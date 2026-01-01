search
Cum au ajutat serviciile de informații americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești

Război în Ucraina
CIA a ajutat în secret Ucraina să țintească anumite componente cruciale ale infrastructurii ruse de rafinare a petrolului, precum și, mai recent, flota din umbră a Rusiei, care ocolește sancțiunile, se arată într-un articol NYT dedicat relației SUA-Ucraina din ultimul an.

atac rafinarie rusia FOTO Captura video

Cu toate că Washingtonul și-a retras sprijinul pentru efortul de război al Kievului sub administrația Trump, a ieșit la iveală că ofițerii de informații și militari ai SUA au continuat să caute noi modalități de a sufoca mașinăria de război a lui Vladimir Putin.

Începând din iunie, CIA, cu binecuvântarea lui Donald Trump, a furnizat pe ascuns informații specifice în scopul de a consolida ofensiva aeriană a Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol ale Rusiei, a relatat NYT, citând oficiali.

Intervenția a avut loc pe fondul frustrării crescânde a lui Trump față de reticența lui Putin de a negocia pacea, în timp ce forțele rusești și-au intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene.

SUA împărtășește de la începutul războului cu Kievul informații ce menite să sprijine atacurile asupra țintelor militare rusești din zonele ocupate ale Ucrainei și oferă avertizări cu privire la rachetele și dronele rusești ce se îndreaptă spre Ucraina.

Sub presiunea scepticilor de la Casa Albă în privința ajutorului pentru Ucraina, în frunte cu vicepreședintele JD Vance, Trump a înghețat ajutorul militar în martie, iar schimbul de informații a fost suspendat de asemenea.

Potrivit NYT, între timp CIA a făcut lobby intens pentru ca agenția să continue să împărtășească informații cu Kievul.

Înainte de vară, impactul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei – care a afectat adesea depozite de stocare sau structuri ce puteau fi repuse în funcțiune relativ repede – fusese relativ minim.

Apoi, ca urmare a unui nou plan, elaborat de CIA și armata americană, campania de atacuri s-a concentrat exclusiv asupra rafinăriilor de petrol, vizând în special anumite vulnerabilități ale acestora.

Astfel, un expert CIA a identificat un dispozitiv de cuplare atât de dificil de înlocuit încât putea duce la închiderea unei instalații timp de săptămâni.

Aceste atacuri țintite au avut un succes atât de mare încât rafinarea petrolului rusesc a fost redusă cu până la o cincime în unele zile, reducând exporturile și ducând la penurii de combustibil.

Conform serviciilor de informații americane, pagubele create au costat economia aproximativ 75 de milioane de dolari pe zi.

Flota din umbră a Rusie, ținta unei campanii ucrainene

Trump a lăudat atacurile mulțumită pârghiei și posibilitatea de negare pe care i le-au oferit, în timp ce Putin a continuat să obstrucționeze negocierile, potrivit surselor.

Pentru prima dată, în octombrie presa americană a relatat că Washingtonul era implicat îndeaproape în planificarea unor astfel de atacuri, dar nu era cunoscută informația că CIA ar lua parte la dirijarea campaniei ucrainene sau ar ajuta la identificarea unor slăbiciuni punctuale în infrastructura energetică a Rusiei.

La sfârșitul lunii noiembrie, Ucraina a demarat, totodată, o campanie maritimă împotriva flotei din umbră a Moscovei, o rețea clandestină formată din sute de nave care transportă petrol sancționat pentru a menține economia rusă pe linia de plutire.

Kievul a vizat aceste nave cu dronele navale cu rază lungă de acțiune, deschizând astfel un nou front în război pentru a tăia cea mai importantă sursă de finanțare a Rusiei și a-i consolida poziția la masa negocierilor .

Potrivit oficialilor americani și ucraineni, CIA a fost autorizată să asiste armata Kievului în aceste eforturi, în ciuda riscului de a înfuria pe această cale regimul lui Putin.

Nu este clar când a fost aprobată o astfel de asistență de către administrația Trump.

SUA

