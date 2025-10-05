search
Duminică, 5 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Exclusiv Arma care ar transforma Ucraina cu adevărat în coșmarul lui Putin: „Ar schimba multe, dar ar aduce și mari întrebări”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina face față cu greu atacurilor susținute ale rușilor, dar situația s-ar putea schimba. Recent, vicepreședintele JD Vance a anunțat că ia în considerare să trimită o armă de top Kievului, pentru a lovi direct în Moscova. Șeful generalilor români, Dan Grecu, explică, pentru „Adevărul”, ce i-ar ajuta pe ucraineni.

Rachetele Tomahawk sunt lansate de pe distrugătoarele americane sau din submarine
Rachetele Tomahawk sunt lansate de pe distrugătoarele americane sau din submarine

Ucraina și aliații săi europeni insistă pe lângă Washington să primească rachete Tomahawk. În opinia unor analiști ucraineni și americani, această armă ar constitui un game changer într-un război care încet se îndreaptă spre un deznodământ nefericit.

Concret, vicepreședintele Statelor Unite a declarat pentru Fox New că ia în considerare o asemenea opțiune, ceea ce înseamnă că, deocamdată cel puțin, nu s-a luat o decizie în acest sens. Numai că în tabăra republicană MAGA, și în general în Statele Unite ale Americii, se pare că facțiunea care susține că ucrainenii trebuie ajutați cu orice preț are câștig de cauză, după ce susținătorii unei păci profitabile cu Federația Rusă au pierdut multe din argumentele lor.

Multe întrebări, puține răspunsuri

Generalul Dan Grecu consideră că ar fi cu adevărat un pas uriaș înainte pentru Ucraina, dacă ar primi rachete Tomahawk, dar nu este convins că americanii le vor ceda atât de ușor. „În primul și primul rând nu știm dacă Tomahawk face obiectul discuțiilor dintre președintele Donald Trump și președintele Volodimir Zelenski, pentru că acolo nu se vorbea despre faptul că Statele Unite ale Americii ar accepta de acum să livreze și arme cu bătaie lungă. Dar care sunt astea? Nu a spus nimeni până acum. Da, daca îl conving pe Trump să le dea se schimbă multe, dar apar și noi întrebări”, spune generalul Dan Grecu.

Generalul român decorat de americani și NATO nu este convins că rachetele Tomahawk ar putea să schimbe soarta războiului. Ar putea face însă altceva. Să lovească direct Moscova și să-i descurajeze pe ruși.

„Aceste rachete Tomahawk au bătaie mult mai mare, sunt mult mai precise și asta poate să reprezinte un atu pentru ucraineni decât tot ce au avut și tot ce au. Nu știu dacă ar schimba deznodământul războiului, cel mai probabil nu, dar tot fi foarte importante. Din punctul meu de vedere, mai degrabă vor însemna un factor de descurajare la acest moment până la o eventuală folosire directă, pentru că și aici, la folosirea directă, se pun mari întrebări”, spune generalul Grecu.

De ce le-ar fi greu ucrainenilor să le poată folosi

Problema care s-ar pune, dacă americanii le-ar dona sau le-ar vinde ucrainenilor celebrele rachete cu rază lungă, este cum le-ar folosi armata Kievului. În condițiile în care americanii lansează rachetele Tomahawk doar de pe distrugătoare și de pe submarinele clasa Ohio și Los Angeles, iar Ucraina nu deține asemenea capacități, apar și alte semne de întrebare.

„Americanii le folosesc în principal de pe distrugătoare sau de pe submarine, în timp ce pentru ucraineni, neavând nici nave, nici submarine, se pune într-adevăr problema că trebuie să se găsească un lansator terestru care, după știința mea, nu există. Este adevărat, a existat, există chiar un prototip, dar nu știu să fi intrat în producție pe serie”, explică generalul Dan Grecu.

Ar exista teoretic și alte soluții, dar nici acestea nu ar fi ușor de pus în practică. Americanii au în acest sens bateriile Typhon, la sol, dezvoltate recent și de curând operaționale. Numai că US Army are în acest moment numai două asemenea baterii, iar o a treia ar fi abia în curs de operaționalizare.

Citește și: UE lui Von der Leyen și Macron, umbra Europei lui Thatcher și Mitterrand? „Le lipsesc carisma și impactul «greilor» din trecut, dar navighează onorabil”

Pe de altă parte. pentru transportul unei baterii Typhon se folosesc doar avioane C-17, ceea ce înseamnă că aceste baterii sunt mari și deci vulnerabile. Iar simplul fapt că singura armată care are aceste baterii este cea a SUA și în doar câteva exemplare face ca acestea să fie extrem de prețioase. În acest caz, Pentagonul s-ar despărți cu greu de ele, iar dacă ar lua în discuție vânzarea sau donarea lor ar rămâne cu anumite vulnerabilități pe care este greu de crezut că și le-ar asuma doar pentru a ajuta Ucraina.

Armata Americană are puține rachete pe stoc

Revenind la Tomahawk, conform surselor publice americanii mai au pe stoc ceva mai puțin de 4.000 de rachete, pentru că multe dintre ele au fost folosite în ultimii doi ani în Golf, când au fost lansate asupra pozițiilor ocupate de rebelii houthi din Yemen. În atare situație, există cu adevărat multe semne de întrebare dacă SUA ar fi dispuse să-și golească și mai mult magaziile și să rămână fără stocuri de rachete.

În atare situație, cel mai probabil ar fi ca europenii și americanii să se reorienteze și să dea Ucrainei alte arme cu bătaie lungă, dar mai puțin eficiente decât rachetele Tomahawk. „Ar mai fi unele soluții din partea europenilor și a americanilor. Ar putea să le dea până la urmă nemții din rachetele lor Taurus. Aceasta ar fi una din posibilități”, adaugă generalul Dan Grecu.

Până acum, SUA au donat Ucrainei HIMARS cu bătaie lungă, iar francezii și britanicii au urmat exemplul american. Astfel, Ucraina a primit Storm Shadow, din partea britanicilor, și SCALP-EG, din partea francezilor, numai că cele două țări nu au stocuri importante. De fapt, este vorba de celebrele rachete de croazieră de producție franco-britanică, cu rază lungă de acțiune și vizibilitate redusă. Aceste rachete sunt lansate din aer și au fost dezvoltate începând cu 1994 de francezii de la Matra și britanicii de la British Aerospace. În prezent, aceste rachete sunt fabricate de MBDA sub numele de Storm Shadow (denumirea britanică), respectiv SCALP-EG în Franța (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général).

„Ceea ce dorește Ucraina în acest moment este să obțină mijloace cu care poate să lovească în adâncimea dispozitivului Federației Ruse. Și caută să obțină alte arme în afară de dronele pe care deja le-a folosit, în special împotriva infrastructurii energetice. Iar când mă refer la infrastructură energetică, mă refer la rafinăriile sau depozitele de carburant ale Federației Ruse și la rețeaua electrică. Acum, cam același lucru se ar putea obține și cu astfel de rachete care au o rază lungă de acțiune”, punctează generalul Dan Grecu.

Citește și: România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”

Până atunci, în disperare de cauză, Ucraina încearcă să inoveze, iar în multe cazuri reușește. Astfel, Kievul a anunțat deja că are propria rachetă balistică și că aceasta este capabilă să lovească ținte aflate chiar și la 3.000 de kilometri. Așa a apărut Flamingo, o rachetă care ar rivaliza cu Tomahawk, susține partea ucraineană, însă nu există foarte multe dovezi în acest sens. Chiar și așa, Flamingo au fost obținute din convertirea unor rachete vechi sovietice, prea puțin eficiente în prezent, dar transformate într-o armă de temut, ceea ce reprezintă o performanță lăudabilă pentru o țară ca Ucraina.

Generalul (r) Dan Grecu este șeful generalilor români în rezervă (președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România - n.r.), are studii în Canada, Belgia și Italia și e doctor în științe militare și informații. A fost șef al Echipei Naționale la Comandamentul Central American pentru operațiile din Irak și Afganistan, dar și observator militar în Misiunea ONU din Etiopia și Eritreea și șef al Echipei Române de Legătură la Comandamentul Regional Sud al ISAF din Kandahar, Afganistan, iar în acei ani a fost decorat pe rând de SUA, NATO și ONU.  

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Un nou ciclon va lovi România, începând de duminică noapte. Meteorologii au spus cât timp va ține noua serie de averse
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
Fanii Craiovei, furioși după penalty-ul dictat de Istvan Kovacs pentru FCSB: „Ajută-l pe Gigi să ia titlul!”
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Deschiderea succesiunii la Primărie: pașii pe care trebuie să îi urmezi și actele necesare
playtech.ro
image
Fostul fotbalist din Premier League și-a distrus bolidul de 270 de mii de lire! „Am încercat și eu să frânez, dar am derapat”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Pragul de alcoolemie pentru șoferi. Când rămâi automat fără permis și riști pedeapsa cu închisoarea
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!