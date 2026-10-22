 Incident șocant la bordul unui avion din Peru: unul dintre motoare a luat foc înainte de decolare | adevarul.ro
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Video Incident șocant la bordul unui avion din Peru: unul dintre motoare a luat foc înainte de decolare

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Un incendiu a izbucnit luni, 19 octombrie, la unul dintre motoarele unui avion, în timp ce aeronava se alinia pe pistă pe Aeroportul Internațional Jorge Chávez din Lima, Peru.

Potrivit The Mirror, zborul LA2302 al LATAM Airlines, cu destinația Piura, în nord-vestul statului Peru, a fost afectat de un „eveniment tehnic neprevăzut” pe pista aeroportului din capitala Lima, a transmis compania aeriană.

Incendiul a izbucnit la unul dintre motoarele din partea stângă ale aeronavei Airbus A320, în timp ce aceasta se alinia pe pistă. Au fost activate procedurile de urgență, iar pasagerii au fost evacuați ca măsură de precauție, după ce comandantul aeronavei a raportat o problemă la trenul de aterizare din stânga.

LATAM Airlines Peru a confirmat presei locale că toți pasagerii au coborât în siguranță din avion și că nu au fost raportate persoane rănite.

Compania aeriană nu a identificat componenta care s-a defectat și, până în prezent, a evitat să descrie incidentul drept un incendiu în declarațiile sale oficiale.

Pasagerii au fost repartizați pe zboruri de înlocuire, în timp ce aeronava inițială, identificată de publicațiile de specialitate în domeniul aviației prin numărul de înmatriculare CC-BFS, a rămas la sol pentru verificări tehnice.

LATAM Airlines este o companie aeriană chiliană, cu sediul central în Santiago, Chile. Publicația The Mirror a contactat compania aeriană pentru un punct de vedere.

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