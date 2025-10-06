Sateliți de recunoaștere ai Chinei au survolat vestul Ucrainei în timpul unui atac rusesc asupra regiunii

Cel puțin trei sateliți de recunoaștere SAR aparținând Chinei au survolat zonele din vestul Ucrainei ce au fost ținta unui atac rusesc cu rachete și drone, în noaptea de 4 spre 5 octombrie, a relatat publicația de specialitate Militarnyi, citând date ale serviciului de monitorizare Heavens Above.

Sateliții din seria Yaogan 33 au survolat orașul vestic Liov, efectuând în total nouă treceri peste regiune între 00:00 și 11:30.

În plus, în jurul orei 06:00, satelitul de recunoaștere Yaogan 34 a intrat în regiune și a efectuat șapte rotații deasupra zonei pe 5 octombrie.

În total, peste 60 de sateliți din seria Yaogan, capabili de recunoaștere optică, radar și electronică, au parametri orbitali care le permit să opereze deasupra Ucrainei, potrivit publicației citate.

Acești sateliți se află pe orbita joasă a Pământului, la o altitudine de aproximativ 700 km, și efectuează o rotație completă în jurul planetei la fiecare 90 de minute.

Capacitățile reale ale acestor sateliți sunt relativ necunoscute. Oficial, aceștia sunt utilizați pentru experimente științifice, studii privind resursele terestre și prevenirea dezastrelor naturale. Există însă suspiciuni că, de fapt, sunt sateliți de recunoaștere militară echipați cu radar cu apertură sintetică (SAR), având capabilități similare sateliților companiei finlandeze ICEYE, la care are acces Ucraina.

Sateliții Yaogan 33, lansați în perioada 2022-2023, au înlocuit satelitul de recunoaștere SAR de primă generație, Yaogan-1, lansat în 2006.

„Nu se cunoaște dacă acești sateliți au efectuat recunoaștere în timpul survolului Ucrainei”, scrie Militarnyi.

La începutul lunii octombrie 2025, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a raportat dovezi conform cărora China a furnizat Rusiei informații prin satelit pentru atacurile cu rachete asupra Ucrainei, inclusiv împotriva instalațiilor deținute de investitori străini.

„Există fapte ce indică un nivel ridicat de interacțiune între Rusia și China în efectuarea de recunoașteri prin satelit ale teritoriului ucrainean pentru a identifica și viza situri strategice. După cum am văzut în ultimele luni, unele dintre aceste situri aparțin unor investitori străini”, a declarat Oleh Alexandrov, reprezentant al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, într-un comentariu pentru agenția de știri Ukrinform .

Serviciul a refuzat să ofere detalii suplimentare despre țintele specifice din Ucraina care au fost lovite folosind informații de la sateliții chinezi

Relatări conform cărora China furnizează Rusiei informații de la propriii sateliți, folosite ulterior în războiul împotriva Ucrainei, au apărut pentru prima dată în 2024. La acea vreme, însă, amploarea cooperării rămânea neclară.

Conform serviciilor secrete americane, China furnizează Rusiei „toate informațiile necesare”. Aceste date sunt folosite atât în ​​războiul împotriva Ucrainei, cât și pentru monitorizarea mișcărilor trupelor NATO în Europa.

Cel mai mare atac asupra vestului Ucrainei

În noaptea de 4-5 octombrie, Rusia a lansat peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac împotriva Ucrainei, vizând regiunile Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Cernihiv, Sumi, Harkov, Herson, Odesa și Kirovohrad.

Patru persoane au fost ucise și alte opt rănite în regiunea Lviv în urma atacului cu drone și rachete de croazieră.

A fost cel mai mare atac aerian asupra orașului din vestul țării și a regiunii înconjurătoare de la invazia la scară largă a Rusiei, a subliniat Kozițki, șeful administrației militare locale.

La începutul războiului, Liov era perceput drept un refugiu în raport cu încleștările și devastarea din est.

Într-o postare pe Telegram, oficialul a precizat că Rusia a lansat aproximativ 140 de drone Shahed și 23 de rachete balistice asupra regiunii.