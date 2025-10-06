search
Luni, 6 Octombrie 2025
Zelenski acuză nouă state occidentale că furnizează Rusiei componente pentru rachete și drone

Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit luni că Rusia utilizează componente furnizate de companii străine, inclusiv americane, germane și japoneze, pentru a construi rachete și drone de atac împotriva Ucrainei.

Zelenski acuză nouă state occidentale că furnizează Rusiei componente pentru rachete FOTO: EPA EFE
Zelenski acuză nouă state occidentale că furnizează Rusiei componente pentru rachete FOTO: EPA EFE

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia continuă să obțină componente străine pentru a-și construi armele utilizate împotriva Ucrainei. În timpul atacului masiv de noaptea de 5 octombrie, Rusia a folosit sute de sisteme de arme care conțineau zeci de mii de piese provenind din companii din Statele Unite, China, Taiwan, Regatul Unit, Germania, Elveția, Japonia, Coreea de Sud și Olanda.

Mii de componente străine în armele Rusiei

În timpul loviturilor masive din noaptea de 5 octombrie, Rusia a utilizat 549 de sisteme de arme ce conțineau 102.785 de componente de fabricație străină”, a transmis Zelenski pe rețelele sociale. Majoritatea pieselor, aproximativ 100.688, erau în dronele de atac lansate, în timp ce circa 1.500 au fost folosite în rachetele Iskander, 192 în rachetele Kinzhal și 405 în rachetele Kalibr. 

„Companii din aceste țări furnizează, între altele, convertoare pentru rachetele Kh-101 și dronele Shahed/Geran, senzori pentru aceste UAV-uri și pentru rachetele Kinjal, convertoare analog-digitale pentru drone și rachete și microelectronică pentru rachete”, a precizat Zelenski. 

El a adăugat că cel puțin 50 de componente microelectronice din fiecare dronă Shahed sunt produse în China și Taiwan. Microcontrolerele pentru drone sunt fabricate în Elveția, iar microcomputerele pentru controlul zborului dronelor sunt produse în Regatul Unit. Optoizolatoarele pentru rachete de croazieră vin din Japonia, conectoarele de comutare din Germania, procesoarele din Olanda, iar servomotoarele și rulmenții din Coreea de Sud.

Ucraina pregătește noi sancțiuni

Pregătim noi sancțiuni împotriva celor care ajută Rusia și războiul său și am comunicat deja propuneri pentru a reduce aceste scheme de aprovizionare. Partenerii noștri dispun deja de date detaliate despre fiecare companie și fiecare produs — știu ce să țintească și cum să reacționeze”, a afirmat Zelenski.

Săptămâna aceasta, coordonatorii sancțiunilor G7 se vor întâlni, și ne așteptăm la o decizie sistemică care să asigure eficiența reală a sancțiunilor. Este crucial să închidem fiecare schemă care ocolește sancțiunile, pentru că Rusia folosește fiecare dintre ele pentru a continua să ucidă. Lumea are puterea să oprească acest lucru”, a adăugat liderul ucrainean.

Intensificarea atacurilor rusești

Rusia își intensifică atacurile aeriene nocturne împotriva Ucrainei, vizând în special rețeaua electrică și provocând întreruperi de curent. În noaptea de sâmbătă spre duminică, aproape 500 de drone și peste 50 de rachete au lovit țara.

La Liov, un oraș relativ ferit de atacuri până acum, patru persoane au fost ucise, marcând cel mai mare atac asupra regiunii vestice de la începutul războiului, potrivit guvernatorului Maksîm Kozîțkîi. La Zaporojie, o persoană a murit și alte zece au fost rănite, conform guvernatorului regional Ivan Fedorov.

Europa

