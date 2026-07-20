Trump spune că Netanyahu nu va fi arestat în SUA, după ce primarul New York-ului a afirmat că analizează această posibilitate

Președintele american Donald Trump a declarat luni că premierul israelian Benjamin Netanyahu nu va fi arestat în timpul unei vizite în Statele Unite, după ce primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a afirmat că analizează în continuare această posibilitate, relatează Reuters.

„Benjamin Netanyahu nu va fi arestat, în niciun fel, sub nicio formă, cât timp se află în Statele Unite ale Americii”, a scris Trump într-o postare pe o rețea de socializare, fără să facă referire directă la declarațiile primarului New York-ului.

Curtea Penală Internațională (CPI), cu sediul la Haga, a emis în 2024 un mandat de arestare pe numele lui Netanyahu pentru presupuse crime de război comise în timpul războiului din Gaza. Israelul respinge jurisdicția instanței și neagă că ar fi comis crime de război.

Primarul New York-ului: Netanyahu „ar trebui să fie la Haga”

Mamdani a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă că departamentul juridic al orașului analizează în mod activ ce ar permite legislația.

„Cred că premierul Netanyahu ar trebui să fie la Haga. Este un criminal de război care a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională”, a declarat Mamdani într-un podcast video al The New York Times.

Netanyahu călătorește în mod tradițional la New York în fiecare lună septembrie, pentru reuniunea anuală a liderilor mondiali din cadrul Adunării Generale a ONU.

Israelul a reacționat duminică la declarațiile lui Mamdani, calificând CPI drept o instanță ilegitimă și mandatul de arestare emis pe numele lui Netanyahu drept nefondat.

„Mamdani pare interesat să distragă atenția publicului de la propriile sale greșeli și să-l atace pe liderul statului evreu și al singurei democrații din Orientul Mijlociu”, a transmis Israelul.

CPI a fost înființată în 2002 și are jurisdicție internațională pentru urmărirea penală a genocidului, crimelor împotriva umanității și crimelor de război. Statele Unite și Israelul nu sunt membre ale instanței.

Mamdani, care și-a preluat mandatul în ianuarie, a declarat în timpul campaniei electorale că poliția îl va aresta pe Netanyahu dacă acesta va ajunge în New York.

În noiembrie anul trecut, la scurt timp după victoria electorală a lui Mamdani, acesta și Trump au avut o întâlnire neașteptat de cordială la Casa Albă, după ce anterior își adresaseră reciproc insulte.