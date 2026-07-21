 „Chiar dacă suntem români, nu înseamnă că suntem porci”. Revolta unei românce după o experiență la all inclusive în Bulgaria | adevarul.ro
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„Chiar dacă suntem români, nu înseamnă că suntem porci”. Revolta unei românce după o experiență la all inclusive în Bulgaria

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O vacanță all-inclusive în Bulgaria a devenit rapid un subiect dezbătut pe rețelele de socializare, după ce o turistă din România s-a plâns de mâncare și curățenie, susținând că există o diferență uriașă între oferta prezentată și serviciile reale.

Turista a povestit toată întâmplarea pe internet FOTO Facebook
Turista a povestit toată întâmplarea pe internet FOTO Facebook

Turista spune că a plătit 707 euro pentru șase nopți la Hotel Pliska, pentru un adult și doi copii, plus încă 70 de euro pentru parcare, însă serviciile care îi fuseseră promise în această sumă au lipsit.

Potrivit acesteia, în broșura hotelului era menționată o gustare servită între orele 16:00 și 17:00, formată din pizza și mini sandvișuri, dar pe care nu le-a văzut niciodată.

„Hotelul lasă de dorit. Mâncarea se repeta des! De la ora 16 la 17 pizza și minisandwisch doar pe broșură le-am văzut în poza. Băuturile le iau chelneri de pe masă chiar dacă ești acolo, îți bagă mâna în pahare. Gândaci de 3 cm vin pe canalizare....curat în camera nici o treabă nu au...deci clar....Chiar dacă suntem românii 80% nu înseamnă că suntem porci”, s-a plâns femeia.

FOTO Facebook
FOTO Facebook

Ea mai susține că nici mâncarea nu a fost tocmai un punct forte al locației, din cauză că meniul se repeta în fiecare zi.

„Cartofi prăjiți deloc pentru copii, băuturi reci doar între 10-22, deci clar nu recomand (...) Cam aceeași mâncare zilnic: cartofi la tavă sau orez, un fel, două de carne, salate (chiar și date 3 zile la rând)”, a adăugat turista.

Vacanță la all inclusive în Bulgaria FOTO Facebook
Imaginea 1/2: Vacanță la all inclusive în Bulgaria FOTO Facebook
Vacanță la all inclusive în Bulgaria FOTO Facebook
Vacanță la all inclusive în Bulgaria FOTO Facebook

Postarea a adunat rapid numeroase reacții. O parte dintre utilizatori au criticat hotelul și au confirmat experiențe asemănătoare. O altă turistă a povestit că a avut o experiență similară la același hotel.

„Am fost la acest hotel 3 ani la rând, din păcate vă dau dreptate. În primul an am nimerit feluri variate de mâncăruri, cameră curată, vedere faină, am fost mulțumiți calitate-preț (având în vedere că nu suntem pretențioși). Anul 2 am zis să mergem fiind mulțumiți în primul an, bugetul tot restrâns, am zis să mai mergem o dată, camera la fel, ok, mâncarea era mai puțină și doar 2-3 feluri. Al 3-lea an ne-a pus capac, au vrut să meargă și câțiva prieteni cu noi, bugetul la fel de restrâns, nu ne mai trebuie să călcăm acolo, miros de canal în cameră, gândaci mari, mâncarea jalnică, cafeaua, băuturile, am preferat să cumpărăm de la marketul care era un pic mai sus de hotel, am plecat acasă cu o zi mai devreme”, a povestit femeia.

În timp ce unii dintre internauți au fost de acord cu turista și au dat vina pe hotel pentru condițiile precare, alții au susținut că femeia nu ar fi trebuit să aibă pretenții prea mari, având în vedere suma plătită.

„Fără supărare, la 700 de euro ce voiați să primiți? Și noi am fost în Nessebar și doar cazarea a fost dublu, de obicei ce plătești aia primești. Citiți recenzii înainte și nu vă mai duceți la hoteluri cu stele căzătoare cu pretenții de 5 stele”, a comentat un utilizator.

„La 700 de euro era imposibil să fie bun. În România nici la 2 stele nu găsiți la prețul acesta”, a adăugat o altă persoană.

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