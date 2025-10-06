search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

„O idee bună”. Propunerea lui Putin de a menține limitele privind armele nucleare, aprobată de Donald Trump

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Inițiativa liderului rus Vladimir Putin de a menține în mod voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate „pare o idee bună”, a declarat președintele american Donald Trump.

Moscova încă aşteaptă un răspuns oficial din partea Washingtonului. FOTO: EPA-EFE
Moscova încă aşteaptă un răspuns oficial din partea Washingtonului. FOTO: EPA-EFE

Vladimir Putin s-a oferit luna trecută să respecte limitele prevăzute de acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă SUA vor face acelaşi lucru. Documentul limitează dimensiunea celor mai mari arsenale nucleare din lume, ale SUA şi Rusiei, transmite Reuters.

„Mi se pare o idee bună”, a afirmat Trump jurnaliştilor la plecarea de la Casa Albă, atunci când a fost întrebat despre propunerea Moscovei.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a precizat recent că Moscova încă aşteaptă un răspuns oficial din partea Washingtonului.

O eventuală înţelegere privind continuarea restricţiilor asupra armelor nucleare ar contrasta cu tensiunile tot mai mari dintre cele două puteri, pe fondul incursiunilor raportate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO şi al livrărilor de armament către Ucraina.

Într-un mesaj video difuzat duminică, Putin a avertizat că furnizarea de către SUA a unor rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune Ucrainei ar distruge relaţiile Moscovei cu Washingtonul. „Acest lucru va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau, cel puţin, a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii”, a afirmat liderul rus.

Vicepreşedintele american JD Vance a confirmat că solicitarea Kievului se află în analiză, însă nu există deocamdată o decizie finală.

Un oficial american, citat de Reuters, a subliniat că trimiterea acestor rachete ar putea fi dificilă, întrucât stocurile actuale sunt rezervate Marinei SUA. Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de aproximativ 2.500 de kilometri, ceea ce ar plasa întreaga Rusie europeană în raza lor dacă ar fi furnizate Ucrainei.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași obligație în România
playtech.ro
image
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Alertă meteo pentru toată țara! Crivățul lovește România
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!