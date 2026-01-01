search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noua taxă turistică din București a intrat în vigoare din prima zi a anului 2026. Cât costă în raport cu cea din marile oraşe europene

0
0
Publicat:

Începând din prima zi a anului 2026, turiştii care se cazează în Capitală vor plăti o taxă fixă pe noapte. Măsura a generat deja controverse în rândul hotelierilor, care critică adoptarea rapidă și lipsa de transparență.

Bucureştiul, noaptea. FOTO: Dana Burcea
Bucureştiul, noaptea. FOTO: Dana Burcea

Din 1 ianuarie 2026, orice turist care se cazează într-o unitate din București va fi obligat să plătească o taxă turistică fixă de 10 lei pe noapte (aproximativ 2 euro). Aplicarea acestei măsuri, aprobată de Consiliul General al Municipiului București în decembrie 2025, este o premieră, iar autorităţile locale spun că ea are drept scop să promoveze Bucureștiul și să îi consolideze imaginea ca destinație turistică atractivă.

Totodată, administraţia locală estimează că taxa va aduce anual aproximativ 15 milioane de lei, echivalentul a aproape 3 milioane de euro, precizând că fondurile colectate ar urma să fie utilizate pentru campanii de promovare, promovarea evenimentelor culturale și turistice, precum și pentru consolidarea imaginii Bucureștiului pe plan internațional.

Cu toate acestea, faptul că detaliile concrete privind modul de utilizare a banilor nu au fost făcute publice a generat critici din partea industriei hoteliere.

Vă reamintim că proiectul de hotărâre a fost publicat în decembrie 2025 și adoptat rapid, pe 23 decembrie, la doar patru zile de la prezentare, procedura accelerată ridicând semne de întrebare privind lipsa unui plan clar și a unei consultări suficiente cu operatorii din turism.

Cum se aplică taxa

Spre deosebire de alte orașe europene, unde taxa de oraș este proporțională cu prețul cazării sau cu categoria unității de cazare, în București suma este fixă pentru toți turiștii, indiferent de costul sejurului, notează euronews.

Colectarea taxei va fi responsabilitatea hotelurilor, pensiunilor, platformelor de rezervări online precum Airbnb sau Booking.com și agențiilor de turism, iar nerespectarea obligației de plată poate atrage amenzi de până la 1.500 de lei pentru persoane fizice și 4.000 de lei pentru companii.

Reacții și controverse

Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, afirmă că taxa va aduce „valoare adăugată” pentru oraș prin campanii de promovare și organizarea de evenimente care să crească atractivitatea turistică a Bucureștiului.

De partea cealaltă, însă, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) avertizează că măsura ar putea avea efecte negative asupra turismului, mai ales într-un context în care numărul vizitatorilor străini a crescut recent datorită atracțiilor devenite virale pe rețelele sociale.

Reprezentanții hotelierilor critică adoptarea rapidă a actului normativ și lipsa de transparență, avertizând că Bucureștiul riscă să devină o „destinație scumpă din punct de vedere fiscal”, dar insuficient promovată.

„Turismul are nevoie de parteneriat, nu de improvizație administrativă”, subliniază FIHR, accentuând importanța colaborării reale între autorități și operatorii de turism pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului.

Taxele turistice din marile oraşe europene

În majoritatea orașelor europene, taxele turistice funcționează diferit:

* La Paris, taxa variază între 0,88 și 4,40 euro pe noapte, în funcție de categoria unității de cazare.

* În Roma, turiștii plătesc între 3 și 7 euro pe noapte, iar banii sunt folosiți pentru întreţinerea monumentelor și infrastructurii turistice.

* La Praga, taxa este de aproximativ 1 euro pe persoană pe noapte și contribuie la promovarea orașului și la evenimente culturale.

Comparativ, taxa fixă din București este mai mică, dar hotelierii avertizează că, dacă măsura nu va fi gestionată transparent și eficient, ea ar putea descuraja anumite categorii de turiști străini, în special cei care planifică sejururi mai lungi sau care caută destinații cu costuri totale mai mici.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cel mai călduros oraș din România la început de 2026. Vor fi 20 de grade Celsius în ianuarie
gandul.ro
image
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
mediafax.ro
image
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, grav bolnav! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului
fanatik.ro
image
Gigantul rus Gazprom pierde cea mai importantă piață a sa, iar exporturile s-au prăbușit. Nu a mai fost atât de rău din 1973
libertatea.ro
image
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
”Ca în filmele horror”. Martorii au spus totul: femeia care ar fi cauzat tragedia din Elveția, cu 40 de morți și 100 de răniți
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Val de scumpiri în noul an. Cu cât au crescut impozitele şi preţul carburanţilor
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, surprins singur București, soția Adriana petrece în Dubai! Cu cine a fost văzută
cancan.ro
image
Britanicii au văzut imaginile cu Dan Petrescu după chimioterapie și au reacționat: „Arată firav!”
prosport.ro
image
Calcul impozit venituri din chirii 2026. Tot ce trebuie să ştii dacă închiriezi locuinţe anul acesta
playtech.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: campioana îl vrea pe Radu Drăgușin și românul a spus “DA”!
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Mercur intră în Capricorn pe 1 ianuarie 2026. Cele trei zodii care vor fi afectate de acest eveniment astrologic
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade
click.ro
image
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
click.ro
image
Horoscop 2026. Ce zodii sunt protejate de Dumnezeu și care sunt cele mai importante date astrologice
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
image
Horoscop ianuarie 2026. Trei zodii au karma de partea lor și își schimbă viața cu 180 de grade

OK! Magazine

image
Prăjitura magică pe care e bine să o ai pe masă de Sfântul Vasile. Ce e bine să faci pe 1 ianuarie

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate