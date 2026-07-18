Primarul socialist al New Yorkului „caută soluții” pentru arestarea premierului israelian la Adunarea Generală a ONU

Primarul oraşului New York, Zohran Mamdani, a declarat că poartă discuţii privind posibilitatea legală de a-l aresta pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în timpul Adunării Generale a ONU din septembrie, o perspectivă care a provocat o reacţie fermă din partea ambasadorului Israelului la Naţiunile Unite.

Într-un interviu publicat sâmbătă de The New York Times, Mamdani a afirmat că, în opinia sa, "locul premierului Netanyahu este la Haga", invocând mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Edilul a precizat însă că nu ştie dacă are autoritatea legală de a dispune arestarea unui lider străin şi că poartă "discuţii active" cu autorităţile din New York pentru a clarifica această chestiune, scrie Agerpres.

"Tot ceea ce legea îmi permite să fac în New York este ceea ce vom face", a declarat Mamdani.

Adunarea Generală a ONU, la care participă anual lideri din întreaga lume, este programată să aibă loc în septembrie la sediul organizaţiei din New York.

Anterior, Mamdani afirmase că ar putea solicita poliţiei municipale să pună în aplicare mandate de arestare emise de CPI împotriva unor lideri căutaţi de instanţă, inclusiv Benjamin Netanyahu şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a reacţionat imediat, acuzându-l pe primarul New Yorkului că încearcă "să alimenteze ostilitatea şi să atragă atenţia prin atacuri la adresa statului Israel".

Danon a subliniat că aceste declaraţii nu vor schimba planurile premierului israelian. "Benjamin Netanyahu va veni la New York, va vorbi cu mândrie în faţa Adunării Generale a ONU şi va reafirma în faţa lumii adevărul despre Israel şi dreptul său de neclintit de a-şi apăra cetăţenii", a scris el pe platforma X.

La rândul său, premierul israelian l-a acuzat pe Zohran Mamdani, într-un interviu acordat unui post de radio din New York, că susţine Hamas, afirmând: "Cred că, în esenţă, urăşte Statele Unite".

Membru al aripii progresiste a Partidului Democrat, Zohran Mamdani a criticat în repetate rânduri politica Israelului, calificând statul israelian drept un "regim de apartheid" şi descriind ofensiva din Fâşia Gaza drept un "genocid". Totodată, el s-a pronunţat în repetate rânduri împotriva antisemitismului.

Curtea Penală Internaţională, cu sediul la Haga, a emis mandate de arestare pe numele lui Benjamin Netanyahu pentru presupuse crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în Fâşia Gaza, în contextul ofensivei israeliene lansate după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.