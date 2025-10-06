„O idee bună”. Propunerea lui Putin de a menține limitele privind armele nucleare, aprobată de Donald Trump

Inițiativa liderului rus Vladimir Putin de a menține în mod voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate „pare o idee bună”, a declarat președintele american Donald Trump.

Vladimir Putin s-a oferit luna trecută să respecte limitele prevăzute de acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă SUA vor face acelaşi lucru. Documentul limitează dimensiunea celor mai mari arsenale nucleare din lume, ale SUA şi Rusiei, transmite Reuters.

„Mi se pare o idee bună”, a afirmat Trump jurnaliştilor la plecarea de la Casa Albă, atunci când a fost întrebat despre propunerea Moscovei.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a precizat recent că Moscova încă aşteaptă un răspuns oficial din partea Washingtonului.

O eventuală înţelegere privind continuarea restricţiilor asupra armelor nucleare ar contrasta cu tensiunile tot mai mari dintre cele două puteri, pe fondul incursiunilor raportate ale dronelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO şi al livrărilor de armament către Ucraina.

Într-un mesaj video difuzat duminică, Putin a avertizat că furnizarea de către SUA a unor rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune Ucrainei ar distruge relaţiile Moscovei cu Washingtonul. „Acest lucru va duce la distrugerea relaţiilor noastre sau, cel puţin, a tendinţelor pozitive care au apărut în aceste relaţii”, a afirmat liderul rus.

Vicepreşedintele american JD Vance a confirmat că solicitarea Kievului se află în analiză, însă nu există deocamdată o decizie finală.

Un oficial american, citat de Reuters, a subliniat că trimiterea acestor rachete ar putea fi dificilă, întrucât stocurile actuale sunt rezervate Marinei SUA. Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de aproximativ 2.500 de kilometri, ceea ce ar plasa întreaga Rusie europeană în raza lor dacă ar fi furnizate Ucrainei.