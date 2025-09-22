Războiul lui Putin depinde de cea mai sângeroasă bătălie din Ucraina. Cucerirea „porții către Donețk” ar putea dura ani și ucide milioane de oameni

Pe linia de front a Ucrainei, un oraș relativ mic, dar strategic, a devenit scena unei confruntări decisive. Pokrovsk, supranumit de presa rusă „poarta către Donețk”, este apărat cu disperare de peste un an de armata ucraineană, în timp ce Moscova face eforturi uriașe pentru a-l cuceri.

Fostul ofițer de informații britanic Philip Ingram, invitat într-o analiză difuzată pe canalul de Youtube al The Sun, descrie orașul drept un „cazan” încercuit din trei părți de trupele rusești. Dacă ar cădea, Pokrovsk ar oferi Kremlinului un avantaj logistic enorm: controlul unei rețele feroviare și rutiere vitale pentru aprovizionarea frontului din Donbas.

„Rusia încearcă să închidă cazanul și să izoleze trupele ucrainene din interior. Este principalul obiectiv al lui Putin, comparabil cu bătălia de la Bahmut”, explică Ingram.

Bahmut, cucerit de ruși după luni de lupte în 2023, a fost considerat cel mai sângeros episod al războiului până acum. Un scenariu similar se conturează acum la Pokrovsk: lupte de uzură, bombardamente continue și pierderi umane masive.

Ofensiva eșuată și calculele Moscovei

În urmă cu câteva săptămâni, chiar înaintea unei întâlniri dintre Vladimir Putin și Donald Trump, Rusia a încercat o manevră rapidă pentru a încercui orașul. Operațiunea a eșuat: forțele ucrainene au contraatacat și au spart încercuirea.

Potrivit lui Ingram, rușii nu au avut un plan solid pentru a transforma o pătrundere punctuală într-o cucerire reală. „Ca să rupi un front, ai nevoie de trupe de urmărire. Iar Rusia nu le-a avut”, spune el.

Deși Moscova mai are deschise și alte direcții de atac – inclusiv în Zaporojie – concentrarea de forțe rămâne pe Donbas. „Rusia a investit prea mult aici. Pokrovsk e cheia pentru a controla tot ce a mai rămas din regiunea Donețk, ultima parte a Donbasului care nu este sub ocupație rusă”, punctează expertul.

Estimările serviciilor britanice de informații sunt sumbre: cucerirea întregului Donețk ar putea dura încă patru ani și ar costa Moscovei până la două milioane de victime.

Războiul aerian pierdut și eșecul „blitzkriegului”

Analiza aduce în discuție și un alt eșec strategic al Rusiei: controlul spațiului aerian. Deși, pe hârtie, aviația rusă era net superioară, Kievul a reușit să blocheze „blitzkriegul din văzduh” pe care îl pregătise Kremlinul în primele zile ale invaziei.

„Bătălia pentru cerul Ucrainei a fost o poveste de erori de calcul, dar și de ingeniozitate și adaptare brutală”, spune Ingram.

Planul lui Trump pentru pace

În acest context, președintele american Donald Trump a prezentat un plan pentru a încheia rapid războiul. El a anunțat că va impune sancțiuni economice masive Rusiei, dar numai dacă toate statele NATO se angajează să oprească achizițiile de petrol rusesc.

Mai mult, Trump a cerut ca Alianța să adopte tarife comerciale dure împotriva Chinei, pe care o acuză că sprijină indirect efortul de război al Moscovei. „Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va încheia repede, iar viețile vor fi salvate”, a declarat liderul american.