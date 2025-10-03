search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Furnizarea de rachete Tomahawk de către SUA, improbabilă. Ce ajutor ar putea primi în schimb Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Planul administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina s-ar putea lovi de obstacole serioase, în măsura în care majoritatea acestora sunt deja rezervate pentru Marina SUA și alte misiuni militare, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Experții spun că racheta ar oferi un avantaj operațional FOTO via X
Experții spun că racheta ar oferi un avantaj operațional FOTO via X

Vicepreședintele SUA, JD Vance, anunța weekendul trecut că Washingtonul analizează cererea Ucrainei pentru rachete Tomahawk, care ar putea lovi marile orașe ale Rusiei de pe teritoriul ucrainean. Totodată, SUA ar plănui să ofere Ucrainei informații despre ținte ale infrastructurii energetice rusești, a dezvăluit miercuri Reuters.

Potrivit publicației The Telegraph, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a solicitat lui Trump rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune în timpul întrevederii pe care au avut-o în marja Adunării Generale a ONU din 23 septembrie, amintește Kyiv Post.

Trimisiul special al SUA, Keith Kellogg, a confirmat la Fox News informația, precizând că o decizie în acest sens nu a fost luată și se află în mâinile lui Trump, potrivit Casei Albe.

Însă potrivit unor surse familiarizate cu instruirea și proviziile rachetelor Tomahawk, un potențial transfer către Ucraina s-ar confrunta cu dificultăți serioase. Deși nu există penurie, stocurile actuale sunt în mare parte angajate pentru starea de pregătire a SUA; în schimb ar putea fi furnizate arme alternative cu rază mai scurtă de acțiune.

SUA ar putea oferi alte arme cu rază lungă de acțiune Ucrainei

Oficialii americani au avansat totodată posibilitatea ca aliații europeni să achiziționeze arme cu rază lungă de acțiune, pe care apoi să le transfere Ucrainei, dar este puțin probabil rachetele Tomahawk să fie disponibile.

Marina SUA, principalul utilizator de rachete Tomahawk, a cumpărat aproape 9.000 de astfel de rachete din anii 1980, la un cost mediu de 1,3 milioane de dolari fiecare. Producția din ultimii ani a variat între 55 și 90 de rachete pe an, 57 fiind planificate pentru 2026.

Tomahawk are o rază de acțiune de până la 2.400 km. Presa rusă relatează că, dacă ar fi transferate Kievului, forțele ucrainene ar putea lovi până la Tiumen în est și Murmansk și Arhanghelsk în nord. În total, raza de acțiune a rachetelor ar putea cuprinde aproximativ 60 de regiuni din Rusia europeană, Munții Ural și Siberia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

Donald Trump și-a schimbat recent retorica despre războiul din Ucraina, afirmând că Kievul ar putea recupera toate teritoriile deținute de Rusia și chiar întrebându-se dacă nu cumva armata Rusiei este un „tigru de hârtie. Schimbarea de atitudine ar putea antrena un ajutor concret acordat Ucrainei de către SUA pentru a viza infrastructura energetică rusească.  

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi, într-un discurs la reuniunea anuală a Clubului Valdai de la Soci, că o consolidare a forțelor armate ale Europei este „periculoasă” și a avertizat că Rusia va răspunde.

El a citat promisiunea cancelarului german Friedrich Merz de a construi cea mai puternică armată din Europa, spunând nu fără ironie: „Se pare că răspunsul la aceste amenințări va fi, ca să spunem așa, foarte convingător”.

Întrebat despre planurile SUA de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei, Putin a spus că ar fi „un nivel complet nou de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”.

Luni, într-o primă reacție, Kremlinul s-a arătat convins că transferul rachetelor americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina nu va afecta situația de pe front.

„Nu există niciun panaceu care să poată schimba în prezent situația de pe linia frontului pentru regimul de la Kiev. Nu există nicio armă magică, fie că este vorba de Tomahawks sau rachete – acestea nu pot schimba dinamica”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Peskov a adăugat că autoritățile ruse monitorizează îndeaproape declarațiile înalților oficiali americani care dezbat o posibilă furnizare de rachete de croazieră către Kiev.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care dau lovitura în octombrie 2025. Scapă de suferințe, munca va fi răsplătită, iar oportunitățile apar ca prin minune
gandul.ro
image
MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România
mediafax.ro
image
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care se creionează dacă au șanse la titlu”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Zeci de maşini avariate, cod roșu și portocaliu de viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
TABEL Cât gaz consumă o centrală termică dacă o setezi la 19, 21 sau 23 de grade. Calcule exacte cu diferențele care pot apărea pe facturi
playtech.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Regele Charles și Regina Camilla, în doliu după moartea celei mai iubite actrițe din toate timpurile
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Se schimbă banii luni, 6 octombrie. Anunțul BNR
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?

OK! Magazine

image
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!