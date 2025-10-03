Furnizarea de rachete Tomahawk de către SUA, improbabilă. Ce ajutor ar putea primi în schimb Ucraina

Planul administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina s-ar putea lovi de obstacole serioase, în măsura în care majoritatea acestora sunt deja rezervate pentru Marina SUA și alte misiuni militare, au declarat oficiali americani pentru Reuters.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, anunța weekendul trecut că Washingtonul analizează cererea Ucrainei pentru rachete Tomahawk, care ar putea lovi marile orașe ale Rusiei de pe teritoriul ucrainean. Totodată, SUA ar plănui să ofere Ucrainei informații despre ținte ale infrastructurii energetice rusești, a dezvăluit miercuri Reuters.

Potrivit publicației The Telegraph, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a solicitat lui Trump rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune în timpul întrevederii pe care au avut-o în marja Adunării Generale a ONU din 23 septembrie, amintește Kyiv Post.

Trimisiul special al SUA, Keith Kellogg, a confirmat la Fox News informația, precizând că o decizie în acest sens nu a fost luată și se află în mâinile lui Trump, potrivit Casei Albe.

Însă potrivit unor surse familiarizate cu instruirea și proviziile rachetelor Tomahawk, un potențial transfer către Ucraina s-ar confrunta cu dificultăți serioase. Deși nu există penurie, stocurile actuale sunt în mare parte angajate pentru starea de pregătire a SUA; în schimb ar putea fi furnizate arme alternative cu rază mai scurtă de acțiune.

SUA ar putea oferi alte arme cu rază lungă de acțiune Ucrainei

Oficialii americani au avansat totodată posibilitatea ca aliații europeni să achiziționeze arme cu rază lungă de acțiune, pe care apoi să le transfere Ucrainei, dar este puțin probabil rachetele Tomahawk să fie disponibile.

Marina SUA, principalul utilizator de rachete Tomahawk, a cumpărat aproape 9.000 de astfel de rachete din anii 1980, la un cost mediu de 1,3 milioane de dolari fiecare. Producția din ultimii ani a variat între 55 și 90 de rachete pe an, 57 fiind planificate pentru 2026.

Tomahawk are o rază de acțiune de până la 2.400 km. Presa rusă relatează că, dacă ar fi transferate Kievului, forțele ucrainene ar putea lovi până la Tiumen în est și Murmansk și Arhanghelsk în nord. În total, raza de acțiune a rachetelor ar putea cuprinde aproximativ 60 de regiuni din Rusia europeană, Munții Ural și Siberia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg.

Donald Trump și-a schimbat recent retorica despre războiul din Ucraina, afirmând că Kievul ar putea recupera toate teritoriile deținute de Rusia și chiar întrebându-se dacă nu cumva armata Rusiei este un „tigru de hârtie. Schimbarea de atitudine ar putea antrena un ajutor concret acordat Ucrainei de către SUA pentru a viza infrastructura energetică rusească.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi, într-un discurs la reuniunea anuală a Clubului Valdai de la Soci, că o consolidare a forțelor armate ale Europei este „periculoasă” și a avertizat că Rusia va răspunde.

El a citat promisiunea cancelarului german Friedrich Merz de a construi cea mai puternică armată din Europa, spunând nu fără ironie: „Se pare că răspunsul la aceste amenințări va fi, ca să spunem așa, foarte convingător”.

Întrebat despre planurile SUA de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei, Putin a spus că ar fi „un nivel complet nou de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”.

Luni, într-o primă reacție, Kremlinul s-a arătat convins că transferul rachetelor americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina nu va afecta situația de pe front.

„Nu există niciun panaceu care să poată schimba în prezent situația de pe linia frontului pentru regimul de la Kiev. Nu există nicio armă magică, fie că este vorba de Tomahawks sau rachete – acestea nu pot schimba dinamica”, a declarat secretarul de presă al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Peskov a adăugat că autoritățile ruse monitorizează îndeaproape declarațiile înalților oficiali americani care dezbat o posibilă furnizare de rachete de croazieră către Kiev.