Trump îl mustră pe Netanyahu după atacurile asupra Iranului: „Te vei trezi foarte curând pe cont propriu”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 8 iunie, pentru Axios că l-a avertizat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că se va izola dacă va continua să lanseze atacuri asupra Iranului. Declarațiile vin în contextul în care Israelul a lansat noi atacuri asupra Iranului.

Deși Trump a cerut public Israelului să înceteze focul, țara a lovit ținte din Iran pentru prima dată de la armistiţiul din aprilie, după ce Iranul a lansat rachete asupra Israelului, într-o acţiune pe care Teheranul a descris-o ca fiind represalii pentru atacurile israeliene asupra capitalei Libanului, scrie News.ro.

Cele două țări au încetat schimbul de focuri luni, după ce Trump le-a cerut să se oprească.

„Israelul și Iranul trebuie să înceteze imediat să mai tragă unul asupra celuilalt”, a transmis președintele SUA pe Truth Social.

Donald Trump, care a intrat în conflict alături de Israel în februarie, încearcă acum să negocieze o soluție cu Iranul. El i-a cerut lui Netanyahu să evite acțiuni care ar putea afecta negocierile, inclusiv continuarea operațiunilor din Liban.

De asemenea, i-a mai spus premierului israelian că va trebui să accepte orice acord pe care Statele Unite îl vor încheia cu Iranul. Declarația liderului de la Casa Albă vine într-un moment de tensiune accentuată în Orientul Mijlociu, după ce Iranul a lansat un atac cu rachete balistice asupra Israelului.

„Nu va avea de ales. Eu iau toate deciziile. Eu stabilesc ce urmează să facem. El nu decide”, a afirmat Trump într-o conversație telefonică, referindu-se la premierul israelian.

La rândul său, Iranul susține că nu va accepta un acord cu SUA fără menținerea armistițiului în Liban.

Trump, către Netanyahu: „Te vei trezi foarte curând pe cont propriu”

Într-un interviu pentru Axios de luni, Trump a spus că l-a avertizat pe Benjamin Netanyahu că se va izola dacă va continua să lanseze atacuri asupra Iranului.

„I-am spus: «Bibi, ai face bine să fii atent, altfel te vei trezi foarte curând pe cont propriu»", a declarat Trump reporterului Axios şi colaboratorului CNN, Barak Ravid.

Trump a adăugat că Israelul a informat Statele Unite „foarte târziu” despre atacurile asupra Iranului de duminică, care acum au încetat. În acelaşi timp, Netanyahu a dat de înţeles că atacurile ar putea fi reluate.

Donald Trump a declarat că mai multe țări din regiune i-au cerut să intervină pe lângă Benjamin Netanyahu pentru a evita escaladarea conflictului cu Iranul. El a susținut că și oficialii iranieni au transmis că vor opri atacurile dacă Israelul își încetează operațiunile.

În plus, liderul american a afirmat din nou că Iranul dorește un acord de pace și că acesta ar putea fi încheiat în curând.

„Acesta va împiedica Iranul să obţină o armă nucleară şi va opri îmbogăţirea uraniului. Este un acord fenomenal. Obţinem tot ce ne-am dorit”, a afirmat Trump.

Mohammad-Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian, a declarat că Iranul nu are încredere în SUA și că afirmațiile recente ale lui Donald Trump contrazic înțelegerile discutate.

El a susținut că Teheranul a reușit să își impună influența în Liban și a subliniat că obiectivul Iranului este încheierea războiului, nu normalizarea relațiilor cu Washingtonul.

Potrivit unor surse americane și israeliene citate de Axios, interesele lui Trump și ale lui Benjamin Netanyahu se îndepărtează tot mai mult, primul dorind încheierea conflictului, iar cel de-al doilea fiind interesat de continuarea acestuia.