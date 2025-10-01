search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

De ce sunt cruciale rachetele Tomahawk pentru Ucraina. Explicația experților

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Într-un moment în care linia frontului pare blocată, iar capacitatea Ucrainei de a forța inițiativa militară este limitată de lipsa unor sisteme cu bătaie lungă, la Washington se conturează o decizie cu potențial major de reconfigurare a echilibrului strategic în regiune: transferul de rachete de croazieră Tomahawk către aliații europeni ai Ucrainei, pentru a fi livrate ulterior Kievului.

Racheta Tomahawk/FOTO:Arhiva
Racheta Tomahawk/FOTO:Arhiva

Potrivit unor surse apropiate Casei Albe, președintele Donald Trump ia în calcul această opțiune, iar vicepreședintele JD Vance a confirmat că subiectul se află „în evaluare” – o schimbare semnificativă față de reținerile exprimate de administrațiile anterioare.

Un potențial salt în capacitatea de lovire strategică a Ucrainei

Tomahawk-ul – racheta emblematică a US Navy, cu o rază de acțiune de până la 2.500 km – ar conferi Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în spatele liniilor rusești, inclusiv ținte strategice aflate pe teritoriul Federației Ruse. Nu este vorba despre un avantaj tactic pe teren, ci despre slăbirea capacității Moscovei de a susține războiul logistic, explică George Barros, analist al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), într-un interviu acordat publicației Kyiv Post.

„Ucraina are o nevoie operațională reală de a lovi adânc în spatele liniilor rusești – atât în zona intermediară, cât și în adâncime”, afirmă Barros. Rachetele dezvoltate local sau dronele cu rază lungă de acțiune nu oferă, în prezent, capacitatea de a transporta încărcături utile mari, ceea ce limitează semnificativ efectul asupra infrastructurii militare ruse.

În schimb, Tomahawk-urile pot transporta focoase puternice și pot lovi ținte specializate sau întărite, într-o manieră imposibilă pentru sistemele ucrainene actuale. „Nu sunt o soluție miraculoasă, dar reprezintă un salt semnificativ în capacitățile ucrainene de a submina logistica rusă”, punctează analistul american.

Implicații strategice pentru Rusia

Dincolo de impactul militar direct, posibila livrare a acestor rachete ar putea avea consecințe psihologice și politice importante. Colby Badhwar, analist în cadrul grupului de cercetare Tochnyi, subliniază că amenințarea unor lovituri în profunzimea teritoriului rus va forța Moscova să mute depozitele și infrastructura de sprijin mult mai în spate, afectând capacitatea de reacție rapidă a armatei.

„Tomahawk-urile oferă Ucrainei un mijloc de a amenința un spectru mult mai larg de ținte strategice decât dronele kamikaze, care sunt limitate de dimensiunea focoaselor”, adaugă Badhwar. În plus, simplul fapt că o asemenea opțiune este luată în discuție la Washington marchează o ruptură clară de pozițiile reținute din trecut.

O decizie cu ecou la Kremlin

Kremlinul a reacționat prompt. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că forțele armate „monitorizează îndeaproape” informațiile privind posibila livrare de Tomahawk-uri, dar a încercat să minimalizeze impactul sistemului: „Nu există arme magice. Nici Tomahawk, nici altele nu pot schimba dinamica pe teren”, a spus Peskov.

Totuși, preocupările sunt evidente. Posibilitatea ca Ucraina să obțină acces la rachete capabile să lovească ținte sensibile din interiorul Rusiei reprezintă o escaladare semnificativă în logica Moscovei.

De ce acum?

Decizia survine într-un moment critic. Moscova a intensificat recent atacurile aeriene asupra Ucrainei, inclusiv un val de drone și rachete care a vizat infrastructura civilă în weekendul trecut. Totodată, președintele Trump, cunoscut anterior pentru reticența sa de a implica direct SUA în conflict, și-a schimbat brusc discursul: a catalogat Rusia drept „un tigru de hârtie” și a susținut public ideea că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute după 1991, inclusiv Crimeea.

Livrarea de rachete Tomahawk ar putea reprezenta, astfel, o mișcare calculată pentru a exercita presiune militară și politică asupra Kremlinului, într-un moment în care negocierile par înghețate, iar Rusia nu dă semne de retragere sau de concesii.

Indiferent dacă decizia de a transfera racheta Tomahawk va fi aprobată în forma actuală sau doar semnalată ca posibilitate, ea indică o schimbare profundă în abordarea occidentală față de conflict. Ucraina cere de luni de zile capacități sporite pentru a răspunde asimetric și pentru a perturba lanțurile de aprovizionare rusești. În lipsa unei astfel de capabilități, războiul riscă să intre într-un impas periculos, cu costuri umane și materiale crescânde.

Rămâne de văzut dacă administrația Trump va merge până la capăt și dacă statele europene vor prelua inițiativa. Dar, în mod cert, simpla posibilitate a acestei decizii obligă toate părțile – inclusiv Kremlinul – să își recalibreze așteptările.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să cheltui mii de euro
playtech.ro
image
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Carduri sociale pentru alimente. Au intrat banii pentru toți cei peste un milion de beneficiari
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate