifice”

Fundația Autism Science Foundation s-a declarat „profund îngrijorată” de acest anunț și l-a caracterizat ca fiind „periculos”.

„Nu suntem siguri de ce acest anunț a fost făcut astăzi și cum s-a ajuns la aceste concluzii.Nu au fost prezentate sau împărtășite date noi sau studii științifice. Nu au fost publicate studii noi în literatura de specialitate. Nu au fost făcute prezentări noi pe această temă la conferințe științifice sau medicale. În schimb, președintele Trump a vorbit despre ceea ce gândește și simte, fără a oferi dovezi științifice. El a spus rezistă, adică nu lua Tylenol și nu-l da copilului tău. M-a dus direct înapoi la momentul în care mamele erau învinovățite pentru autism. Dacă nu poți suporta durerea sau nu poți face față febrei, atunci este vina ta dacă copilul tău are autism. A fost șocant. Pur și simplu șocant”, a declarat Alison Singer, președinta grupului, într-un comunicat.

Dr. Steven J. Fleischman, președintele Colegiului American de Obstetricieni și Ginecologi, a declarat că anunțul de luni a fost iresponsabil.

„Anunțul de astăzi al HHS nu este susținut de dovezi științifice complete și simplifică în mod periculos cauzele numeroase și complexe ale problemelor neurologice la copii. Este extrem de îngrijorător faptul că agențiile noastre federale de sănătate sunt dispuse să facă un anunț care va afecta sănătatea și bunăstarea a milioane de oameni fără a se baza pe date fiabile”, a declarat Fleischman într-un comunicat.

FDA aprobă un medicament pentru tratarea autismului

FDA a declarat că a aprobat prescrierea leucovorinei — un acid folinic cu doze mari de calciu utilizat în mod obișnuit pentru tratarea pacienților cu cancer în timpul chimioterapiei — pentru tratarea autismului la copii, „primul tratament pentru autism recunoscut de FDA”. Aprobarea va permite programelor Medicaid să acopere costurile medicamentului, potrivit CNN.

FDA a solicitat companiei GSK să depună o nouă cerere pentru a adăuga date privind deficitul cerebral de folat (CFD), o afecțiune caracterizată prin niveluri scăzute de folat în lichidul cefalorahidian, lichidul care înconjoară măduva spinării și creierul. Leucovorina este utilizată în mod obișnuit pentru tratarea pacienților cu cancer în timpul chimioterapiei, dar a fost utilizată și în afara indicațiilor aprobate pentru tratarea CFD.