Avertismentul Poloniei: planul secret al Moscovei cu dronele ucrainene capturate

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat luni, 20 iulie, că amenințarea reprezentată de Rusia este „încă foarte ridicată” și că Polonia trebuie să fie pregătită.

Kosiniak-Kamysz a afirmat că Rusia „a capturat recent un număr semnificativ de drone ucrainene”, adăugând că Moscova le-ar putea folosi „ca mijloc de provocare pentru a induce în eroare și a desfășura operațiuni sub steag fals”, scrie TVP World.

Ministrul Apărării a precizat că, marți, 21 iulie, comitetul guvernamental pentru securitate al Poloniei va analiza această situație, adăugând că Rusia își intensifică tacticile de „escaladare” pe fondul războiului aflat în desfășurare în Ucraina.

Avioane de luptă poloneze și suedeze au interceptat aeronave rusești deasupra Mării Baltice în trei incidente petrecute săptămâna trecută, a mai spus Kosiniak-Kamysz.

„Ne confruntăm în permanență cu teste ale rezilienței sistemelor noastre de apărare antiaeriană și ale infrastructurii critice, în special în ceea ce privește activitățile din mediul online și bruiajul semnalului GPS”, a adăugat acesta.

Există îngrijorări că Rusia ar putea pregăti o „provocare” în statele baltice sau în Polonia, în încercarea de a testa coeziunea alianței occidentale, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de Ucraina asupra teritoriului rus.

„Împărtășim, fără excepție, opinia că situația este foarte instabilă și diferite tipuri de escaladare pot fi așteptate în săptămânile și lunile următoare”, a declarat premierul polonez Donald Tusk

„Vom dori să ne pregătim împreună, ca grup de țări direct expuse acestui risc”, a adăugat acesta.

Conform serviciilor de informații letone, Rusia nu dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru deschiderea unui nou front, însă ar putea recurge la acțiuni de tip hibrid.