Ultimul mesaj al copilotului de 20 de ani înainte de prăbușirea avionului în Florida: „Am turbulențe, am gheață”

Pe bordul avionului care s-a prăbușit duminică, 1 noiembrie, în Florida, se afla o tânără copilotă care i-a trimis un mesaj iubitului său, pilot de profesie, cu doar câteva minute înainte de tragedie. Aceasta îi spunea că se confrunta cu turbulențe și condiții de givraj.

Nathalia Gadelha Filgueiras și iubitul ei Foto: Threads

Nathalia Gadelha Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, a ținut legătura cu cei dragi și cu controlorii de trafic aerian până în momentul în care avionul a intrat în picaj și s-a izbit de sol cu viteză, duminică după-amiază, în comitatul Palm Beach, Florida.

„I-a trimis un mesaj iubitului ei, cred că la ora 12:40, iar accidentul s-a produs la 12:50. Mi-a spus doar: «Am turbulențe, am gheață»”, a declarat pentru tatăl vitreg al tinerei, potrivit New York Post.

Tânăra pilot acumulase deja aproximativ 1.300 de ore de zbor, a dezvăluit cu mândrie familia sa. Aceasta zbura frecvent alături de iubitul ei și publica adesea fotografii și videoclipuri cu cei doi în aer.

Copilotul său din zborul de duminică nu a fost identificat.

Acesta pare să poată fi auzit rostind o rugăciune într-o înregistrare audio cutremurătoare din ultimele secunde ale zborului, în timp ce Filgueiras strigă că aeronava se prăbușește și că vor muri.

Filgueiras, care a crescut în comitatul Palm Beach, a apărut anterior în presa locală după ce a obținut licența de pilot privat la doar 17 ani, în octombrie 2023, înainte de a avea chiar și permis de conducere.

„Cu siguranță mă laud cu asta, pentru că oamenii îmi spun: «Nu poți să conduci», iar eu le răspund: «Da, dar pot să zbor»”, declara ea pentru CBS12 într-un interviu acordat la acea vreme.

Cine se afla la bordul avionului

Avionul de tip Learjet 60 s-a prăbușit în apropierea cartierului Cresthaven, în sudul Floridei, în jurul orei locale 12:50. Toate cele nouă persoane aflate la bordul aeronavei au murit, a anunțat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy.

Avionul se îndrepta spre Bahamas și decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas.

„Prăbușirea avionului de astăzi din comitatul Palm Beach, Florida, este o tragedie îngrozitoare”, a scris Duffy.

„Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru familiile și apropiații celor pe care i-am pierdut. Administrația Federală a Aviației (FAA) și Departamentul Transporturilor monitorizează îndeaproape acest accident și vor transmite informații pe măsură ce aflăm mai multe”, a adăugat oficialul.

Printre victime se numără un antreprenor multimilionar din domeniul tehnologiei, originar din Texas, soția sa, copiii lor de vârstă fragedă, doi prieteni ai cuplului și o bonă, adaugă New York Post.

Adam Robinson, în vârstă de 44 de ani, și Helen Sharp se numără printre cele nouă persoane care au murit după ce avionul lor Learjet 60.

Informația a fost confirmată de membrii familiilor victimelor.

Robinson, stabilit în Austin, era fondatorul și directorul general al companiilor de software Retention.com și RB2B. Anterior, lucrase la Lehman Brothers și Barclays Capital, potrivit profilului său de LinkedIn.

„Adam și Helen erau părinți devotați, iar Emma, în vârstă de 4 ani, și Charlie, în vârstă de 2 ani, erau lumina vieții lor. Helen și Adam au avut o poveste de dragoste care va dura pentru totdeauna

Charmi și Rachel erau pline de bucurie și spirit de aventură. Își iubeau apropiații cu toată ființa, fără ezitare. (...) Anita Maria avea grijă de Emma și Charlie cu tandrețe și devotament și era cu adevărat parte din familie. Ne-a lăsat moștenire un exemplu de iubire necondiționată și devotament”, au transmis familiile Robinson, Fehr și Cetina într-un comunicat comun publicat de o rudă, Anthony Robinson.

Helen era artistă ceramistă și publica frecvent pe Instagram videoclipuri cu lucrările sale, precum și fotografii cu cei doi copii mici ai cuplului, Bella și Emma.