Momente de groază într-un avion privat, după ce uşa aeronavei s-a desprins în timpul zborului

Un incident aviatic grav a avut loc în timpul unui zbor între Abuja și Lagos, în Nigeria, când uşa unui avion privat operat de Triton Aviation s-a desprins la scurt timp după decolare şi a zburat cu totul. La bord se aflau nouă persoane, trei membri ai echipajului şi şase pasageri, potrivit Premium Times.

Foto: aptura video-X- FL360Aero

Aeronava, un Bombardier Challenger 604 operat de compania Triton Aviation, se afla la aproximativ trei mile marine de aeroport și urca la o altitudine de 3.500 de picioare când piloții au declarat urgența, potrivit Biroului Nigerian pentru Investigații privind Siguranța Transporturilor (NSIB).

Controlorii de trafic aerian i-au îndrumat înapoi spre Abuja, iar la sol pompierii aeroportului, echipele de salvare și personalul medical erau deja pregătiţi să intervină. Avionul a aterizat pe pista 22 la ora 16:34 UTC. După aterizare, controlorul de trafic aerian a observat că ușa nu era doar deschisă, ci se desprinsese cu totul şi lipsea.

O înregistrare video care circulă pe rețelele sociale arată avionul rămas fără uşă. Un bărbat a cărui identitate nu este cunoscută spune în imagini că niște fermieri au găsit obiectul în zona Abuja, în timp ce se întorceau de la câmp.

Vineri, NSIB a anunțat că a recuperat ușa și a depozitat-o în siguranță în hangarul său destinat epavelor. În comunicatul semnat de directorul general și executiv Alex Badeh Jr., instituția a precizat că avionul este înmatriculat în San Marino, micul stat european înconjurat de teritoriul Italiei, şi că va comunica noi informații pe măsură ce ancheta avansează.

Alte incidente neobișnuite

Incidentul de joi nu este unul singular. În ianuarie 2024, un Boeing 737 Max al Alaska Airlines a pierdut un panou care acoperea o ieșire de urgență nefolosită. Avionul decolase de doar câteva minute din Portland, iar gaura rămasă în fuselaj a provocat o depresurizare rapidă a cabinei. În raportul preliminar prezentat în februarie 2024, anchetatorii americani arătau că patru șuruburi care trebuiau să fixeze panoul păreau să lipsească.

Un alt zbor a avut probleme din cauza unei uși în mai 2023, în Coreea de Sud, însă atunci un pasager a deschis-o, fără ca aceasta să se desprindă. Avionul Asiana Airlines se afla la aproximativ 200 de metri de sol, cu doar câteva minute înainte de aterizarea la Daegu. Airbusul A321-200, cu 194 de persoane la bord, a aterizat în siguranță, dar nouă adolescenți au ajuns la spital cu dificultăți de respirație. Poliția l-a reținut pe bărbatul care deschisese ușa de urgență.

Dacă în aceste cazuri incidentele s-au petrecut în aer, un avion Alaska Airlines a întâlnit un "obstacol" neobișnuit chiar pe pista aeroportului din Kodiak, Alaska. În iulie 2025, aeronava a lovit cel puțin două căprioare în timpul rulajului de aterizare. Niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit, însă animalele nu au supraviețuit. Avionul a ajuns la terminal, unde inspecția a scos la iveală avarii la trenul principal de aterizare, care au necesitat reparații.