De ce sunt cruciale rachetele Tomahawk pentru Ucraina. Explicația experților

Într-un moment în care linia frontului pare blocată, iar capacitatea Ucrainei de a forța inițiativa militară este limitată de lipsa unor sisteme cu bătaie lungă, la Washington se conturează o decizie cu potențial major de reconfigurare a echilibrului strategic în regiune: transferul de rachete de croazieră Tomahawk către aliații europeni ai Ucrainei, pentru a fi livrate ulterior Kievului.

Potrivit unor surse apropiate Casei Albe, președintele Donald Trump ia în calcul această opțiune, iar vicepreședintele JD Vance a confirmat că subiectul se află „în evaluare” – o schimbare semnificativă față de reținerile exprimate de administrațiile anterioare.

Un potențial salt în capacitatea de lovire strategică a Ucrainei

Tomahawk-ul – racheta emblematică a US Navy, cu o rază de acțiune de până la 2.500 km – ar conferi Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în spatele liniilor rusești, inclusiv ținte strategice aflate pe teritoriul Federației Ruse. Nu este vorba despre un avantaj tactic pe teren, ci despre slăbirea capacității Moscovei de a susține războiul logistic, explică George Barros, analist al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), într-un interviu acordat publicației Kyiv Post.

„Ucraina are o nevoie operațională reală de a lovi adânc în spatele liniilor rusești – atât în zona intermediară, cât și în adâncime”, afirmă Barros. Rachetele dezvoltate local sau dronele cu rază lungă de acțiune nu oferă, în prezent, capacitatea de a transporta încărcături utile mari, ceea ce limitează semnificativ efectul asupra infrastructurii militare ruse.

În schimb, Tomahawk-urile pot transporta focoase puternice și pot lovi ținte specializate sau întărite, într-o manieră imposibilă pentru sistemele ucrainene actuale. „Nu sunt o soluție miraculoasă, dar reprezintă un salt semnificativ în capacitățile ucrainene de a submina logistica rusă”, punctează analistul american.

Implicații strategice pentru Rusia

Dincolo de impactul militar direct, posibila livrare a acestor rachete ar putea avea consecințe psihologice și politice importante. Colby Badhwar, analist în cadrul grupului de cercetare Tochnyi, subliniază că amenințarea unor lovituri în profunzimea teritoriului rus va forța Moscova să mute depozitele și infrastructura de sprijin mult mai în spate, afectând capacitatea de reacție rapidă a armatei.

„Tomahawk-urile oferă Ucrainei un mijloc de a amenința un spectru mult mai larg de ținte strategice decât dronele kamikaze, care sunt limitate de dimensiunea focoaselor”, adaugă Badhwar. În plus, simplul fapt că o asemenea opțiune este luată în discuție la Washington marchează o ruptură clară de pozițiile reținute din trecut.

O decizie cu ecou la Kremlin

Kremlinul a reacționat prompt. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că forțele armate „monitorizează îndeaproape” informațiile privind posibila livrare de Tomahawk-uri, dar a încercat să minimalizeze impactul sistemului: „Nu există arme magice. Nici Tomahawk, nici altele nu pot schimba dinamica pe teren”, a spus Peskov.

Totuși, preocupările sunt evidente. Posibilitatea ca Ucraina să obțină acces la rachete capabile să lovească ținte sensibile din interiorul Rusiei reprezintă o escaladare semnificativă în logica Moscovei.

De ce acum?

Decizia survine într-un moment critic. Moscova a intensificat recent atacurile aeriene asupra Ucrainei, inclusiv un val de drone și rachete care a vizat infrastructura civilă în weekendul trecut. Totodată, președintele Trump, cunoscut anterior pentru reticența sa de a implica direct SUA în conflict, și-a schimbat brusc discursul: a catalogat Rusia drept „un tigru de hârtie” și a susținut public ideea că Ucraina poate recâștiga toate teritoriile pierdute după 1991, inclusiv Crimeea.

Livrarea de rachete Tomahawk ar putea reprezenta, astfel, o mișcare calculată pentru a exercita presiune militară și politică asupra Kremlinului, într-un moment în care negocierile par înghețate, iar Rusia nu dă semne de retragere sau de concesii.

Indiferent dacă decizia de a transfera racheta Tomahawk va fi aprobată în forma actuală sau doar semnalată ca posibilitate, ea indică o schimbare profundă în abordarea occidentală față de conflict. Ucraina cere de luni de zile capacități sporite pentru a răspunde asimetric și pentru a perturba lanțurile de aprovizionare rusești. În lipsa unei astfel de capabilități, războiul riscă să intre într-un impas periculos, cu costuri umane și materiale crescânde.

Rămâne de văzut dacă administrația Trump va merge până la capăt și dacă statele europene vor prelua inițiativa. Dar, în mod cert, simpla posibilitate a acestei decizii obligă toate părțile – inclusiv Kremlinul – să își recalibreze așteptările.