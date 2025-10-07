Trump vrea să afle planurile Kievului înainte de a trimite rachetele Tomahawk: „Aș pune câteva întrebări”

Președintele american Donald Trump a declarat că ar dori să afle planurile exacte ale Ucrainei privind rachetele americane Tomahawk înainte de a decide dacă să le trimită, pentru a evita escaladarea războiului cu Rusia.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că vrea să afle exact cum intenționează Ucraina să folosească rachetele americane Tomahawk înainte de a lua o decizie finală privind furnizarea lor. „Cred că vreau să aflu ce au de gând să facă cu ele. Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez acel război”, a spus Trump, citat de The Guardian.

Liderul american a adăugat că a „cam luat o decizie”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare despre momentul sau condițiile livrării armelor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut recent Statelor Unite să permită vânzarea de rachete Tomahawk către state europene care ar fi dispuse să le transfere ulterior Ucrainei. Cu o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri, aceste arme ar putea plasa Moscova în raza de lovire a armatei ucrainene.

Kremlinul salută deschiderea lui Trump privind tratatul nuclear

Comentariile președintelui american au fost primite cu satisfacție la Moscova. Kremlinul a salutat declarațiile sale referitoare la propunerea Rusiei de a prelungi ultimul tratat nuclear rămas activ între cele două țări – New START.

„Aceste declarații dau speranță că acordul ar putea fi menținut și după expirarea sa, în februarie”, au transmis oficiali ruși.

Luna trecută, Vladimir Putin a anunțat că Rusia este pregătită să respecte limitele impuse prin tratatul semnat în 2010 pentru încă un an și a îndemnat Washingtonul să procedeze la fel. Întrebat despre această propunere, Trump a spus: „Mi se pare o idee bună”.

Danemarca verifică „flota din umbră” a Rusiei

Guvernul danez a anunțat luni că va intensifica verificările asupra petrolierele care tranzitează strâmtoarea ce leagă Marea Baltică de Marea Nordului. Scopul este combaterea „flotei din umbră”, o rețea de nave vechi folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile impuse exporturilor de petrol.

Peste 60.000 de nave trec anual prin zona Skagen, iar autoritățile suspectează că zeci dintre ele operează pentru Moscova. Decizia vine după ce o navă suspectă a fost legată de observații misterioase de drone asupra teritoriului danez, evenimente care au dus la închiderea temporară a unor aeroporturi.

Atacuri și contraatacuri între Rusia și Ucraina

Războiul de pe front continuă să se intensifice. Moscova a anunțat luni că un atac ucrainean a ucis două persoane în orașul de graniță Belgorod, în timp ce Kievul a raportat unul dintre cele mai ample atacuri nocturne de până acum.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a doborât 251 de drone ucrainene într-o singură noapte – un număr record de la începutul invaziei din februarie 2022.

La rândul său, armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină de muniții din regiunea Nijni Novgorod, un terminal petrolier strategic din Crimeea ocupată și un depozit al Armatei 18 ruse. Uzina Sverdlov, una dintre principalele fabrici de muniție ale Rusiei, a fost afectată grav de explozii și incendii.

Lupte grele la Pokrovsk

În estul Ucrainei, luptele pentru controlul orașului Pokrovsk s-au intensificat. Dmytro Lavro, comandant adjunct în Brigada 25 Aeropurtată, a declarat că unități ruse de sabotaj operează deja în interiorul orașului.

„Luptele se dau atât la sol, cât și în aer”, a precizat el, subliniind importanța strategică a localității pentru apărarea Kievului pe frontul de est.

Zelenski: „Rachetele rusești conțin zeci de mii de componente străine”

Președintele ucrainean a atras din nou atenția asupra dependenței Rusiei de tehnologia occidentală. „În timpul atacului masiv combinat asupra Ucrainei, în noaptea de 5 octombrie, Rusia a folosit 549 de sisteme de armament care conțineau 102.785 de componente fabricate în străinătate”, a spus Zelenski pe rețelele sociale.

Conform datelor publicate de Kiev, majoritatea acestor piese provin din Statele Unite, China, Taiwan, dar și din țări europene precum Marea Britanie, Germania și Elveția.