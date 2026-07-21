Caz tulburător în București: un bărbat a violat o fetiță de 6 ani pe care o găzduise cu mama ei

Un bărbat a fost reținut în Capitală și propus pentru arestare preventivă sub acuzația că a abuzat sexual o minoră de doar 6 ani. Mama fetiței îl cunoștea pe suspect de puțin timp și acceptase oferta acestuia de a fi găzduite temporar.

„La data de 21.07.2026 prin ordonanța procurorului s-a pus în mișcare acțiunea penală față de un inculpat sub aspectul săvârșirii infracţiunii de viol săvârșit asupra unui minor, prev. de art. 2181 alin. (2) C.pen.”, au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Tot marți, anchetatorii au sesizat instanța de judecată cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 21 iulie 2026 și până la data de 19 august 2026 inclusiv.

„În referatul cu propunere de luare a arestării preventive s-a reținut că la data de 20.07.2026, în jurul orei 00:10, aflându-se la adresa unde locuiește inculpatul, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate minore în vârstă de 6 ani de a se apăra sau a exprima un consimțământ valabil, precum și de împrejurarea că a rămas singur cu minora în locuință, a comis împotriva acesteia un raport sexual”, se mai arată în comunicat.

Cum au ajuns mama și fetița în locuința suspectului

Potrivit unor surse judiciare, fetița și mama ei sosiseră în București la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact vineri, venind dintr-o altă localitate din țară.

Cele două intenționau să părăsească România spre o altă destinație din străinătate, însă, pentru că mijlocul de transport urma să plece la o dată ulterioară, aveau nevoie de o cazare temporară în Capitală.

Mama minorei l-ar fi cunoscut pe suspect într-un local din București. În urma unei conversații, bărbatul le-ar fi oferit găzduire la adresa sa până în ziua plecării. Sursele menționează că între suspect și familia minorei nu exista nicio legătură de rudenie, aceștia fiind cunoștințe de dată recentă.

Agresiunea ar fi avut loc într-un moment de absență a mamei. În noaptea de duminică spre luni, femeia ar fi ieșit din locuință pentru puțin timp, până la un magazin din apropiere pentru a cumpăra țigări, interval în care bărbatul a rămas singur în casă cu minora de 6 ani și a comis fapta.