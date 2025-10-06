Ucraina atacă Rusia cu sute de drone: explozii în Crimeea, pene de curent în Belgorod, incendii la centrale electrice

Un atac aerian de amploare, atribuit Ucrainei, a avut loc în noaptea de duminică spre luni, vizând peninsula Crimeea, aflată sub ocupație rusă, precum și mai multe regiuni din interiorul Federației Ruse. Moscova susține că a doborât 251 de drone, în timp ce surse locale și canale de Telegram au relatat despre explozii, incendii și pene masive de curent.

Crimeea, din nou sub foc

Primele detalii au fost furnizate de canalul pro-ucrainean Crimean Wind, care a raportat, în jurul orei 00:23, explozii pe aerodromul militar Saki din localitatea Novofedorivka. La scurt timp, în mai multe zone din Crimeea – Feodosia, Evpatoria și districtul Simferopol – s-au auzit alte explozii, fiind semnalată activitate intensă a sistemelor antiaeriene rusești.

În apropierea satului Andriivka, unde se află aerodromul Kaca, s-au raportat alte deflagrații. Potrivit acelorași surse, un depozit de combustibil din Feodosia ar fi fost lovit, imaginile difuzate pe rețelele sociale arătând incendii masive.

Explozia unei unități militare situate între Evpatoria și Zatișne a fost, de asemenea, menționată, deși autoritățile ruse nu au oferit până acum un bilanț oficial al pagubelor sau al eventualelor victime.

Pene masive de curent în Belgorod

În regiunea Belgorod, zeci de mii de locuitori au rămas fără electricitate după ce o centrală termică a fost afectată de un atac, a declarat guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov. Potrivit acestuia, aproximativ 40.000 de persoane din șapte municipalități au fost afectate, echipele de intervenție fiind mobilizate pentru remedierea situației.

În seara zilei de duminică, 5 octombrie, mai multe canale rusești de Telegram au transmis că stația electrică Luci din Belgorod a fost lovită de o rachetă, provocând un incendiu și o pană generalizată de curent. Imaginile postate online arată momentul deflagrației și oprirea bruscă a iluminatului public. Unele surse au indicat și întreruperi în alimentarea cu apă și internet.

Nu este prima întrerupere de acest fel în regiune. Pe 28 septembrie, același punct de alimentare și centrala termică din Belgorod au fost atacate, orașul rămânând în beznă până pe 30 septembrie.

Incendiu la o centrală din regiunea Briansk

Și în orașul Klintî din regiunea Briansk, în vestul Rusiei, o centrală termică a fost cuprinsă de flăcări, existând suspiciuni că ar fi fost lovită de o rachetă. Martorii oculari au relatat că, înainte de izbucnirea incendiului, au auzit o explozie puternică. Ulterior, o parte a orașului a rămas fără energie electrică.

Rusia: 251 de drone doborâte într-o singură noapte

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărările antiaeriene au reușit să intercepteze 251 de drone ucrainene lansate în cursul nopții. Cele mai multe ar fi fost doborâte deasupra următoarelor regiuni:

-40 în Crimeea ocupată

-34 în regiunea Kursk

-30 în Belgorod

-20 în Nijni Novgorod

-17 în Voronej

-11 în Krasnodar

În plus, opt drone au fost doborâte în regiunile Briansk și Tula, iar câte două în regiunile Vladimir, Ivanovo, Kaluga, Tambov și Oriol. Alte aparate fără pilot ar fi fost distruse deasupra regiunilor Lipețk și Moscova.

Ministerul mai susține că 62 de drone au fost neutralizate deasupra Mării Negre, iar alte cinci deasupra Mării Azov.

Până la această oră, autoritățile de la Kiev nu au emis o reacție oficială. Cu toate acestea, președintele Volodimir Zelenski a declarat recent că Ucraina va continua atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, ca răspuns la bombardamentele constante lansate de Moscova asupra rețelei energetice ucrainene.