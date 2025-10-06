search
Putin recurge la amenințări și promisiuni pentru a descuraja SUA să trimită rachete Tomahawk Ucrainei

Război în Ucraina
Președintele rus Vladimir Putin face în continuare eforturi să descurajeze Statele Unite să trimită rachete de croazieră Tomahawk Ucrainei, legând îmbunătățirea relațiilor Rusia-SUA de concesiile făcute de partea americană în privința războiului, potrivit analizei de luni a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

De pildă, într-un interviu difuzat pe 5 octombrie, Putin a avertizat că furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei va duce la compromiterea totală a unei „tendințe pozitive emergente” în relațiile dintre Washington și Moscova, au scris analiștii ISW.

Președintele rus a recurs și la avertismente, pe lângă retorica obișnuită menită să împiedice o potențială decizie favorabilă a SUA în ceea ce privește rachetele cu rază lungă de acțiune, despre care unii analiști au spus că pot schimba jocul pentru Ucraina.

Astfel, pe 2 octombrie, el a comentat, într-o amenințare voalată, că, în eventualitatea în care SUA ar livra aceste rachete, personalul militar american ar trebui să ia parte direct la orice atacuri implicând rachete Tomahawk lansate de Ucraina.

Totodată, el a spus că eventuale atacuri cu aceste rachete ar deschide o „nouă etapă de escaladare”, deși din punctul de vedere al Rusiei nu vor schimba situația de pe câmpul de luptă.

Kremlinul încearcă să evite lovirea cu mai mare eficiență a zonelor din spate ale Rusiei, în condițiile în care Ucraina a folosit până acum mijloace proprii, în special drone, care au însă o încărcătură utilă limitată, apreciază analiștii ISW.

Rachetele Tomahawk, cu o rază de acțiune de peste 2.000 de kilometri, ar fi capabile să lovească aproximativ 60 de regiuni din Rusia europeană, Munții Ural și Siberia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

ISW a estimat că între 1.655 și 1.945 de ținte militare rusești se află în raza de acțiune a rachetelor Tomahawk.

Printre astfel de ținte se numără fabrica de drone Shahed din Elabuga, Republica Tatarstan, respectiv baza aeriană Engels-2, regiunea Saratov, de unde Rusia lansează bombardiere strategice ce lansează rachete de croazieră asupra Ucrainei.

Putin a venit cu argumente similare și atunci când Statele Unite au luat în considerare trimiterea rachetelor ATACMS, a avioanelor F-16 și tancurilor Abrams. Astfel, liderul de la Kremlin pare să încerce diferite abordări - de la amenințarea cu înrăutățirea relațiilor bilaterale până la minimizarea utilității rachetelor - pentru a influența procesul decizional al SUA, scriu analiștii de la ISW.

În același timp,  Putin încercat să faciliteze apropierea dintre SUA și Rusia, inclusiv prin presiuni asupra administrației Trump de a se angaja în discuții privind controlul armelor, în schimbul asigurării unor termeni proprii în ceea ce privește Ucraina.

Vladimir Putin s-a oferit luna trecută să respecte limitele prevăzute de acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă SUA vor face acelaşi lucru. „Pare o idee bună”, a fost reacția președintelui american Donald Trump.

Rusia

