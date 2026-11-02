 „O să ne prăbușim”. Ultimele momente înainte ca un avion privat să se prăbușească în Florida. Cel puțin nouă oameni au murit | adevarul.ro
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Video „O să ne prăbușim”. Ultimele momente înainte ca un avion privat să se prăbușească în Florida. Cel puțin nouă oameni au murit

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Cel puțin nouă persoane au murit după ce un avion privat s-a prăbușit duminică într-o zonă rezidențială din comitatul Palm Beach, în statul american Florida, și a fost cuprins de flăcări.

Cel puțin nouă persoane au murit
Cel puțin nouă persoane au murit Foto: X

UPDATE - Ultimele înregistrări audio din accidentul aviatic mortal din Florida

În timp ce mai multe anchete privind accidentul sunt în desfășurare, înregistrările comunicațiilor dintre pilot și controlorii de trafic aerian surprind momentele dramatice dinaintea prăbușirii avionului.

Controlor de trafic aerian: „Care este temperatura aerului la exterior?”

Pilot: „Minus 47 de grade Celsius. Gestionăm problema givrajului, dar turbulențele sunt moderate.”

Controlor de trafic aerian: „Anunțați-mă dacă mai aveți nevoie de ceva. Încerc să vă integrez în spațiul meu aerian în acest moment.”

Pilot: „Începem să întâlnim precipitații. Trebuie să urcăm.”

Controlor de trafic aerian: „Am înțeles. Urcați și mențineți altitudinea.”

Pilot: „Coborâm la 8.000 ft (aproximativ 2.440 de metri). Mayday, mayday! Pierdem altitudine cu 10.000 ft pe minut (aproximativ 3.050 de metri pe minut). Declarăm situație de urgență, 722 Bravo Delta. Ne aflăm într-o situație de pierdere a controlului în zbor și coborâm cu 20.000 ft pe minut (aproximativ 6.100 de metri pe minut).”

Controlor de trafic aerian: „Spuneți-mi de ce aveți nevoie.”

Pilot: „O să ne prăbușim.”

Controlor de trafic aerian: „November Two Bravo Delta, sunt aici. Vorbiți cu mine.”

Pilot: „Coborâm cu 22.000 ft pe minut (aproximativ 6.700 de metri pe minut) și avionul este înclinat la 60 de grade.”

Pilot: (țipete neinteligibile) „Uitați-vă afară!”

Controlor de trafic aerian: „November Two Bravo Delta, mă auziți?”

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a vorbit despre tragedie în cadrul unei conferințe de presă susținute duminică, descriind locul prăbușirii drept o scenă catastrofală.

„Evident, a fost un accident aviatic cataclismic. Avionul arăta ca o rachetă în cădere”, a declarat acesta, citat de FOX 13 Tampa Bay. „A lăsat un crater mare pe marginea drumului.”

Autoritățile nu au făcut publice identitățile celor nouă persoane care au murit la bordul aeronavei.

DeSantis a precizat, în briefingul de duminică, că oficialii nu știu încă dacă vreunul dintre pasageri sau membri ai echipajului era rezident al statului Florida.

Știre inițială

Avionul de tip Learjet 60 s-a prăbușit în apropierea cartierului Cresthaven, în sudul Floridei, în jurul orei locale 12:50. Toate cele nouă persoane aflate la bordul aeronavei de afaceri au murit, a anunțat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, potrivit Independent.

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Avionul se îndrepta spre Bahamas și decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas.

„Prăbușirea avionului de astăzi din comitatul Palm Beach, Florida, este o tragedie îngrozitoare”, a scris Duffy.

„Vă rog să vă alăturați mie în rugăciune pentru familiile și apropiații celor pe care i-am pierdut. Administrația Federală a Aviației (FAA) și Departamentul Transporturilor monitorizează îndeaproape acest accident și vor transmite informații pe măsură ce aflăm mai multe”, a adăugat oficialul.

Deocamdată, nu se știe dacă au existat victime sau răniți la sol și nici care a fost cauza prăbușirii.

Echipe ale Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) și ale Administrației Federale a Aviației se îndreptau spre locul accidentului, situat în apropierea intersecției dintre Military Trail și 10th Avenue North.

Locul prăbușirii se află la aproximativ 13 kilometri de reședința Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump. În momentul accidentului, Trump se afla în statul Iowa, unde participa la un miting electoral înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Jim Reynolds, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Internațional Austin-Bergstrom, a confirmat că era vorba despre o aeronavă privată, cu numărul de înmatriculare N722BD, însă a precizat că nu deținea încă informații despre identitatea persoanelor aflate la bord.

„Este, cu siguranță, o tragedie”, a declarat acesta.

Avionul s-a prăbușit pe o șosea, la câțiva metri de locuințe

Imagini surprinse de martori aflați în mașini arată cum aeronava pierde brusc altitudine, se prăbușește cu botul în jos și explodează într-o minge uriașă de foc pe o arteră intens circulată, la mică distanță de autoturismele care treceau prin zonă.

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Impactul a provocat un crater de mari dimensiuni în asfalt, iar flăcările s-au ridicat în apropierea unui stâlp de utilități de pe marginea drumului.

Bucăți de asfalt au fost cuprinse de flăcări, în timp ce mai mulți oameni s-au adunat în apropiere, șocați de faptul că avionul s-a prăbușit la doar câțiva metri de locuințe. Un nor dens de fum negru s-a ridicat din craterul format în urma impactului.

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