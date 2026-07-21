 Marina Regală britanică, în alertă: o navă de război rusă a deschis focul la doar 40 de mile de Plymouth, în timpul unui exercițiu militar | adevarul.ro
search
Marți, 21 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Marina Regală britanică, în alertă: o navă de război rusă a deschis focul la doar 40 de mile de Plymouth, în timpul unui exercițiu militar

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O navă de război a Rusiei a desfășurat luni, 20 iulie, un exercițiu de artilerie cu muniție reală în apele internaționale din largul orașului Plymouth, la aproximativ 40 de mile marine de coasta Marii Britanii. 

Navă rusească FOTO arhivă Profimedia
Navă rusească FOTO arhivă Profimedia

Este vorba de o fregată rusă, care a fost monitorizată pe tot parcursul operațiunii de o navă a Marinei Regale, informează BBC.

Potrivit Ministerului britanic al Apărării, fregata rusă „Neustrashimy” a desfășurat tragerile în apele internaționale, iar exercițiul a durat aproximativ 30 de minute. Autoritățile britanice au precizat că urmăresc în continuare îndeaproape activitatea navei.

Surse citate de BBC precizează că, înainte de începerea exercițiului, echipajul rus a informat nava britanică de patrulare HMS Tyne cu privire la intenția de a desfășura activități de tragere. Totodată, partea rusă a solicitat ca vasul britanic să se repoziționeze la o distanță de siguranță, cerere care a fost respectată.

Fregata rusă a fost supravegheată și de un avion militar francez, care a luat legătura prin radio cu echipajul navei pentru a solicita clarificări privind intențiile acesteia.

Incidentul are loc pe fondul unei intensificări a prezenței navale ruse în apropierea apelor britanice. Potrivit sursei citate, episodul reprezintă o nouă provocare pentru guvernul de la Londra, în contextul atenției sporite acordate activităților militare ale Moscovei în regiune.

În luna iunie a acestui an, comandourile Royal Marines au urcat la bordul unui petrolier asociat așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei, într-o operațiune desfășurată în Canalul Mânecii și descrisă drept o premieră pentru forțele armate britanice.

Tot în iunie, un cuplu britanic aflat la bordul unui iaht în Canalul Mânecii a întâlnit fregata rusă „Amiral Grigorovici”, la aproximativ 37 de kilometri de Insula Wight. Nava rusă a tras focuri de avertisment, iar Ministerul rus al Apărării a susținut ulterior că iahtul s-ar fi apropiat într-un mod periculos. Proprietarii ambarcațiunii au respins însă această versiune, afirmând că nu exista niciun risc de coliziune.

Navele militare ruse tranzitează în mod regulat apele internaționale ale Canalului Mânecii, separate de apele teritoriale ale Regatului Unit și Franței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
digi24.ro
image
Bușteniul a fost distrus de viitura extraordinară. Șuvoaiele au săpat în asfalt și au măturat totul în cale
stirileprotv.ro
image
Culisele acțiunii lui Radu Miruță de „destructurare” a grupării de gospodine care făceau ciocolată într-o clădire a Gării de Nord: „Ministrul s-a dus la sigur”. Gospodina-șefă a fost „filată” de un angajat
gandul.ro
image
Bolojan, mesaj IMEDIAT după schimbarea puterii la Londra
mediafax.ro
image
Atenţie, Universitatea Craiova! El e marele pericol al lui Levski Sofia. Analiza Wyscout a adversarului din Champions League
fanatik.ro
image
Conducerile a 6 filiale PNL au fost dizolvate în ședința Biroului Politic Național. Ce lideri au fost demiși de Ilie Bolojan
libertatea.ro
image
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
digi24.ro
image
Șase echipe naționale sunt deja calificate la Mondialul din 2030!
gsp.ro
image
După 20 de ore, Leo Messi a rupt tăcerea! Prima reacție după finala Spania - Argentina 1-0
digisport.ro
image
Ce mănâncă Elton John când vrea să se răsfețe. Sandvișul cu doar trei ingrediente pe care îl adoră
click.ro
image
Cerceii purtați de Zendaya la premiera filmului Odiseea, din aur iranian vechi de 3.000 de ani, au stârnit o controversă uriașă
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Stațiunea în care distracția pe plajă se poate termina cu amendă
observatornews.ro
image
Nostradamus, previziuni îngrijorătoare pentru a doua jumătate a lui 2026: 'Va fi doborât de fulger'
cancan.ro
image
Șoc pentru un pensionar. De ce i-a fost scăzută pensia la recalculare? Răspuns oficial de la Ministerul Muncii
newsweek.ro
image
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
prosport.ro
image
Povestea lui Lamine Yamal. Fotbalistul Spaniei a explicat ce înseamnă cu adevărat presiunea: „Mama m-a avut la 16 ani, iar tatăl meu aduna lucruri de pe stradă”
playtech.ro
image
De ce s-ar afla, de fapt, România blocată în criza negocierilor dintre partide pentru un nou guvern. „Tot ce se face este împotriva lui”
fanatik.ro
image
Arheologii se pregătesc să deschidă o cameră sigilată de mii de ani la Karahantepe. Nimeni nu știe ce se află în interior
ziare.com
image
"Cutremur" după finala Cupei Mondiale: FIFA poate exclude din fotbal un jucător de la Argentina!
digisport.ro
image
Eclipsa de Soare care a oprit un război acum 2.600 de ani. Povestea fenomenului confirmat de NASA
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cheloo a ajuns de nerecunoscut după internarea la psihiatrie. Fanii aproape că nu l-au mai recunoscut la concertul de pe Arena Națională
romaniatv.net
image
Pensia comunitară, beneficii în plus pentru români. Casa de Pensii anunță procedura completă
mediaflux.ro
image
SINGURUL fotbalist care nu dă mâna cu Donald Trump la ceremonia de premiere
gsp.ro
image
Imagini cu Jador în timp ce este bătut înaintea unui concert în Torino. Artistul a fugit cu ajutorul unor români, însă agresorii au lovit inclusiv mașina în care se afla un copil
actualitate.net
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Octavian Ursulescu a împlinit 79 de ani. Fructul ieftin care-l ajută să aibă o sănătate de fier: „Ronțăi câte unul seara”
click.ro
image
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
click.ro
image
A plecat pe Via Transilvanica și s-a cazat la Mănăstirea Putna. Cât a plătit o turistă pe noapte
click.ro
Ioana a II a de Neapole, profimedia 0164771413 jpg
Regina dominatoare și desfrânată! Partenerii săi de iatac erau ridicați în rang sau eliminați, în funcție de cât de mult o satisfăceau
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Românca din spatele ținutelor purtate de dansatorii Shakirei la FIFA World Cup 2026. Povestea incredibilă a designerului Rafaela Pestrițu
image
Octavian Ursulescu a împlinit 79 de ani. Fructul ieftin care-l ajută să aibă o sănătate de fier: „Ronțăi câte unul seara”

OK! Magazine

image
Ouăle la micul dejun sunt alegerea numărul 1 la Palat. Un bucătar regal dezvăluie trucul: ”Dacă le vreți perfecte, scăpați pentru totdeauna de acest ingredient!”

Click! Pentru femei

image
Nu infidelitatea este cel mai mare pericol pentru o căsnicie. Obiceiul care distruge încet cele mai solide mariaje

Click! Sănătate

image
Ai peste 50 de ani? Nu ar trebui să mergi desculţ vara!