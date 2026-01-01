Mesajul transmis de Patriarhul Daniel după tragedia de la Crans-Montana: „Înălţăm rugăciuni”

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe și rugăciuni după incendiul de la Crans‑Montana din Elveția, soldat cu cel puţin 47 de morţi şi 100 de răniți.

Cu profundă durere am primit vestea despre tragicul eveniment petrecut, în data de 1 ianuarie 2026, la stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, în urma căruia 40 de persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 100 au fost rănite.

În aceste momente de întristare, înălțăm rugăciuni către Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Învierea și Viața (cf. Ioan 11, 25), pentru odihna sufletelor celor adormiți, pentru vindecarea și grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru consolarea și întărirea sufletească a familiilor acestora”, a transmis, luni, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel.

Alte mesaje de solidaritate

Tragedia a generat un val de solidaritate la nivel internațional.

În România, președintele Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, poporului elvețian și președintelui Elveției, Guy Parmelin, dorindu-le în același timp recuperare rapidă celor răniți. Reacțiile au venit și din partea autorităților elvețiene, care au subliniat gravitatea evenimentului și au transmis sprijin pentru comunitatea locală.

La nivel european, lideri precum Emmanuel Macron, președintele Franței, și Alain Berset, președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, și-au exprimat solidaritatea cu victimele și familiile acestora, subliniind emoția profundă și șocul provocat de tragedie.

Din Italia, Sergio Mattarella, președintele Italiei, și Prințul Albert II al Monacoului au transmis, la rândul lor, mesaje similare, arătând că gândurile lor se îndreaptă către răniți și familiile celor decedați.

Şi Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei, a transmis condoleanțe și a evidențiat nevoia de prevenire a unor astfel de tragedii în viitor.