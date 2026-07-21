Marina Regală britanică, în alertă: o navă de război rusă a deschis focul la doar 40 de mile de Plymouth, în timpul unui exercițiu militar

O navă de război a Rusiei a desfășurat luni, 20 iulie, un exercițiu de artilerie cu muniție reală în apele internaționale din largul orașului Plymouth, la aproximativ 40 de mile marine de coasta Marii Britanii.

Este vorba de o fregată rusă, care a fost monitorizată pe tot parcursul operațiunii de o navă a Marinei Regale, informează BBC.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, fregata rusă „Neustrashimy” a desfășurat tragerile în apele internaționale, iar exercițiul a durat aproximativ 30 de minute. Autoritățile britanice au precizat că urmăresc în continuare îndeaproape activitatea navei.

Surse citate de BBC precizează că, înainte de începerea exercițiului, echipajul rus a informat nava britanică de patrulare HMS Tyne cu privire la intenția de a desfășura activități de tragere. Totodată, partea rusă a solicitat ca vasul britanic să se repoziționeze la o distanță de siguranță, cerere care a fost respectată.

Fregata rusă a fost supravegheată și de un avion militar francez, care a luat legătura prin radio cu echipajul navei pentru a solicita clarificări privind intențiile acesteia.

Incidentul are loc pe fondul unei intensificări a prezenței navale ruse în apropierea apelor britanice. Potrivit sursei citate, episodul reprezintă o nouă provocare pentru guvernul de la Londra, în contextul atenției sporite acordate activităților militare ale Moscovei în regiune.

În luna iunie a acestui an, comandourile Royal Marines au urcat la bordul unui petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, într-o operațiune desfășurată în Canalul Mânecii și descrisă drept o premieră pentru forțele armate britanice.

Tot în iunie, un cuplu britanic aflat la bordul unui iaht în Canalul Mânecii a întâlnit fregata rusă „Amiral Grigorovici”, la aproximativ 37 de kilometri de Insula Wight. Nava rusă a tras focuri de avertisment, iar Ministerul rus al Apărării a susținut ulterior că iahtul s-ar fi apropiat într-un mod periculos. Proprietarii ambarcațiunii au respins însă această versiune, afirmând că nu exista niciun risc de coliziune.

Navele militare ruse tranzitează în mod regulat apele internaționale ale Canalului Mânecii, separate de apele teritoriale ale Regatului Unit și Franței.