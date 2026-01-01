Noua taxă turistică din București a intrat în vigoare din prima zi a anului 2026. Cât costă în raport cu cea din marile oraşe europene

Începând din prima zi a anului 2026, turiştii care se cazează în Capitală vor plăti o taxă fixă pe noapte. Măsura a generat deja controverse în rândul hotelierilor, care critică adoptarea rapidă și lipsa de transparență.

Din 1 ianuarie 2026, orice turist care se cazează într-o unitate din București va fi obligat să plătească o taxă turistică fixă de 10 lei pe noapte (aproximativ 2 euro). Aplicarea acestei măsuri, aprobată de Consiliul General al Municipiului București în decembrie 2025, este o premieră, iar autorităţile locale spun că ea are drept scop să promoveze Bucureștiul și să îi consolideze imaginea ca destinație turistică atractivă.

Totodată, administraţia locală estimează că taxa va aduce anual aproximativ 15 milioane de lei, echivalentul a aproape 3 milioane de euro, precizând că fondurile colectate ar urma să fie utilizate pentru campanii de promovare, promovarea evenimentelor culturale și turistice, precum și pentru consolidarea imaginii Bucureștiului pe plan internațional.

Cu toate acestea, faptul că detaliile concrete privind modul de utilizare a banilor nu au fost făcute publice a generat critici din partea industriei hoteliere.

Vă reamintim că proiectul de hotărâre a fost publicat în decembrie 2025 și adoptat rapid, pe 23 decembrie, la doar patru zile de la prezentare, procedura accelerată ridicând semne de întrebare privind lipsa unui plan clar și a unei consultări suficiente cu operatorii din turism.

Cum se aplică taxa

Spre deosebire de alte orașe europene, unde taxa de oraș este proporțională cu prețul cazării sau cu categoria unității de cazare, în București suma este fixă pentru toți turiștii, indiferent de costul sejurului, notează euronews.

Colectarea taxei va fi responsabilitatea hotelurilor, pensiunilor, platformelor de rezervări online precum Airbnb sau Booking.com și agențiilor de turism, iar nerespectarea obligației de plată poate atrage amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice și 4.000 de lei pentru companii.

Reacții și controverse

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că taxa va aduce „valoare adăugată” pentru oraș prin campanii de promovare și organizarea de evenimente care să crească atractivitatea turistică a Bucureștiului.

De partea cealaltă, însă, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) avertizează că măsura ar putea avea efecte negative asupra turismului, mai ales într-un context în care numărul vizitatorilor străini a crescut recent datorită atracțiilor devenite virale pe rețelele sociale.

Reprezentanții hotelierilor critică adoptarea rapidă a actului normativ și lipsa de transparență, avertizând că Bucureștiul riscă să devină o „destinație scumpă din punct de vedere fiscal”, dar insuficient promovată.

„Turismul are nevoie de parteneriat, nu de improvizație administrativă”, subliniază FIHR, accentuând importanța colaborării reale între autorități și operatorii de turism pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului.

Taxele turistice din marile oraşe europene

În majoritatea orașelor europene, taxele turistice funcționează diferit:

* La Paris, taxa variază între 0,88 și 4,40 euro pe noapte, în funcție de categoria unității de cazare.

* În Roma, turiștii plătesc între 3 și 7 euro pe noapte, iar banii sunt folosiți pentru întreţinerea monumentelor și infrastructurii turistice.

* La Praga, taxa este de aproximativ 1 euro pe persoană pe noapte și contribuie la promovarea orașului și la evenimente culturale.

Comparativ, taxa fixă din București este mai mică, dar hotelierii avertizează că, dacă măsura nu va fi gestionată transparent și eficient, ea ar putea descuraja anumite categorii de turiști străini, în special cei care planifică sejururi mai lungi sau care caută destinații cu costuri totale mai mici.